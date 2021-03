Veşti proaste de la un consilier al ministrului Sănătăţii: „Un timp de funcţionare mai restrâns pentru magazine aduce mai multă aglomeraţie”

Profesor la Universitatea Babeş Bolyai din Cluj, Ştefan Voinea este şi consilier pe probleme de transparenţă şi integritate al ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu. Voinea trage un semnal de alarmă că închiderea magazinelor mai devreme este o măsură prost gândită, care va genera aglomeraţie, ceea ce va duce la noi cazuri de infectare cu noul coronavirus. Astfel, măsura nu numai că nu ar fi utilă în lupta pentru oprirea valului al treilea, dar ar genera şi mai multe cazuri.

Ştefan Voinea a notat într-o postare pe Facebook că a făcut un review al studiilor privind intervenţiile non-farmaceutice cu privire la răspândirea coronavirusului. În urma acestei analize, Voinea atrage atenţia că nu a găsit nici măcar un indiciu că reducerea orelor de funcţionare a magazinelor ar putea fi o soluţie pentru combaterea pandemiei.

„Am făcut un review rapid al studiilor cu privire la intervenţiile non-farmaceutice (NPIs) care funcţionează în prevenirea răspândirii COVID-19.

Nu am găsit absolut nimic care să indice faptul că reducerea orelor de funcţionare a magazinelor ar fi de ajutor. Un timp de funcţionare mai restrâns înseamnă şanse mai mari de a genera aglomeraţie, deci risc mai mare de infectare”, atrage el atenţia.

Există însă alte soluţii, dar la care autorităţile nu s-au gândit şi care sunt prezentate pe larg într-un studiu publicat de prestigioasa revistă Nature Human Behaviour.

Aceeaşi opinie o are şi Răzvan Cherecheş, profesor universitar în SUA, la University of Iowa, şi director al Departamentului de Sănătate Publică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Deşi este cunoscut ca un susţinător al restricţiilor menite să reducă răspândirea coronavirusului, expertul nu e de acord cu această măsură şi are argumente în acest sens. Într-o postare pe Facebook, Cherecheş atrage atenţia că departe de a reduce contactele între oameni, această măsură va genera mai multă eglomeraţie, pentru că oamenii vor avea mai puţin timp pentru a face cumpărături.

