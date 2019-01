Un tânăr de 200 de kilograme a murit la Unitatea de Primiri a Urgenţelor din Cluj. Mama băiatului se plânge că medicii de la Chirurgie 2 n-au vrut să-l opereze

Violeta Covaci s-a plâns că fiul ei avea infecţii grave la picioare, dar nimeni nu a vrut să se ocupe de el, scrie Ştiri de Cluj. Femeia mai susţine că medicii de la Chirurgie 2 ar fi rezuzat să-l opereze pe tânăr şi, mai mult, spune că unul dintre ei i-ar fi solicitat 3.000 de euro ca să-l opereze. Băiatul a murit joi, 24 noiembrie.

„E obez şi are retard. Am fost să îi scoată unghiile de la picioare, pentru că s-au încarnat. Am fost la Chirugie 2, pe strada Clinicilor, pentru că nu mai poate umbla şi are infecţie la picioare, dar nu vor să îl opereze fără bani. Un doctor mi-a spus că operaţia costă 3.000 de euro, adică 120 de milioane de lei vechi, dar eu nu am banii aceştia. I-am tăiat eu cum am putut unghiile, dar acum a făcut infecţie la o pulpă”, a spus Violeta Covaci, potrivit Ştiri de Cluj.

Femeia mai spune că a fost de două ori cu băiatul ei la Clinica de Boli Infecţioase, dar de fiecare dată fără niciun folos.

„Am fost la Infecţioase de două ori cu infecţia de la pulpă, dar mi-au spus că are o alergie. I-au dat ceva medicamente, dar nu se vindecă. Urlă în casă că îl ustură infecţia şi nu am ce să îi fac, pentru că nu vor să îl primească în spital. Vă spun eu ce e. Nu e nicio alergie, ci îi apar nişte coşuri şi după aceea se scarpină şi i se infectează piciorul. Fiul meu e bolnav, are semiparalizie pe partea dreaptă şi întârziere mentală. Nu înţelege că nu are voie să mănânce şi nu am cum să îl opresc, pentru că strigă că îi este foame”, afirma mama tânărului, înainte ca acesta să moară. Acum, Violeta Covaci spune că medicii nu i-au spus clar cauza decesului. Femeia nu are bani pentru înmormântare pentru că nu avea niciun venit, fiind nevoită să stea în permanenţă alături de copilul ei. „Nu mi-au spus clar care este cauza decesului. Unii zic că a fost din cauza infecţiei, alţii din cauza faptul că organismul a cedat. Mă voi ocupa acum să îl îngrop. Nu ştiu ce se va alege de mine”, a încheiat mama îndurerată.

