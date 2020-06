Un laureat Nobel face dezvăluiri privind cea mai eficientă metodă de prevenire a transmiterii COVID-19

Un studiu realizat de o echipă de cercetători condusă de un profesorul al Universităţii Texas A&M a descoperit că refuzul de a purta mască creşte dramatic şansele unei persoane de a fi infectate de virusul COVID-19.

Renyi Zhang, profesor al Universităţii Texas A&M şi colegii de la Universitatea Texas, Universitatea California-San Diego şi California Institute of Technology şi-au publicat lucrările în ediţia curentă a PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), conform Science Daily.

Echipa a examinat modul în care virusul COVID-19 este transmis de la o persoană la alta. Studiind strategiile adoptate de autorităţi în China, Italia şi New York City şi numărul de infecţii, cercetătorii au descoperit că folosirea măştii a redus numărul de infecţii cu peste 78.000 în Italia (în perioada 6 aprilie-9 mai) şi cu peste 66.000 în New York (din 17 aprilie în 9 mai).

„Rezultatele noastre arată clar că transmisia aeriană prin aerosoli proveniţi de la respiraţie reprezintă calea dominantă pentru răspândirea COVID-19", a spus Zhang. "Analizând tendinţele pandemice în contextul în care nu s-a purtat mască şi folosind metoda statistică plus proiectarea tendinţelor, am calculat că peste 66.000 de infecţii au fost prevenite prin utilizarea măştii de protecţie în puţin peste o lună în New York. În concluzie, purtarea măştii în public reprezintă cea mai eficientă metodă de prevenire a transmiterii interumane.

„Acest mijloc de protecţie ieftin, împreună cu distanţarea socială şi alte proceduri, reprezintă cea mai eficientă modalitate de a opri pandemia de COVID-19. Lucrările noastre subliniază, de asemenea, că este esenţial în luarea deciziilor pentru actualele şi viitoarele pandemii de sănătate publică să se apeleze la date ştiinţifice robuste."

„Purtarea măştii este esenţială în lupta împotriva virusului”

Unul dintre coautorii lucrării este Mario Molina, profesor la Universitatea din California-San Diego şi co-beneficiar al Premiului Nobel pentru Chimie din 1995 pentru rolul său în înţelegerea ameninţării la adresa stratului de ozon al Pământului.

"Studiul nostru stabileşte foarte clar că folosirea măştii nu este utilă numai pentru a preveni ca picăturile de tuse infectate să ajungă la persoane neinfectate, dar este, de asemenea, crucială pentru ca aceste persoane neinfectate să evite să inspire particule atmosferice foarte mici (aerosoli) pe care persoanele infectate le emit atunci când vorbesc şi care pot rămâne în atmosferă zeci de minute şi pot călători zeci de metri ", a spus Molina.

Zhang a spus că mulţi oameni din China au purtat măşti de faţă de ani buni, în principal din cauza calităţii proaste a aerului din ţară. „Deci oamenii sunt obişnuiţi cu asta”, a spus el. „Purtare obligatorie a măştii a ajutat China să controleze focarul de COVID-19.”

Zhang a spus că rezultatele ar trebui să transmită un mesaj clar oamenilor din întreaga lume - purtarea măştii este esenţială în lupta împotriva virusului.

„Lucrările noastre sugerează că eşecul în controlarea propagării COVID-19 la nivel mondial este atribuit în mare măsură nerecunoaşterii importanţei transmiterii virusului pe cale aeriană”, a spus el. "Distanţarea socială şi spălarea mâinilor trebuie să continue, dar aceasta nu sunt suficiente pentru a ne proteja. Purtarea unei măşti de faţă, precum şi spălarea mâinilor şi distanţarea socială va reduce considerabil şansele oricui de a contracta virusul COVID-19", a conchis cercetătorul.

