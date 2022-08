Un arhitect spulberă mitul vieţii de 5 stele de la Cluj: „Trăim într-o sărăcie generalizată”

Cluj-Napoca este, conform studiilor realizate de agenţiile imobiliare din ţară, cel mai scump oraş din România, atât în ceea ce priveşte preţul locuinţelor, cât şi preţul chiriilor. Conform ultimului studiul privind preţul locuinţelor - cel realizat de Deloitte Property Index 2022, în clasamentul pe oraşe, cel mai scump din ţara noastră este Cluj-Napoca, cu o medie de 1.940 de euro/mp, urmat de Bucureşti (1.573 de euro/mp) şi Braşov (1.348 de euro/mp).

„În Cluj-Napoca, oraşul care se află, de ani buni, înaintea Capitalei în clasamentul preţurilor medii solicitate pe segmentul apartamentelor, aşteptările vânzătorilor s-au majorat cu 7,2% în ultimele trei luni, până la o valoare de 2.400 de euro pe metru pătrat util (faţă de 2.240 euro pe metru pătrat util în trimestrul anterior)” - se arată în studiul publicat de Imobiliare.ro în 10 august.

Conform studiului citat, apartamentele din zona centrală şi cea ultracentrală costă, în medie, 2.699 de euro pe metru pătrat util, iar în cartierele mărginaşe ale oraşului - 2.156 de euro pe metru pătrat util. În schimb, în Capitală, în arealul central şi ultracentral, valoarea medie de listare este 2.542 de euro, iar în cartiere mărginşae - 1.530 de euro pe metru pătrat util.

Într-o altă emisiune radio, moderatorul i-a spus primarului: „Noi tot vorbim de promovarea calităţii vieţii şi vorbim despre Munchen şi Viena şi am ajuns să fim cel mai scump oraş din ţară!”. Replica lui Boc nu s-a lăsat aşteptată: „Dacă vrei să ai calitatea vieţii, nu poţi să o compromiţi că îmi spune cineva mie «Compromite calitatea vieţii la Cluj ca să nu se mai vorbească de Cluj! ». Vrem să trăim prost şi să ne distrugem sănătatea? Eu nu cred că pentru asta am fost ales de clujeni să trăim prost şi să le distrug sănătatea. Am fost ales să trăim într-un oraş care să fie la fel de … sau măcar apropiat de ceea ce au văzut în Occident. De aceea au plecat patru milioane de oameni şi eu vreau să vină acasă. Pe mine mă interesează clujeanul, ca el să aibă o viaţă mai bună”, a spus Boc.