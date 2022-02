Românul răpit, jefuit şi torturat de „Îngerul Dulce” depune mărturie. Totul a început cu un flirt

Românul a crezut că a dat lovitura când cunoscut-o pe o reţea de dating pe venezueleanca Hedangelin Candy Arrieta, dar s-a înşelat, iar ulterior a scăpat cu viaţă doar printr-un noroc.

Mai târziu, Hendangelin Candy Arrieta, cunoscută sub numele de „Îngerul Dulce”, i-a răpit şi i-a bătut cu bestialitate, pentru a-i jefui, cu ajutorul iubitului ei, Mohamed Achraf. O a treia victimă a fost ucisă brutal.

Spre surprinderea celor prezenţi în sala Tribunalului Provincial din Zaragoza, fiecare a ales să se scutească de responsabilitate şi să arate cu degetul spre celălalt. Mai mult, au mers până acolo încât s-au prezentat chiar drept victime în faţa juriului care le va decide soarta.



Hedangeline Candy Arrieta, care a folosit pseudonimul Dulce Bella, Angelin Candy sau Dulce Ángel pe Badoo, a fost cea care, spre surprinderea partenerului ei, s-a întors împotriva lui. Venezueleanca în vârstă de 36 de ani şi-a schimbat atitudinea. Ucigaşa cu sânge rece de până acum s-a prezentat brusc ca o femeie abuzată pe care Mohamed Achraf o răpise timp de trei luni.

Arrieta a venit cu o poveste „de groază”, aşa cum i-au spus jurnaliştii spanioli, în care ar fi implicaţi doi dominicani necunoscuţi – despre care nu a dat un nume sau detalii. Evident, ea nu ar avea nicio legătură cu ei, ci aceştia ar fi presupuşi prieteni ai lui Achraf. Ea a spus că cei trei, împreună cu partenerul ei, au bătut-o şi au legat-o tot timpul cu un cablu şi au sedat-o. Apoi au eliberat-o, dar au obligat-o să facă tot ce îi cereau ei, şi o ţineau închisă în depozitul Pedrolei unde locuia cu Achraf şi unde acesta avea atelier auto.



Femeia mai spune că e nevinovată şi în cazul uciderii lui José Antonio Delgado, informaticianul în vârstă de 54 de ani din Biscaia, care a călătorit din Guecho la Luceni pentru a avea o aventură cu ea. Cea poreclită „Îngerul dulce” susţine că Achraf şi prietenii săi ar fi intrat de pe contul ei pe reţeaua de dating Badoo şi au ademenit victima.

„Ei au fost cei care înşelau victimele. Nu am vorbit niciodată pe Badoo. Achraf m-a obligat să-i dau parola de Facebook. Mi-au luat telefonul mobil. Mi-au spus: « omul urmează să sosească şi o să-i luăm maşina. » Sunt doar o victimă; nu am ucis pe nimeni. M-au ameninţat din prima clipă", a insistat ea, după care a povestit că era bătută şi violată. Iar într-o zi, mai spune ea, au bătut-o atât de tare încât au fost nevoiţi să o ducă la spital. „A spus că am căzut pe scări”, a mai povestit tânăra. „Atunci nu ai cerut ajutor?” a întrebat procurorul. „Nu m-a lăsat, îmi ţinea un pumnal în spate tot timpul”, a subliniat femeia.

Tânăra a încercat să găsească o explicaţie şi pentru faptul că a vândut chiar ea Mercedesul victimei. „M-au urmărit de la distanţă şi mi-au spus că, dacă fac ceva ciudat, îmi vor tăia şi arunca capul”, a fost replica ei atunci când a fost întrebată despre acest subiect.

Ce spune partenerul ei



Mohamed Achraf, în vârstă de 40 de ani, a ascultat impasibil toate declaraţiile partenerei sale. Dar când i-a venit rândul să vorbească, a fost de neoprit. „Când ea l-a omorât pe bărbat a rămas ea rece şi liniştită. Într-o zi ne-am certat şi mi-a fost teamă că o să-mi facă şi mie ceva în timp ce dormeam. Atunci i-am spus: «Dacă ai de gând să mă omori, fă-o aşa cum ai făcut cu el» ", a spus inculpatul.

Bărbatul a explicat şi motivele pentru care nu a vorbit până acum şi a spus că în tot acest timp a ales să o protejeze, considerând-o iubita lui.

„Am făcut-o de bunăvoie pentru ea. Ea este partenera meu, trebuia să o salvez şi aveam de gând să fac orice pentru asta. Am mers cu ideea să o salvez, dar , după ce am ascultat-o, am văzut că nu e corectă.” Achraf a insistat că nu şi-a răpit iubita: „S-a dus singură în oraş (la Pedrola), s-a legat de oameni şi apoi s-a întors acasă”.