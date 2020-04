Român din Germania, despre pandemia de COVID-19: „Este plin de lume pe afară, parcă ar fi sărbătoare“

„Sistemul medical german este unul dintre cele mai performante din lume şi din afara totul se vede roz, însă stresul şi volumul extraordinar de muncă ale cadrelor medicale germane nu este reflectat pe deplin în presă, având în vedere că medicii şi asistentele germane îşi dau demisia şi îşi schimba clinica în care lucrează”

Acestea sunt câteva dintre răspunsurile pe care clujeanul Alexandru Jecan le-a dat pentru „Adevărul” în legătură cu atmosfera din Germania pe timpul pandemiei. Alexandru Jecan, IT-sit de profesie, trăieşte de mai mulţi ani în Munchen, alături de soţia şi de fetiţa lor. Clujeanul nu a avut de suferit la locul de muncă din cauza măsurilor de restricţionare a circulaţiei, el activând în cadrul unei companii hi-tech japoneze. Şi-a continuat munca da acasă.



Dacă numărul de infectaţi - 127.000 - se apropie de cel al ţărilor unde COVID-19 a lovit cel mai grav, cum ar fi Italia (156.000), Spania (169.000), Franţa (133.000), în ceea ce priveşte numărul de persoane decedate, Germania înregistra, luni, 13 aprilie, numai 3.022 de decese, cu mult mai puţin decât Italia (19.000), Spania (17.000) sau Franţa (14.000). În Germania, din o mie de persoane infectate, au murit circa 23, mult mai puţin comparativ cu Italia (121 decese /1.000 de infectaţi), Spania (100 decese/1.000 infectaţi) sau Marea Britanie care are 124 de decese/mia de infectaţi).



Una dintre explicaţii: „Avem mai multe paturi de spital, mai multe ventilatoare, mai multe paturi de terapie intensivă, şi mai mulţi medici în spitale decât orice altă ţară comparabilă din Europa ... Deci sistemul nostru este într-o formă rezonabilă pentru o astfel de epidemie”, a declarat, pentru CNBC, politicianul Karl Lauterbach, profesor de epidemiologie la Universitatea din Köln.

Oamenii stau la plajă într-unul dintre cele mai populare parcuri din Munchen, deşi acest lucru este interzis. FOTO: Arhivă personală

65 % din persoane locuiesc singure în apartament, aceasta e şi o problemă sociala foarte gravă a Germaniei: singurătatea.

Adevărul: Un grup de Facebook - în care oamenii aflaţi în izolare din toate colţurile lumii împărtăşesc poze cu ce văd de la fereastra lor – a devenit foarte popular zilele acestea. Ai putea să ne spui ce vezi tu de la fereastra ta? Cum s-a schimbat peisajul faţă de perioada dinainte de criză?

Alexandru Jecan: Faţă de o zi obişnuită s-au schimbat multe lucruri. În primul rând, văd mult mai puţini vecini afară decât înainte. În schimb, îi văd pe foarte mulţi stând pe balcon.

Dat fiind faptul că pe mulţi dintre ei nu îi vedeam decât în weekend sau seara, ajung la concluzia ca unii dintre ei au ajuns în şomaj tehnic, ceea ce e neplăcut. De asemenea, nu prea mai vad vecini stând la discuţii, decât în grupuri de câte două persoane.

Trebuia de asemenea precizat faptul că, în clădirea unde locuiesc eu, peste 65 % din persoane locuiesc singure în apartament, aceasta e şi o problemă sociala foarte gravă a Germaniei: singurătatea.

Cum se reflectă strategia guvernului privind protecţia faţă de COVID-19 în viaţa de zi cu zi. Cât de stricte sunt autorităţile în impunerea acesteia?



Probabil de aceea aici masurile anti-Covid-19 sunt mai puţin severe: pentru ca sunt foarte multe persoane care locuiesc singure, iar o izolare a lor completă ar avea efecte foarte negative asupra sănătăţii. Autorităţile nu sunt stricte în impunerea restricţiilor. Am fost surprins de lejeritatea cu care autorităţile tratează acest subiect.

Care crezi că e explicaţia?



Explicaţia e simplă: Germania, datorita istoriei, nu poate sa impună măsuri dure şi stricte asupra cetăţenilor săi. De aceea, întotdeauna, în Germania, Poliţia şi celelalte structuri ale Ministerului de Interne nu impun măsuri atât de stringente. Strategia Guvernului împotriva Covid-19 e destul de clară şi comunicată pe toate canalele media. Comunicarea e foarte profesionistă şi nu lasă loc de interpretări. De asemenea, comunicarea se realizează într-un limbaj cât mai simplu pentru a putea fi înţeleasă de toată lumea.

Puţini oameni în centrul istoric din cauză că aici toate magazinele şi terasele sunt închise. Puţini oameni în centrul istoric din cauză că aici toate magazinele şi terasele sunt închise.

Explicaţia pentru faptul că în Germania măsurile nu sunt atât de restrictive

Ce s-a închis?



E diferit de la Land la Land. Aici, în Bayern şcolile şi grădiniţele sunt închise din 16 martie. Au rămas deschise oficiile poştale, benzinăriile, farmaciile şi magazinele alimentare. Până şi unele service-uri auto au ramase deschise. Aici mă refer la cele care realizează inspecţia tehnică a autovehiculelor.

Fabricile s-au închis nu datorită intervenţiei Guvernului, ci datorita lipsei de piaţă de desfacere şi a materiei prime. Vezi cazul BMW sau Volkswagen.

Practic în Germania vorbim doar despre „un shutdown” (o închidere-nr) parţial. S-au mai închis cluburile sportive şi sălile de fitness.

De ce crezi că măsurile nu sunt atât de restrictive în Germania?



Explicaţia pentru faptul că în Germania măsurile nu sunt atat de restrictive e următoarea: Guvernul german ştie ca măsurile anti Covid-19 vor dura foarte mult timp. Numeroşi medici germani au tras semnale de alarmă în presă anunţând că statul în izolare poate duce la diabet, probleme cardiace sau probleme psihice. De aceea s-a hotărât ca măsurile să nu fie atât de restrictive, tocmai în ideea de a găsi un echilibru şi pentru a face perioada aceasta mai suportabilă pentru toate categoriile sociale.



Diferenţa între Germania şi alte ţări precum Austria, România, Franţa, în ceea ce priveşte măsurile pentru combaterea Covid-19, este următoarea: în Germania nu s-au grăbit să introducă cele mai restrictive măsuri încă de la început. Au stat, au cântărit şi au analizat ce repercusiuni poate avea fiecare măsura introdusă. Au luat măsurile treptat şi nu au acţionat sub impulsul fricii.

De exemplu, când au închis grădiniţele, nu le-au închis şi pentru copiii celor care lucrează în Sănătate, ministerul de Interne etc.

„La supermarketuri e plin. Erau atât de multe maşini cât într-o zi normală”

Restaurante, cafenele, baruri, mall-uri - sunt închise?

Da, sunt închise.

Parcuri?



Parcurile nu. Parcurile sunt deschise

În România, poţi ieşi cu declaraţie pe proprie răspundere doar în anumite scopuri. Dacă nu ai declaraţia, rişti amendă. Poliţişti, militari, jandarmi pe stradă verifică declaraţii. Cum e în Germania?



Nu am nicio informaţie că ar fi nevoie de o astfel de declaraţie în Germania. Bineînţeles că şi în Germania se verifică şi se dau sancţiuni. De exemplu, ştiu ca e voie doar sa te plimbi prin parc. Nu e voie să te aşezi la plaja în parc. În Germania nu vezi aşa multă poliţie pe străzi ca în România. Armata şi Jandarmeria nu sunt pe străzi.

Există obligaţia distanţării sociale, obligaţia de a purta mască de protecţie în anumite cazuri?

Obligaţia de a purta masca nu există. Da, exista obligaţia distanţării sociale. Există obligaţia de a acorda o distanta de 1,5 m.

Sunt probleme cu aprovizionarea cu alimente şi bunuri de bază? Sunt cozi la supermarketuri/magazine? Se găsesc dezinfectant, măşti?



Au fost probleme la început, dar acum nu prea mai sunt probleme. Probleme la început au fost cauzate de faptul că lumea îşi facea provizii. În urma mai multor apeluri ale guvernanţilor, oamenii au renunţat la a mai face provizii. Motiv pentru care în general produsele de bază se găsesc în magazine.

Vorbim aici in general. Bineînţeles că există şi multe excepţii. Măşti nu se prea găsesc în magazine. Se găsesc pe Ebay, dar la un preţ exorbitant.

Nu sunt cozi la supermarketuri.

Adevărul e ca în Germania este şi o densitate mare de supermarketuri.

Poartă oamenii măşti de protecţie? Cât a ajuns să coste o mască?



Foarte puţini poartă. O masca FFP2 costa pe Ebay de la 15 euro în sus. Foarte putini poarta FFP2, fiindcă guvernanţii au spus ca măştile FFP2 trebuie purtate doar de medici, pentru a nu lipsi personalului medical. Eu am achiziţionat mai multe măşti FFP2 şi le-am trimis in Romania rudelor. Am trimis şi unor medici din Romania.

Când ieşi în oraş, vezi lume pe stradă, în parcuri, la supermarketuri? Care e atmosfera?



Da, e plin de lume. Parca e atmosferă de sărbătoare. Într-un fel stau şi mă întreb de ce stau in casa de mai mult de o luna de zile, în condiţiile în care aşa mulţi oameni ies afara ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat ?!

La supermarketuri e plin. Ieri, de exemplu, când am fost la cumpărături, a trebuie sa stau mult la semafor. Erau atât de multe maşini cât într-o zi normală.

Alexandru Jecan (FOTO Dreapta)

În Germania încă sunt 10.000 de paturi la ATI neocupate

Am văzut că în Germania s-a înregistrat un număr foarte mic de pacienţi care au decedat. Sa fie acesta motivul pentru care oamenii sunt atât de relaxaţi sau ţine de un mesaj al guvernanţilor care vor reintrarea în normal cât mai rapidă, pentru a nu fi afectată economia?

Din păcate nu am informaţii suficiente încât sa pot da un răspuns pertinent la aceasta întrebare. E clar că se doreşte reintrarea în normal. Şefii marilor producatori de autovehicule germane, (Volkswagen, BMW şi Daimler) au telefonat acum două săptămâni cu Merkel pentru a stabili parametri in care va fi reluata activitatea economică. Autorităţile inca nu au dat nici un semn de relaxare.



De ce crezi că în Germania sunt atât de puţini infectaţi care au decedat?



Faptul ca Germania are un număr mai mic de pacienţi ţine de faptul că aici secţiile ATI nu au ajuns la 100% grad de ocupare precum în Italia, de exemplu. În Germania încă sunt 10.000 de paturi la ATI neocupate. Ştiu că au fost cazuri ca în anumite clinici s-au ocupat toate locurile la ATI, dar i-au zburat pe pacienţi cu elicopterul spre alte zone unde erau paturi libere. Într-adevar, sistemul de sănătate german este foarte bine pus la punct.

În România sunt cazuri de medici care au tras semnale de alarmă cu privire la faptul că nu sunt materiale sanitare de bază prcum măşti de protecţie, costume, mănuşi. Vedem în alte ţări precum Italia că medicii sunt supusi la un program de muncă foarte dificil, multi fiind la limita suportabilităţii. Ai auzit de asemenea situaţii în Germania?



În Germania exista o lipsa acuta de personal medical. Vorbesc aici de perioada dinainte de pandemie. Reţeaua de clinici Helios este cea mai mare reţea de clinici de pe teritoriul Germaniei. Citeam acum câteva zile un interviu cu CEO-ul în care era întrebat de ce sunt aşa multi medici care îşi dau demisia de la Helios. Răspunsul e simplu: datorita programului foarte încărcat de lucru, care depăşeşte limita suportabilităţii.

Ca să rezum răspunsul la întrebarea ta: în Germania, chiar şi înainte de pandemie, existau medici care lucrau la limita suportabilităţii. Cu siguranţă că aceasta pandemie a agravat lucrurile.

În ceea ce priveşte materialele sanitare de bază, ministrului german de Sănatate, Jens Spahn, i s-a reprosat faptul ca nu a facut dinainte provizii de masti şi de material de protectie.



Ştiu că Germania produce anumite materiale de protectie medicala, însă materiile prime provin din Asia. Din cauza faptului ca în Asia au apărut întârzieri în trimiterea materiilor prime spre fabricile germane, s-a ajuns în situaţia în care fabricile germane de echipament medical să aibă dificultăţi in a produce.

Ca sa sintetizez ceea ce am spus mai devreme: bineînţeles că sistemul medical german este unul dintre cele mai performante din lume şi din afara totul se vede roz, însă stresul şi volumul extraordinar de muncă ale cadrelor medicale germane nu este reflectat pe deplin în presă. Faptul că medicii şi asistentele germane îşi dau demisia şi îşi schimba clinica în care lucrează spune multe despre presiunea la care sunt supuşi zi de zi.

„Aici şomajul tehnic este cel mai mic din Europa - 60%”

În România, cea mai mare îngrijorare pe care o avem este să nu ajungem în situaţia Italiei, dar de fapt am fi mult mai rau, din cauza condiţiilor din spitale. Care este cea mai mare îngrijorare a germanilor / respectiv a ta în aceste momente?



Nemţii îşi fac mult mai multe griji referitor la situaţia economică. Din ce am citit in presa germana, foarte mulţi nemti se ingrijoreaza ca nu vor mai avea nivelul de trai de dinainte ca urmare a acestei pandemii. Poporul german este un popor foarte înstărit şi obişnuit cu un nivel ridicat de viaţă.

Cea mai mare îngrijorare a mea este legata de faptul ca aceasta pandemie nu va putea fi eradicata mai repede de doi ani. A trai timp de doi ani de zile cu anumite restricţii este un lucru dificil, din moment ce toata viaţa ai fost obişnuit să traieşti în libertate. Este un nou mod de viata la care trebuie sa ne adaptam. Însă nu va fi deloc usor. Aceasta pandemie va trece foarte greu datorita faptului ca multi dintre cei infectati nu dezvolta imunitate. Practic ne miscam toti intr-un cerc, dam virusul de la unul la altul fara sa avem posibilitatea sa stopam transmiterea virusului.



Sunt ajutate de către Stat firmele care au trimis angajaţii în şomaj sau care au dificultăţi?



Aici şomajul tehnic este cel mai mic din Europa - 60% şi 67% pentru cei care au copii. Da, firmele sunt ajutate, însă nu suficient. Sumele primite de firme de la guvernul bavarez sunt prea mici pentru a putea răzbi prin aceasta criză. In Germania, guvernanţilor li se reproseaza faptul ca pana acum s-au axat doar pe a înlesni acordarea de credite pentru firme şi nu a da efectiv bani firmelor (nu sub forma de credite). Firmele au nevoie de bani cash nerambursabili nu de credite cu dobândă zero. Pentru ca nu se stie daca toate firmele vor putea sa-si plateasca datoriile dupa revenirea economiei la normal. Germania, deşi dispune de sume foarte mari la buget, este foarte atenta în cheltuirea acestor sume, acest lucru se datorează mentalităţii germane care pune siguranţa pe primul plan.

„Românii sunt cei mai bine integraţi pe piaţa de forţă de muncă din Germania dintre toate celelalte popoare”

În IT cum este? Tu cum te descurci, eşti în şomaj tehnic sau continui munca?

Eu continui munca normal si sper sa o pot continua la fel. Eu lucrez pentru o firma japoneza si avem un produs software care e vândut peste tot în lume, însă în special în Japonia. După cum ştii, ţările asiatice nu sunt aşa de afectate de Covid-19. Prin urmare, economia Japoniei nu are atat de mult de suferit de pe urma Covid-19 ca economiile tariilor din Europa sau America. Acest lucru ne avantajeaza categoric fiindca firmele japoneze isi desfasoara activitatea in conditii normale. În IT prevad o crestere in viitor pe partea solutiilor de conferinte video si instant messaging. In conditiile in care foarte multa activitate se muta in mediul online, va fi nevoie nu doar de astfel de software ci si de infrastructura cloud pe care sa ruleze acest software.



Crezi ca s-a schimbat atitudinea in opinia publica din Germania în ceea ce priveşte modul în care sunt văzuţi românii, după această ”infuzie” de muncitori români atât de necesari în agricultura germană?

Muncitorii români sunt văzuţi în general bine în Germania. Sunt văzuţi ca oameni harnici şi pricepuţi. Muncitorii romani sunt prezenţi în toate ramurile economiei germane. Sunt ramuri ale economiei germane, cum ar fi livrarea de pachete de exemplu, care sunt acoperite în proporţie de peste 50% cu muncitori străini.





Nemţii ştiu ca economia lor e dependentă de infuzia de muncitori străini pentru că văd lucrul acesta zilnic, atunci când primesc un pachet prin poştă, atunci când solicită serviciile unei firme de renovare, atunci când merg la cumparaturi la supermarket, etc.

Românii din Germania muncesc. Românii din Germania nu solicita ajutoare guvernamentale pentru a se putea întreţine. Românii sunt cei mai bine integraţi pe piaţa de forţă de muncă din Germania dintre toate celelalte popoare. Acest lucru nu o spun eu, ci a spus-o preşedintele Germaniei, Steinmeier.

