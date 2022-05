Profesorul acuzat că şi-a ucis iubita, arestat preventiv. Procurorii au reconstituit filmul crimei

„Dispune arestarea preventivă a inculpatului Bone Ferenc cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de omor”, se arată în încheierea Tribunalului Cluj. În cazul fostului profesor la Universitatea Sapientia se aplică articolele privind recidiva, având în vedere că, la începutul anului, a fost condamnat la 1,3 ani de închisoare cu suspendare, pentru loviri şi alte violenţe exercitate asupra unei alte iubite. Astfel, această pedeapsă se va adăuga celei pe care o va primi în urma procesului în care este acuzat că a omorânt-o pe Beata Molnar. Inculpatul poate contesta decizia în 48 de ore de la pronunţare. Bone Ferenc a fost adus, vineri, în faţa instanţei, după ce poliţiştii l-au capturat în Oradea, într-un vagon dezafectat.

Filmul crimei

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj au arătat, într-un document trimis redacţiei „Adevărul”, că „în perioada 21-22 mai 2022, în timp ce se deplasa cu autovehiculul marca Dacia Logan pe mai multe trasee prin arealul unor comune din zona de munte a judeţului Cluj, inculpatul a exercitat agresiuni fizice asupra victimei care au condus la decesul acesteia.”

Concluziile preliminare formulate de către medici legişti au fost în sensul că moartea victimei a fost violentă.

După ce şi-ar fi ucis iubita, bărbatul s-a întors la Cluj-Napoca, iar ulterior a plecat spre Oradea. „A transportat cadavrul victimei în autovehiculul pe care îl conducea, iar în dimineaţa zilei de 22 mai 2022 a abandonat cadavrul întru-un areal dintre localităţile Corniţel şi Borod, judeţul Bihor, pe un drum lăturalnic în spatele unei staţii de carburanţi dezafectate”, spun procurorii clujeni.



Maşina cu care cei doi au mers la munte. Pe locul din dreapta, se pare că se afla cadavrul fetei. FOTO: Poliţia Cluj Maşina cu care cei doi au mers la munte. Pe locul din dreapta, se pare că se afla cadavrul fetei. FOTO: Poliţia Cluj

Ancheta

Poliţiştii l-au găsit pe suspectul de crimă cu ajutorul unui orădean cu spirit civic, mulţumită faptului că anchetatorii au mediatizat din timp şi în mod transparent semnalmentele individului şi date despre autoturismul acestuia.

Orădeanul, care a urmărit ştirile şi apelurile publice legate de caz, a văzut joi seara maşina căutată în parcarea unui ABC din cartierul orădean Dragoş Vodă, unde fugarul intrase să-şi facă unele cumpărături. Ca atare, a sunat imediat la 112. În scurt timp, poliţiştii orădeni l-au găsit şi pe cel urmărit, ascuns într-un vagon dezafectat, în Gara CFR Velenţa.

Boné Ferenc a fost preluat, joi seara, de poliţiştii clujeni iar vineri, el a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub acuzaţia de omor.

Surse din cadrul anchetei susţin că Bone şi-a recunoscut fapta. El ar fi spus că a cerut-o pe Beáta în căsătorie, în zona cascadei Vălul Miresei, din satul Răchiţele. Întrucât tânăra l-a refuzat, s-a înfuriat şi a strangulat-o. Nu a vrut să o ucidă, a spus el, şi şi-a dat seama că iubita lui a murit abia după ce aceasta s-a răcit comple „Am iubit-o enorm de mult. Nu înţeleg cum am reuşit să comit această crimă. Era o fată extraordinară. Am comis crima din gelozie. Avea o viaţă socială tare activă, iar eu nu. De asta am făcut ceea ce am făcut. Ne-am certat şi am comis această faptă”, ar fi declarat bărbatul.

Sursele menţionate mai arată că fostul profesor şi-ar fi transportat iubita decedată cu maşina, în scaunul din dreapta al maşinii sale. Acesta ar fi declarat că, după ce a omorât-o, ar fi îmbrăţişat-o şi sărutat-o.



Pentru fapta sa, Boné Ferenc riscă până la 20 ani de detenţie.

Condamnat la închisoare pentru că şi-a băgat iubita în spital

Boné Ferenc nu este la primul derapaj grav în relaţia sa de cuplu. În martie 2022, a fost condamnat definitiv la 1 an şi 3 luni de închisoare pentru loviri şi alte violenţe. Victimă a fost o altă iubită de-a sa, Simándi Alexandra, pe care a bătut-o crunt în vara anului 2020. Incidentul s-a petrecut chiar pe o stradă din centrul Clujului: Boné Ferenc şi-a lovit victima cu pumnii şi picioarele, iar apoi a dat-o cu capul de pavaj. Tânăra a ajuns în spital şi a depus o plângere penală împotriva agresorului, însă acesta nu a ajuns în puşcărie, întrucât aplicarea pedepsei i-a fost suspendată sub supraveghere pe o perioadă de 3 ani, dar a fost obligat la 90 zile de muncă în folosul comunităţii, să frecventeze un program de reintegrare socială şi să urmeze un tratament, constând într-un program de consiliere psihologică "în vederea identificării şi eliminării cauzelor care generează violenţa" în comportamentul său.

Incidentul i-a determinat pe cei din conducerea Universităţii Sapientia să-i ceară demisia. „Universitatea Sapientia se distanţează şi condamnă orice agresiune, aşa cum a procedat şi în urmă cu doi ani, când conducerea universităţii a demarat o procedură etică, şi i-a cerut suspectului actualului incident tragic, Boné Ferenc, să îşi prezinte demisia, ceea ce persoana în cauză a şi făcut imediat. De atunci, nu a mai fost şi nu este nici în prezent asociat cu universitatea noastră în niciun fel”, au transmis reprezentanţii instituţiei de învăţământ.

Boné şi-ar fi ucis iubita din gelozie. Ar fi refuzat să-i accepte cererea în căsătorie. FOTO: Arhivă personală

„Iepu​raş, capul tău a devenit violet, iar la gură ai făcut spume”

La procesul pe care i l-a intentat Simándi Alexandra, iubita pe care a băgat-o în spital, aceasta a adus în faţa judecătorului şi declaraţiile scrise ale unor foste iubite. „Îmi curgea sângele din nas şi mâinile mi-erau pline de sânge până la braţe, faţa mea era plină de sânge pur. L-am întrebat dacă este mulţumit acum. Mi-a răspuns că da, acum este mulţumit", mărturisea una dintre tinere.

„Mi-a aruncat telefonul din mână şi a început să mă lovească. A ajuns în spatele meu, m-a trântit la pământ şi m-a prins şi m-a sugrumat până am leşinat. Când m-am trezit pe podeaua bucătăriei, la început n-am înţeles unde eram. Am oftat si m-am întins pe saltea. A venit la mine şi s-a culcat lângă mine apoi a zis: <Iepuraş, capul tău a devenit violet, iar la gură ai făcut spume>", a rememorat tot ea.

„În timpul relaţiei noastre, am refuzat mai multe oportunităţi de a lucra, de a mă educa, de a mă distra şi de a călători de frica supărării lui. Dacă mi s-a întâmplat un lucru pozitiv sau am avut o realizare, am preferat să păstrez secretul. A reuşit să mă facă să devin total dependentă de el deoarece alte legături cu alte persoane nu mai aveam, din cauza lui, şi m-a făcut să cred că nu voi reuşi niciodată să obţin ceva cu propriile mele puteri”, a declarat o altă iubită.

