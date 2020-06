Pacientă din Cluj, refuzată la internare în trei spitale. S-a găsit un loc după ce s-a dat „alertă” pe Facebook

Episodul a fost relatat pe Facebook de către sora acesteia, care a explicat că a fost refuzată la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj - acesta fiind spital rezervat pentru pacienţii cu COVID-19. Medicii de la Spitalul Municipal Clujana au trimis-o la Clinica ORL, în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Cluj, unde i s-a spus că nu sunt locuri:

„Ce p**a mea se întâmplă în tara asta, a lui Papură Vodă????? Ieri ( 27.06) sora mea se trezeşte cu o durere şi inflamatie a amigdalelor, nemaiputând sa vorbească şi sa respire!!! Mergem la Infectioase, apă de ploaie ca ii spital COVID şi nimeni nu ne bagă în seama!!! Ne trimit la Clujana, sora mea încă nu putea vorbi şi i se agravează starea din minut în minut. Acolo se recoltează sânge şi atât!! Aşteptăm 4h şi ne trimit la ORL. La spital la ORL nici măcar nu i se face un exudat faringian. Ii da un tratament incorect şi o trimite acasă. Azi (28.06) la ora 6 dimineaţa ma suna mama ca sora mea se simte ftft rău. Amigdalele inflamate maxim, purulente, nu poate vorbi sau respira. Suna la salvare. Salvarea ajunge la ora 11.30…aflam ca are angina pultacee şi ca are nevoie urgenta de penicilina/ampicilina injectabila şi internare. Dnu dr de garda suna după o salvare sa vina sa o interneze de urgenţă…pu*a salvare, pu*a internare…că cică nu sunt locuri. În Clujul asta nicăieri nu este loc sa o interneze!!! Stam acasă şi aşteptăm salvarea(dacă o sa vina), neştiind ce sa facem. Simţi ca explodezi de furie. Bine că s-au pregătit atâtea locuri pt covid (polaris, sala de la expo, etc.) şi tot spitalele pt cetăţeni îs pline ochi. Peste tot şi la toate ştirile se zice câţi mori de covid… Da de alte probleme!??? Ceilalţi pacienţi rămân fără tratament?? Pls share”, a scris Ana Maria M. pe Facebook, conform Ştiri de Cluj.