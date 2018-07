O tânără din Cluj a fost obligată să dea BAC-ul printr-o decizie a judecătorului Danileţ. Eleva s-a prezentat la examen, dar a luat note extrem de slabe

O fostă elevă la Grupul Şcolar Alexandru Borza din Cluj a fost obligată de o instanţă să se prezinte, anul acesta, la Bacalaureat. Adolescenta a primit, în 2017, pedeapsa de un an, 3 luni şi 18 zile de închisoare cu suspendare pentru că, în clasa a XII-a, a furat cardul unei profesoare şi a scos bani de pe el, tranzacţie pe care a mai făcut-o anterior cu acordul cadrului didactic. Instanţa a mai obligat-o să facă 60 de zile muncă în folosul comunităţii, scrie clujust.ro, portalul care a prezentat în exclusivitatea subiectul.

Judecătorul care s-a ocupat de speţă, Cristi Danileţ, a declarat pentru „Adevărul“ că procesul a avut loc în timpul Bacalaureatului de anul trecut şi tânăra ar fi afirmat că nu s-a prezentat la BAC întrucât era stresată cu procesul.

„Am condamnat-o cu suspendarea executării, am lăsat-o într-o formă de probaţiune ca să vedem dacă nu mai comite alte fapte, dacă are o conduită bună şi aşa mai departe. Pentru conduita asta bună de care ea trebuie să dea dovadă cât e termenul de supravehere (n. r. - 2 ani, potrivit clujust.ro), judecătorul stabileşte anumite obligaţii. Ori dacă ea, anul trecut, în timpul procesului a venit cu scuza «nu m-am dus la Bacalaureat deşi am terminat clasa a XII-a pe motiv că am fost stresată de proces»; acum, după ce s-a terminat procesul, am considerat firesc să aibă obligaţia de a se duce la Bacalaureat“, afirmă Danileţ.

Acesta recunoaşte că obligaţia impusă e mai neobişnuită în România, însă este frecventă în Occident.

La examenul proaspăt încheiat, eleva a obţinut note foarte proaste: 3,7 la Română, 1,15 - Matematică şi 1,9 la Chimie anorganică.



Întrebat dacă notele foarte mici obţinute de tânără la BAC 2018 vor avea efecte asupra stării ei de libertate, Danileţ spune că nu. „În mod normal, când nu îndeplineşti obligaţiile judecătorului în perioada de supraveghere, se poate revoca suspendarea şi se poate ajunge în penitenciar. Însă obligaţia impusă de mine era să se prezinte la sesiune, nu neapărat să ia BAC-ul. Nu poţi să obligi pe cineva să ia un examen“, adaugă judecătorul.

Tânăra va trebui să se prezinte şi la sesiunea din toamnă a Bacalaureatului, potrivit dispoziţiei instanţei.

Tot potrivit portalului amintit, anul trecut, tânăra ar fi restituit suma furată profesoarei şi s-ar fi angajat ca muncitoare la o firmă privată.

„E cumva ciudat pentru un tânăr ce termină clasa a XII-a să nu se prezinte la Bacalaureat“, adaugă Danileţ. În opinia acestuia, din ce în ce mai mulţi tineri comit infracţiuni, de la infracţiuni simple precum furtul de card, cum a fost şi în cazul tinerei.

„Furtul de card şi utilizarea lui presupune 3 infracţiuni: ai furat un card, ai accesat bancomatul şi ai făcut o tranzacţie. Lucrurile astea sunt foarte periculoase. Pedeapsa e mare. Aproape ca la o persoană ce foloseşte un card şi extrage bani care nu-i aparţin - este considerat un hacker. De la 2 la 7 ani e foarte mult“, mai precizează judecătorul clujean.

Contactat telefonic şi întrebat despre speţa tinerei, şeful ISJ Cluj, Valentin Cuibus, susţine că nu vede utilitatea obligaţiei: „Faptul că îl silesc să se ducă, dacă el nu simte că vrea chestia asta, că nu consideră că îi este util (n. r. examenul de BAC), nu cred că o hotărâre judecătoarească ar putea să-i schimbe atitudinea“.

Mai puteţi citi:

Judeţul cu cea mai mare promovabilitate la BAC 2018 pentru al patrulea an consecutiv