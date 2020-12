Medic într-un spital COVID-19: „Am avut pacienţi de 30 de ani ajunşi în stare critică, în pragul depresiei”

Are abia o lună în prima linie a luptei cu coronavirusul şi a avut de-a face cu situaţii extreme. Se lucrează „la foc automat”, iar „secţia este plină şi fiecare eliberare de pat, fie ea prin ameliorarea pacientului sau deces este urmată rapid de o nouă internare”. Paul spune că faptul că eşti „tânăr şi în putere” nu îţi oferă nicio garanţie: „Dacă ai tras paiul scurt poţi ajunge în stare critică. Nu e o regulă că cei tineri şi sănătoşi scapă cu forme uşoare, e chiar o loterie. Până acum nu am avut niciun pacient sub 30 de ani, dar am avut de 30 şi ceva. Pe de altă parte, oricât de tânăr ai fi, ar fi un gest egoist să zici că nu te interesează, deoarece ai familie, ai fraţi, surori, mătuşi, părinţi”.

El îşi aminteşte de lupta teribilă pe care a dat-o un pacient de-al său, de 30 şi ceva de ani: „Am avut un medic psihiatru care a povestit că a fost descumpănit la limita depresiei şi a avut o experienţă înfiorătoare. Vă daţi seama cât de tare te poate lovi şi la nivel mental boala, dacă un medic psihiatru, cu toate cunoştinţele sale, a fost adus în pragul depresiei”.

Medicul respectiv a postat pe Facebook o parte din calvarul prin care a trecut pe secţia unde lucrează Paul: „Am reuşit cu greu să mă „împac” cu masca şi am reuşit să o suport, înţelegând importanţa ei, aproape 16 ore, într-o stare dintre cele mai proaste resimţite vreodată. A fost cea mai grea zi din toate cele 14 petrecute în spital. Au fost momentele în care am fost aproape gata să cedez psihic în faţa disperării, a neputinţei, a revoltei care te cuprinde în faţa unei boli atât de parşive. Gânduri de genul: „De ce? De ce eu? De ce numai eu? De ce nu am reuşit să evit?” te frământă încontinuu. Dispoziţia este la cote minime şi nu mai ai aproape niciun punct de sprijin. Doar gândul la cei dragi şi mesajele prietenilor mei m-au ţinut pe linia de plutire. Aş fi dat orice să adorm măcar câteva secunde, dar aparatul mă trezea imediat ce îmi modificam ritmul respiraţiilor impus de el. Mă gândeam, inevitabil, că s-ar putea ca tratamentul antiviral nou (Remdesivir) pe care fusesem pus în acea zi să nu funcţioneze, că nu voi mai apuca să-mi vad familia şi prietenii.”