Fiu de milionar, fost sponsor al celui mai mare festival de muzică din România, acuzat de DIICOT că a cumpărat droguri de 40.000 de lei în ultimii 3 ani

Procurorii DIICOT Cluj i-au trimis recent în judecată pe inculpaţii Ionuţ Morariu, pentru trafic de droguri de risc şi mare risc, şi pe clientul său, Sorin Gadola – pentru deţinere de droguri de risc şi de mare risc pentru consum propriu. Dincolo de faptul că cei doi erau amici, între ei exista şi o legătură profesională: Morariu a fost administratorul Untold SRL, firma care organizează cel mai mare festival de muzică din România, în timp ce Gadola era asociat în cadrul firmei.



Conform rechizitoriului, „în perioada primăvara anului 2015 - luna februarie 2018, Morariu Ionuţ i-a vândut droguri de risc - cannabis – lui Gadola Sorin, cu preţul de 50-60 de lei/gram, o dată pe săptămână, câte 5 grame de fiecare dată cu unele intermitenţe, care au durat în total cel mult 9 luni“. Procurorii arată că în cei aproximativ 3 ani, Gadola n-a mai cumpărat droguri de la angajatul său în perioada în care cei doi au urmat un tratament de dezintoxicare la o clinică specializată.



50 de lei gramul de cannabis



Din calculele procurorilor, Morariu a obţinut cel puţin 25.000 de lei de la Gadola. S-a avut în vedere preţul minim, respectiv 50 de lei/gram, şi cantitatea minimă, de 500 de grame de cannabis, care i-ar fi fost vândută în total în minimum 100 de săptămâni.



De asemenea, în rechizitoriu se mai arată că Gadola a mai cumpărat de la amicul său, în perioada sfârşitul anului 2017- februarie 2018, două timbre cu LSD, în timp ce se afla la pensiunea acestuia din localitatea Budeşti, în Maramureş.



Au ignorat urmărirea penală



Ancheta procurorilor a început în ianuarie 2018, când s-a dispus, pe baza informaţiilor obţinute de un investigator sub acoperire, începerea urmăririi penale împotriva celor doi.



În ciuda faptului că erau urmăriţi penal, cei doi au continuat să folosească droguri aşa cum a rezultat din percheziţiile făcute în luna aprilie la domiciliile lor, în urma cărora s-au găsit diferite cantităţi de cannabis – 19 grame la Morariu şi 5 grame la Gadola.



Astfel, pe 26 aprilie 2018, dealerul a fost arestat preventiv pentru 24 de ore şi apoi pus sub arest la domiciliu şi s-a decis instituirea controlului judiciar împotriva lui Gadola. În lunile mai şi iunie, cei doi au fost de acord să fie incluşi în circuitul integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri, la Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj.



Pe baza noilor probe obţinute de procurori, după ce au fost analizate convorbirile dintre cei doi şi dintre Morariu şi alţi clienţi, DIICOT a aflat că, pe lângă cannabis, acesta comercializa şi droguri de mare risc – mai exact LSD. Gadola ar fi cumpărat de două ori acest tip de drogri de la Morariu. Astfel, încadrarea juridică pentru cei doi s-a schimbat, adăugându-se trafic, respectiv consum de droguri de mare risc.



Gadola a recunoscut



În rechizitoriu se arată că, în iunie 2018, Gadola a declarat că „de-a lungul timpului, i-a plătit lui Morariu Ionuţ mulţi bani pentru cannabis-ul pe care l-a cumpărat de la el, respectiv peste 30.000 – 40.000 de lei; nu îşi aminteşte cât i-a plătit acestuia pentru bucăţile de timbre cu LSD, deoarece, în cele două ocazii, a cumpărat de la el şi alte produse care nu sunt interzise (creme, bucăţi de lemn mirositor, salvie mirositoare)“.



În ceea ce priveşte consumul de LSD, acesta a precizat că „nu a cumpărat timbre cu LSD de la alte persoane; a cumpărat timbre cu LSD de la Morariu doar de 2 ori“.



Fost asociat la Untold



Procurorii au menţionat că „datele analizate au evidenţiat faptul că între Ionuţ Morariu şi Sorin Gadola au avut loc întâlniri frecvente/vizite la domiciliu, inclusiv între ei şi alţi prieteni comuni, dar şi faptul că au fost implicaţi în organizarea unor activităţi în cadrul unor evenimente (de exemplu, festivalul Untold), dar şi în cadrul asociaţiei de caritate (deţinută de Sorin Gadola – n.r.)“.



Sorin Gadola, fiul lui Ştefan Gadola, unul dintre fondatorii companiei Energobit, a cărui avere este estimată în topurile Forbes şi Capital între 30 şi 35 de milioane de euro, s-a implicat în festivalul Untold de la finalul anului 2015, după ce prima ediţie a fost un succes. Astfel, Sorin Gadola a devenit asociat în firma care organiza festivalul - Untold SRL. Odată cu infuzia de capital pe care acesta a adus-o, în firmă a fost adus şi Ionuţ Morariu, în calitate de administrator.



Colaborarea cu Bogdan Buta, fondatorul festivalului, a durat până la finalul anului 2016, când Gadola s-a retras din calitatea de asociat al Untold SRL. Practic, în perioada în care procurorii susţin că Gadola a cumpărat droguri de la Morariu, aceştia erau implicaţi, cel puţin conform actelor, în derularea festivalului Untold.



Buta, de altfel, a fost audiat în calitate de martor, în acest dosar. În rechizitoriu, se arată că el a primit o dată cannabis de la Morariu cu ocazia unei petreceri care a avut loc la o pensiune deţinută de Gadola în Maramureş.



Procurorii nu au luat nicio măsură împotriva lui Buta şi nici împotriva altor nouă persoane menţionate în dosar ca fiind clienţi de-ai lui Morariu. În judecată, au fost trimişi Morariu, aflat sub arest la domiciliu, şi Sorin Gadola, aflat sub control judiciar.



Nici reprezentanţii festivalului Untold şi nici Sorin Gadola nu au dorit, deocamdată, să-şi expună punctele de vedere legat de acest dosar.



Ce pedeapsă riscă



Legea 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri prevede că deţinerea în vederea consumării a drogurilor de risc se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. În cazul lui Gadola se aplică aliniatul 1 şi 2 care prevăd: pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani dacă este vorba de droguri de mare risc, respectiv de la 2 la 7 ani dacă s-a pus la „dispoziţie, cu ştiinţă, cu orice titlu, a unei locuinţe sau a unui local ori a oricărui alt loc amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri“.