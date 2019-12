Fiica unui cunoscut om de afaceri din Cluj, găsită moartă în apartamentul ei. „Fata era cunoscută, băga de toate”

Cadavrul femeii a fost ridicat de IML in vederea efectuarii necropsiei.

Corpul fiicei lui Radu Mureşan, proprietarul firmei de pază şi protecţie Nera Mureşan, a fost găsit în stare de putrefacţie de către mama acesteia în data de 18 decembrie. Femeia era îngrijorată că fiica nu îi mai răspundea la telefon din luna noiembrie, dar nici la e-mail-uri, relatează ziarulclujean.ro.

„Fata era cunoscută, băga de toate. Din câte am înţeles situaţia le era scăpată de sub control părinţilor care au încercat s-o ajute”, au declarat surse apropiate anchetei pentru Ziarul Clujean.



„A fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, iar cadavrul femeii a fost ridicat de IML in vederea efectuarii necropsiei”, au precizat pentru „Adevărul” reprezentanţii Biroului de Presă al Poliţiei clujene.