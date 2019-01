Emil Boc şi-a făcut un e-mail unde va primi reclamaţiile oamenilor. „Promit să prezint lunar un raport”

Emil Boc a anunţat, în direct la Radio Realitatea FM, că şi-a făcut o nouă adresă de e-mail, unde clujenii por să-i scrie. Primarul a explicat şi de ce a luat această decizie. Potrivit spuselor sale, sesizările postate de clujeni pe prin intermediul aplicaţiei My Cluj ajungeau direct la funcţionarii publici, iar el nu mai apuca să le vadă.

„Am umblat mult prin oraş şi m-am lovit de această sintagmă: „lucruri care enervează”. Am decis să fac o adresă de e-mail - lucruricaremaenerveaza@yahoo.com - unde clujenii pot scrie tot ce îi enervează, chestii mai mărunte. Sesizările de pe aplicaţia My Cluj merg direct către funcţionarii publici, pe această adresă de e-mail, mesajele ajung direct la primar. Promit să prezint lunar un raport cu ce sesizări am primit şi ce am rezolvat. Vreau să nu ne enervăm pe nimic când mergem prin oraş”, a spus Boc, la Realitatea FM.