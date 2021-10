Dovezile care schimbă totul în cazul răpirii copilului de 5 ani în Padova. „Ministerul român al Justiţiei a cerut ajutor autorităţilor italiene” FOTO

Răpirea micuţului David (5 ani) din braţele mamei sale pe o stradă din Padova a fost relatată cu lux de amănunte de presa din Italia, iar mama băieţelului, Alexandra Moraru, a adus acuzaţii extrem de grave răpitorului, care este nimeni altul decât tatăl băieţelului. Printre cele mai grave, că a ameninţat să se arunce de la balcon cu micuţul David dacă-i va fi luat, motiv pentru care instanţa i-ar fi interzis să se apropie de copil şi de mamă trei ani şi că a făcut închisoare pentru tentativă de omor. Răpitorul, un om de afaceri care locuieşte în Bucureşti, a confirmat pentru „Adevărul” unele acuzaţii aduse de către mamă, iar pe altele le-a infirmat, aducând acte oficiale în sprijinul variantei sale, care schimbă datele problemei.

A dispărut de trei ani

Bogdan Hristache susţine că Alexandra Moraru a dispărut de trei ani cu fiul lor, fără să-l anunţe, fără să-i ceară dreptul de a-l scoate din ţară şi fără să anunţe autorităţile, în speţă, Protecţia Copilului, care trebuie să monitorizeze condiţiile în care este crescut băiatul. Bogdan Hristache nu a fost niciodată căsătorit cu Alexandra Moraru, însă bărbatul este tatăl minorului de 5 ani, David, care a preluat numele de familie al tatălui. Omul de afaceri spune că a crescut copilul până la vârsta de doi ani, timp în care mama „ era singură în Italia şi îşi trăia viaţa prin cluburi”. În 2018, Alexandra Moraru s-a întors în România şi a deschis proces pentru custodia lui David. Hristache susţine că mama a câştigat procesul deoarece, în timp ce locuia împreună cu el, în Bucureşti, într-o casă pe Bulevardul Pache Protopopescu, aceasta i-a ascuns citaţiile venite de la instanţă. „Când am aflat că e proces, era prea târziu. Totuşi, la insistenţele mele, temându-mă că va fugi cu copilul din ţară, instanţa a scris în hotărâre şi adresa la care urma să stea mama cu copilul, un bloc din Pantelimon”, povesteşte tatăl. Hristache spune că Alexandra a mai fugit o dată cu copilul în Republica Moldova, ţara ei de origine.

Hristache susţine că concubina l-a ameninţat de mai multe ori că nu-şi mai vede copilul. FOTO: Arhivă personală Bogdan Hristache



„Ordin de interdicţie de 3 luni, nu de trei ani”

Hristache confirmă spusele mamei conform cărora după ce a câştigat custodia copilului, Alexandra Moraru a fost nevoită să-i ia copilul cu executorul judecătoresc, în vara lui 2019, moment în care a făcut un gest nesăbuit, ameninţând că se aruncă cu copilul de la balconul casei, însă până la urmă a fost convins să-l predea mamei. „Nu am vrut să mă arunc de la etaj, copilul era pe scaun lângă mine, se juca. Eram foarte supărat atunci, pentru că mi-a spus că nu-l voi mai vedea niciodată”, sune Hristache. „Ea a minţit însă că am primit ordin de restricţie de a mă apropia de mamă şi copil timp de 3 ani”, spune Hristache. Într-adevăr, pe portalul Tribunalului Bucureşti se arată că instanţa a emis în 13 august 2019 un ordin de protecţie, însă pe o durată de 3 luni, nu de 3 ani, aşa cum a declarat mama în presa italiană.

După expirarea ordinului de protecţie, Hristache a încercat să-şi vadă din nou copilul, deoarece instanţa a stabilit un orar în care putea să-l viziteze, dar mama era de negăsit. Într-o adresă a Protecţiei Copilului Sector 2, din iulie 2020, se confirmă că mama nu a fost găsită la adresa indicată, iar instituţia se adresase Poliţiei din 31 octombrie 2019 pentru a-i ajuta în localizarea minorului.









Răspunsul primit de la Ministerul Justiţiei în care se arată că s-au făcut demersuri pentru aducerea lui David în România, unde îşi avea reşedinţa.

Ministerul Justiţiei a cerut autorităţilor italiene trimiterea lui David în România

Bărbatul spune că au urmat numeroase demersuri din partea lui la Poliţie, la Protecţia Copilului şi chiar la Ministerul Justiţiei. Într-un răspuns primit de la Ministerul Justiţiei, în 21 ianuarie 2021, se arată următoarele: „Vă informăm că la data prezentei adrese s-a transmis autorităţii centrale italiene rugămintea de a confirma urgent primirea cererii de înapoiere a minorului Hristache David din Italia în România ca ţară a reşedinţei sale obişnuite”. Bărbatul spune că angajaţii Ministerului Justiţiei i-au spus să găsească el adresa unde locuiesc mama şi copilul. „Eu cum să-i găsesc? Am obţinut tot felul de adrese de la cunoştinţe, dar s-au dovedit a nu fi corecte. Ministerul mi-a cerut mie să-i găsesc”.

Hristache mai spune că regretă că şi-a răpit fiul, dar şi-a dat seama de greşeală şi el a mers la Poliţia de Frontieră Arad pentru a se preda. El spune că totul a fost spontan, aflând adresa unde stătea mama cu copilul de la diferite cunoştinţe de-ale femeii, care îi spuneau că băiatul trăieşte în condiţii foarte grele:

„Am primit sute de telefoane de la prietene de-ale ei şi foşti iubiţi că îşi bate joc de copil şi că face multe chestii pe care le voi dezvălui si le voi proba curând. Oare cum aş putea eu ca tată să renunţ la copilul meu când îl iubesc enorm de mult”.

Hristache spune că a aflat de la un fost iubit al femeii adresa ei din Padova. „Am fost în zonă să aducem marfă, eu am o afacere în care import gresie din Italia, şi, trecând prin Padova, am zis să verific dacă chiar locuiesc la adresa respectivă”. A trimis mai întâi o angajată, care nu i-a văzut pe mamă şi pe copil şi ulterior au fost el cu tatăl său, fraţii şi nişte angajaţi. „Atunci i-am văzut pe stradă şi a fost ceva spontan. M-am dus singur şi am luat copilul de lângă maica-sa. Am urcat în maşină şi am plecat. Tatăl meu şi cei care erau în maşină s-au supărat foarte tare pe mine şi m-au lăsat acolo, în Padova. Am fost dat în urmărire generală, Poliţia mă căuta şi eu eram cu copilul în centrul oraşului, la terasă. Am mâncat, i-am cumpărat haine şi apoi am pornit cu trenul spre România. Nu e adevărat că m-a prins Poliţia la graniţă, eu m-am dus la ei şi le-am spus cine sunt”, povesteşte Hristache.

El mai spune că s-a înţeles foarte bine cu băiatul, care, deşi nu l-a mai văzut de trei ani, s-a ataşat foarte repede de el. În timp ce era dat în urmărire generală, el a postat mai multe poze cu el şi cu băiatul pe Facebook. Autorităţile române au demarat un dosar penal pentru lipsire de libertate pe numele lui, el fiind lăsat în libertate. „Despre autorităţile din Italia nu ştiu nimic, nu m-au informat că aş fi acuzat de ceva”, spune el.





Adresă a Protecţiei Copilului Sector 2 în care se arată că ordinul de interdicţie pentru Bogdan Hristache a fost de 4 luni.



Condamnat pentru tentativă de omor?

El a dezminţit afirmaţia concubinei sale, cum că ar fi un personaj periculos fiindcă a fost închis pentru tentativă de omor. „Este o minciună. Am fost atacaţi în casa părintească din cauza unei rivalităţi între ţigani, bunicul meu fiind bulibaşă în Drăgăşani. Au venit peste noi mai mulţi cu cuţitele, iar eu am luat cuţitul de la atacatori şi i-am tăiat pe câţiva. Eu eram student la Drept atunci şi ştiam că sunt în legitimă apărare, deoarece eram în curtea casei. Am câştigat procesul cu statul român care a stabilit că trebuie să fiu despăgubit 150.000 de euro pentru perioada pe care am petrecut-o în arest preventiv”, explică el, însă nu a trimis acte doveditoare în acest sens cerute de reporter. „Alexandra ştia acest lucru că împreună am cheltuit banii de despăgubire. Am cunoscut-o pe când eram student la Facultatea de Drept. I-a plăcut de mine pentru că eu mergeam cu Ferrari-ul la facultate”, povesteşte el.

Bogdan Hristache spune că e un prosper om de afaceri, deţinând o afacere de import de gresie din Italia şi mai multe hoteluri. Spune că îşi iubeşte foarte mult copilul şi crede că alături de el ar avea o viaţă mai bună decât alături de fosta lui concubină.

În pofida faptului că i-a adus acuzaţii foarte grave, Alexandra Moraru a declarat recent presei italiene că nu vrea ca el să ajungă la închisoare şi va accepta, pe viitor, ca tatăl să-şi vadă fiul. Drept pe care, spune Hristache, l-a câştigat în instanţă şi într-adevăr există o hotărâre judecătorească în care se stabileşte orarul în care tatăl îşi poate vedea fiul.



