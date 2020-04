Cum ar putea arăta economiile lumii şi cu ce criză se va confrunta România. Predicţiile unui economist român cu studii la Harvard

Economistul Radu Tătucu (36 de ani) este angajatul Băncii Mondiale, în cadrul departamentului de Practică Globală Finanţe, Competitivitate şi Inovaţie. Munca sa se concentrează pe dezvoltarea sectorului financiar şi competitivitate în ţări din Asia de Est şi Pacific, printre care China, Malaezia, Myanmar, Thailanda, Filipine şi este specializat pe trei arii tematice: stabilitatea sectorului financiar şi monitorizare macro-financiară, fintech & economie digitală, şi finanţe verzi şi sustenabile. Totodată, el este cofondator şi a fost preşedeinte GRASP şi e membru al board-ului Alianţa.

Cu precizarea că opiniile exprimate în acest interviu aparţin exclusiv interlocutorului şi nu implică sau angajează în vreun fel organizaţiile cu care este asociat, el a acordat un interviu pentru „Adevărul“ în care a vorbit despre perspectivele economice la nivel mondial, riscurile apariţiei unei noi crize de amploare, dar şi despre situaţia din România.

Adevărul: În ultimul timp se tot vorbeşte despre o nouă criză economică, prezentată ca „inevitabilă”, după ce pandemia Covid-19 a paralizat practic economiile din întreaga lume. Cât de grea va fi această criză şi care sunt sectoarele economice cele mai expuse?

Radu Tătucu: O nouă criză economică la nivel global este fără doar şi poate în desfăşurare deja. În afară de sectoarele menţionate deja, care sunt extrem de afectate de această pandemie, o serie de alte sectoare sunt sau vor fi foarte afectate. Industria aviatică, a transportului aerian de pasageri este printre cele mai afectate. Multe linii aeriente au fost nevoite să îşi ţină flota la sol fie în totalitate (EasyJet, Ryan Air), fie aproape în totalitate (Lufthansa la un moment dată în luna martie avea la sol 700 din cele 763 de aeronave din flota, iar British Airways 96% din flotă).

Afectat va fi şi sectorul construcţiilor şi a imobiliarelor, chiar dacă anumite construcţii evident vor merge înainte, cu siguranţă nu va fi la 100% din capacitate. Probabil că nu foarte multă lume îşi va cumpără un apartament sau o casă pe baza unui video profesionist de prezentare, iar despre piaţa închirierilor, dacă populaţia nu este mobilă din cauza diferitelor restricţii de circulaţie, se va înregistra foarte probabil o scădere semnificativă şi în acest domeniu.

Nu vor scăpa nici industria manufacturieră de produse „non-esenţiale” şi nici industria serviciilor financiare. Chiar dacă serviciile financiare digitale au înregistrat o creştere fantastică în ultimii zece ani, în ţări precum România unde încă multă lume ezită să folosească exclusive servicii financiare digitale, se va înregistra o scădere a activităţii şi în acest domeniu. În sfârşit, lovită în plin va fi industria petrolieră şi a gazelor naturale: având în vedere cât de mult a scăzut traficul de când restricţiile de circulaţie au fost impuse la jumătatea lunii martie, astfel că o posibilă scădere se poate înregistra şi în acest domeniu.

Există şi ramuri ale industriei care ar putea să profite oarecum de pe urma acestei crize?

Din datele pe care le-am văzut până acum, actuala criză este deja semnificativ mai mare decât cea din 2008 şi are toate şansele să o depăşească şi pe cea din 1929-1933 dacă „hemoragia” economică nu va fi stopată în viitorul apropiat. De exemplu, o statistică foarte grăitoare este cea a şomajului în SUA: în luna martie, s-a înregistrat cea mai mare creştere lunară a şomajului din ultimii 60 de ani. În doar ultimele cinci săptămâni, peste 26,4 milioane de americani au solicitat ajutor de şomaj (în condiţiile în care la sfârşitul lunii februarie, numărul total de şomeri în SUA era de 5.8 milioane sau o rată a şomajului de 3.5%). Acum trei săptămâni, New York Times estima rată actuală a şomajului în SUA de 13.9% - cea mai mare de la Marea Criză din 1929-1933, iar conform unor estimări făcute de Federal Reserve St. Louis, şomajul în SUA în trimestrul doi din 2020 poate ajunge până la 32% , ceea ce era complet de neconceput cu mai puţin de două luni în urmă. Mai mult, Biroul Bugetar al Congresului SUA (Congressional Budget Office) , estimează că în 2020, deficitul SUA se va apropia de suma de 4,000 de miliarde de dolari, o suma cu adevăra fără precedent, iar datoria federală a SUA va reprezenta 101% din PIB-ul ţării (peste 80 de ori PIB-ul anual al României). În mod similar, în Marea Britanie se vehiculează un scenariu în care rata şomajului ar ajunge la 21% sau 6 milioane de şomeri, ceea ce ar fi mai rău decât in timpul Marii Crize din 1929-1933. În Franţa, peste 10 milioane de angajaţi au ajuns deja şomeri din cauza crizei cauzate de Covid-19.

În al doilea rând, pentru că, fiind o economie deschisă, integrată în lanţurile valorice regionale şi chiar globale, atâta vreme cât criza se va resimţi în ţările de unde România importă materii prime sau exportă principalele produse, atunci criza se va resimţi şi în România. Să luăm un exemplu ipotetic, însă care foarte probabil are un corespondent în lumea reală: dacă eşti o firmă mică de textile care îşi importă materia primă din China, probabil ai avut de suferit în ianuarie, februarie şi martie când o mare parte din producţia industrială din China a funcţionat la cote de avarie şi nu ai putut să imporţi materie primă, chiar dacă cererea a existat (adică şoc al ofertei - supply shock). Acum când China începe gradual să revină la lucru, criza s-a extins rapid în SUA, Europa Occidentală şi altă zone din lume şi aşadar, chiar dacă acum poate că e mai facil ca materia primă din China să ajungă la ţine, probabil o parte din clienţii tăi din Europa Occidentală au renunţat la comenzi (adică şoc al cererii - “demand shock”). Toate acestea au un impact asupra fluxului de numerar, politicii de angajări, poate chiar şi investiţiilor pe care le plănuiai în acest an. Aşadar, foarte probabil că pentru cel puţin 3-6 luni din acest an, firma ta va fi suferind într-un fel sau altul.

Având în vedere că este vorba de o criză globală pe multiple planuri - sănătate publică, economic, financiar, social etc. – cred că doar o soluţie coordonată la nivel global poate rezolva această criză. La fel şi marile probleme globale precum încălzirea globală şi inegalitatea, şi criza Covid-19 necesită o soluţie globală. Având în vedere gradul ridicat de interconectare a economiilor lumii datorită globalizării – care, deşi oarecum mai puţin populară astăzi, să nu uităm că a contribuit enorm de mult la reducerea sărăciei la nivel global în ultimii 30 de ani, scoţând peste un miliard de oameni din sărăcia extremă între 1990 şi 2015 - prin lanţuri valorice globale, turism, hipermobilitate etc., îmi este greu să-mi imaginez cum o soluţie localizată în izolarea COVID-19 poate fi eficientă dacă soluţii similare nu sunt adoptate şi în alte părţi ale lumii. Deja vedem anumite ţări care se confruntă cu un al doilea val al epidemiei, care a fost importat de cetăţeni ai ţărilor respective care au călătorit in alte zone cu focare COVID-19.

S-a insistat mult pe ideea că lumea de după pandemie va fi într-o mare măsură diferită de cea de dinainte şi că această criză ne va schimba enorm. Prin ce schimbări ar putea să treacă economiile lumii, la capătul crizei?

Având în vedere că situaţia este încă extrem de fluidă, cred că se poate doar specula referitor la cum va arăta „noua normalitate”. Probabil că majoritatea lumii, în următoarea perioada sau cel puţin până va apărea un vaccin sau un tratament eficace împotriva COVID-19, va evita călătoriile non-esenţiale. Şi ceea ce este esenţial va fi redefinit, restrâns, ceea ce va avea un impact asupra turismului la nivel global, însă şi al altor industrii conexe precum turismul de conferinţe, turismul medical etc.

De asemenea, rămâne de văzut în ce măsură industrii majore precum industria aeriană sau cea a petrolului îşi vor recupera picajele enorme din ultimele săptămâni. În industria aeriană, vedem acum propuneri de a zbura cu rândul din mijloc liber pentru a păstra distanţa între pasageri şi a reduce riscul contaminării cu noul coronavirus, ceea ce practic înseamnă umplerea avionului la o capacitate maximă de 66%. CEO-ul / Directorul General al Ryanair a ieşit săptămâna trecută cu o declaraţie foarte fermă împotriva acestor propuneri, susţinând că va fi imposibil pentru o companie aeriană să fie profitabilă cu un grad maxim de ocupare de 66%. De asemenea, am văzut acum două săptămâni că preţul petrolului a fost negativ pentru prima oară în istorie, date fiind scăderea semnificativă a cererii în urma diverselor carantine instaurate în lumea întreagă, şi capacitatea limitată de depozitare. În fine, probabil că această criză va duce la o dezvoltare mai rapidă a comerţului online în ţările unde acesta încă este perceput cu o oarecare suspiciune, precum şi la o adoptare mai rapidă a diverselor servicii financiare digitale. Chiar am văzut recent că anumiţi comercianţi percep un mic comision la plata în numerar la livrare şi încurajează plata cu cardul de debit sau de credit, având in vedere faptul că s-a demonstrat că COVID-19 poate fi propagat uşor şi prin bancnote. Pe de altă parte, sunt sigur că şi această criză va produce inovaţii pe care nu ni le-am fi imaginat doar cu câteva luni în urmă, fie că vorbim de domeniul medical, al transporturilor, al industriei auto, al serviciilor financiare etc.

Ce ar trebui şi ce nu să facă Guvernul României

Şi am ajuns şi aici: presupunând că ai avea o funcţie de decizie la nivel guvernamental, ce decizii ai lua acum?