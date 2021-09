Cum arată Phlebotomus simonahalepae, noua specie de insectă denumită în onoarea Simonei Halep FOTO

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca, prin cercetătorii de la Disciplina Parazitologie şi Boli parazitare (Facultatea de Medicină Veterinară), anunţă descoperirea unei noi specii de insectă, pe teritoriul României, în judeţul Constanţa. Noua specie a fost denumită Phlebotomus simonahalepae, în onoarea jucătoarei de tenis Simona Halep, care este născută la Constanţa.

Descoperirea a avut loc în timpul unui studiu pentru monitorizarea populaţiei de vectori din România, finanţat de ECDC (Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor) şi desfăşurat în zona Canaraua Fetii din judeţul Constanţa.

Rezultatele studiului au fost publicate, în luna august 2021, în prestigioasa revistă Parasites & Vectors.

"Descrierea unei noi specii este un proces complex, de durată şi, totodată, un act de responsabilitate. Ideea denumirii speciei în onoarea Simonei Halep ne-a venit în timpul unei conferinţe chiar despre flebotomi, conferinţă care s-a desfăşurat în Galapagos. Discutam cu Cristina Pop, autoarea studiului, şi i-am sugerat această denumire, mai ales că localitatea-tip unde s-a derulat studiul se află foarte aproape de locul de naştere al jucătoarei noastre de tenis. Cristina a fost imediat de acord şi ne-am bucurat mult ulterior să primim şi acordul Simonei Halep, prin managerul ei pe probleme juridice, care ne-a comunicat că este onorată de iniţiativa noastră. Dedicăm această descoperire ştiinţifică Simonei Halep, în semn de onoare şi de apreciere pentru performanţele sale şi pentru cum duce numele României în lume, aşa cum ne străduim şi noi în domeniul cercetării", explică coordonatorul studiului, Prof. dr. Andrei Mihalca, de la Disciplina de Parazitologie şi Boli parazitare.

La rândul său, cercetătorul ştiinţific Cristina Pop povesteşte despre descoperirea noii specii de insectă: "Printre câteva sute de flebotomi colectaţi în zona Canaraua Fetii din judeţul Constanţa, în cadrul studiului din 2018, am observat unul singur, total diferit. Mi-am dat seama atunci că este un exemplar aparte, dintr-un subgen care nu mai fusese semnalat la noi în ţară. Au urmat apoi câteva investigaţii mai detaliate, iar în urma analizelor morfologice şi genetice ne-am dat seama, împreună cu colaboratorii din Ankara, că avem de-a face cu o specie complet nouă pentru ştiinţă. Având la dispoziţie un singur specimen, am decis la acea vreme să nu publicăm încă datele şi să încercăm să mai colectăm câteva exemplare. Am continuat astfel colectările în aceeaşi zonă timp de încă două sezoane, în 2019 şi în 2020. Fără rezultat, din păcate. Totuşi, specimenul colectat de noi este fără dubiu un exemplar dintr-o specie necunoscută până la ora actuală şi am decis într-un final să îl descriem ca un taxon nou".

Fotografia noii specii a fost prezentantă în articolul publicat de cercetătorii clujeni. FOTO: USAMV

Flebotomii sunt insecte hematofage, cu răspândire pe toate continentele, dar mai abundente şi mai diverse în zonele cu climat cald. Anumite specii sunt responsabile de transmiterea unor boli grave la om şi animale, cum ar fi leishmanioza sau flebovirozele. În România, între anii 1910 şi 1970, au fost semnalate opt specii de flebotomi.

Cercetările derulate în ultimii ani de specialiştii de la USAMV Cluj-Napoca au confirmat prezenţa a şase specii, plus această nouă specie pentru ştiinţă, care a fost denumită în onoarea Simonei Halep. Astfel, numărul total de specii noi pentru ştiinţă descrise de cercetătorii de la colectivul Disciplinei de Parazitologie şi boli parazitare al USAMV Cluj-Napoca în ultimii ani a ajuns la 12.

