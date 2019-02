Cum arată misteriorul iepure Ili Pika, pe care oamenii îl întâlnesc o dată la zeci de ani

Specialistul Li Weidong, pensionat de ceva vreme, şi-a petrecut întreaga carieră documentând şi protejând o specie rară de iepure: Ili Pika. Aceasta trăieşte doar în China, în munţii din nord-vest şi a fost zărit foarte rar de oameni.

Din cercetările sale, Li Weidong a ajuns la concluzia că această specie de iepure are circa 1.000 de exemplare, adică mai puţine exemplare decât urşii Panda, notează BBC, într-un material din 2015.

Conservaţionistul a zărit prima dată iepurele în 1983: „Urcam de vreo patru ore munţii şi când am luat o scurtă pauză am zărit umbra unei mici creaturi fugind în zonă. M-am aşezat pe câteva stânci şi brusc două urechi de iepure au ieşit din crăpătura dintre două stânci. Se uita la mine. Cred că e cea mai frumoasă şi mai bizară creatură pe care am văzut-o vreodată. Nu mi-a venit să cred“, le mărturisea Li Weidong celor de la BBC.

El a botezat iepurele cu numele Ila Pika după locul unde l-a zărit. Potrivit goodfullness.com, Ili Pika e cunoscut în lumea ştiinţifică drept Ochotona iliensis, trăieşti în găuri între stânci la altitudini de 2.800 sau chiar 4.000 de metri. Sunt obişnuiţi să vieţuiască în zone foarte reci şi să se hrănească cu ierburi găsite pe munţii Tian Shan.

După anii 80, Li Weidong l-a mai zărit în urmă cu vreo 5 ani, mai arată sursa citată.

