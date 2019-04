Culisele celui mai cunoscut dosar de trafic de droguri din Cluj. Cum făcea ex-finanţatorul Untold „afaceri cu borcanul de canabis pe masă“

Judecătorii de la Tribunalul Cluj au făcut publice în această săptămână motivele pentru care Sorin Gadola, fost finanţator al festivalului Untold din Cluj şi fiul unui cunoscut milionar clujean, a fost condamnat la plata unei amenzi penale de 12.000 de lei pentru deţinere de droguri de risc fără drept pentru consum propriu în formă continuată.



„Inculpatul avea o dependenţă profundă faţă de consumul de canabis, însă s-a limitat la a consuma aceste droguri în spaţii private, respectiv cabanele sale (...), în prezenţa unor prieteni apropiaţi, dar a consumat droguri de risc cu o frecvenţă îngrijorătoare pentru starea sa de sănătate, pe o perioadă lungă de timp“, se arată în motivarea sentinţei. Hotărârea judecătorilor privind amenda penală a fost luată în ianuarie 2019 şi nu este definitivă.



Procurorii DIICOT l-au acuzat pe Gadola că timp de trei ani, între 2015 şi 2018, a cumpărat canabis în fiecare săptămână, câte 5 grame de fiecare dată. Singura excepţie a fost o perioadă de 9 luni în care a urmat un tratament de dezintoxicare la o clinică specializată. Gadola a recunoscut că a cumpărat canabis de la dealerul său de 30.000 - 40.000 de lei în această perioadă. Preţul era de 50-60 de lei/gram.



A colaborat cu procurorii



„În final conchidem că pentru reeducarea inculpatului nu se impune aplicarea unei pedepse cu închisoarea, fiind suficientă o sancţiune cu amendă penală, cu atât mai mult cu cât inculpatul are resurse materiale pentru achitarea acesteia“, se arată în motivarea Tribunalului Cluj. Gadola a fost condamnat la 120 de zile de amendă penală, iar cuantumul unei zile de amendă a fost apreciat la suma de 100 de lei, deci un total de 12.000 de lei. În plus, i s-a confiscat un telefon mobil „pe care acesta l-a folosit la comiterea infracţiunii“, 4,5 grame canabis şi un grinder metalic.



În decizia Tribunalului Cluj se arată că Gadola a avut un comportament exemplar: a recunoscut acuzaţiile ce-i sunt aduse şi, în plus, „a formulat un denunţ împotriva unei persoane de la care a cumpărat canabis, dând organelor de urmărire penală toate detaliile necesare pentru ca persoana denunţată să poate fi trasă la răspundere penală“.



De asemenea, instanţa a apreciat că „inculpatul este o persoană perfect integrată în societate, fiind managerul mai multor societăţi comerciale, un prosper om de afaceri, este un tânăr adult, proaspăt căsătorit, cu studii postuniversitare, capabil să înţeleagă pe deplin consecinţele antisociale ale faptelor sale“.



Dealerul, administrator la Untold SRL



Alături de Sorin Gadola, în dosar a mai fost condamnat, la 2 ani şi 20 de zile de închisoare cu suspendare sub supraveghere, Ionuţ Morariu, cel care i-a procurat canabis timp de 3 ani. Dincolo de faptul că cei doi erau amici, între ei exista şi o legătură profesională. Morariu a fost administratorul Untold SRL, firma care organizează cel mai mare festival de muzică din România, în timp ce Gadola era asociat în cadrul firmei.



Sorin Gadola, fiul lui Ştefan Gadola, unul dintre fondatorii companiei Energobit, a cărui avere este estimată în topurile Forbes şi Capital din ultimii ani între 30 şi 35 de milioane de euro, s-a implicat în festivalul Untold de la finalul anului 2015 şi până la finalul anului 2016, când s-a retras din calitatea de asociat al Untold SRL.



Legătura dintre Gadola şi celebrul festival din Cluj s-a realizat prin intermediul unui alt prieteni de-al acestuia, Bogdan Buta, care a fost chiar fondatorul Untold. Acesta a fost audiat ca martor în dosarul lui Gadola şi a susţinut că, în perioada 2015 - 2016, adică chiar în perioada în care omul de afaceri era asociat unic la Untold SRL, „a participat la cele trei «întâlniri» la cabana acestuia din Breb (...); în aceste împrejurări, a observat că persoanele menţionate consumau ţigări confecţionate artizanal şi, din discuţiile lor şi simţind mirosul emanat de respectivele ţigări, şi-a dat seama că erau confecţionate cu canabis“.



Afaceri cu borcanul de canabis pe masă



Acelaşi Buta a susţinut că, în perioada ianuarie - februarie 2018, a fost la pensiunea lui Sorin Gadola din localitatea maramureşeană Breb şi „a observat că Ionuţ Morariu a scos din geantă un borcan plin pe jumătate cu muguri de canabis şi a confecţionat o ţigară din tutun şi canabis, din care au fumat toţi cei prezenţi, cu excepţia Dianei (soţia lui Gadola – n.r.). Ulterior, el şi G.S. s-au retras pentru a povesti unele lucruri şi, când au revenit în pensiune, i-au observat pe Ionuţ Morariu şi pe Rareş stând în picioare şi uitându-se «fix» Ia un mesteacăn“. A aflat de la Gadola că aceştia au consumat LSD. Din declaraţiile martorilor, rezultă că şi Bogdan Buta a fumat canabis alături de ceilalţi invitaţi.



Martorul R. C., care a fost chemat de Gadola să se ocupe de un proiect privind amenajarea şi modernizarea unor pensiuni din satul Breb a declarat: „a revenit spre seară (la pensiune – n.r.), context în care a observat un borcan plin cu canabis în încăperea în care se adunau toţi, de faţă fiind (...) toţi consumând din respectivul canabis“.



Un alt martor, BNS, care a locuit aproximativ 3 săptămâni într-una dintre cele două case de vacanţă ale lui Sorin Gadola, „Ionuţ Morariu a adus de două ori câte un borcan de 400 ml umplut pe jumătate cu muguri de canabis, din care au consumat“.



Din declaraţiile mai multor martori reiese că borcanele cu canabis erau nelipsite din pensiunea lui Sorin Gadola în perioada amintită.

Citeşte şi:

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: