Concluzia autorităţilor britanice după ce au anchetat moartea unei românce. Mărturia cutremurătoare a iubitului ei

Sorina Gheorghe, o tânără de 24 de ani, a murit într-un accident pe autostrada M5, pe 3 aprile. Imediat, autorităţile britanice au declanşat o anchetă pentru a lămuri acest caz, rezultatele investigaţiei fiind făcute publice aproape şase luni mai târziu.

Potrivit anchetatorilor, Sorina era epuizată din cauza muncii. Românca tocmai îşi luase un nou job, cu doar trei săptămâni înainte de tragedie, şi obişnuia să stea peste program la muncă, pentru a câştiga mai mult şi a pune bani deoparte. De altfel, chiar în ziua anterioară accidentului, Sorina a stat peste program la muncă şi era foarte obosită.

Pe 3 aprilie, Sorina se afla la volanul unui Peugeot şi intrase pe autostrada M5, în apropiere de Birmingham. La un moment dat, în timpul unei depăşiri, tânăra s-a speriat foarte tare de un microbuz cu care era să se ciocnească. A intrat în panică şi a pierdut controlul asupra volanului, iar maşina ei a fost izbită de un Land Rover de teren. Sorina nu a avut nicio şansă, iar medicii sosiţi de urgenţă la faţa locului nu au putut face nimic pentru ea. În urma accidentului, autostrada a fost închisă pentru mai mult de şase ore.

Şi a detaliat pentru The Sun , povestind drama prin care a trecut în momentul în care a aflat de moartea fetei. „Când a avut loc accidentul eram prins în ambuteiaj timp de ore întregi cu camionul, fără să am nicio putere să o ajut sau să ajung la ea. Am aflat că e ea după ce am stat o oră la coadă. Sorina era foarte gingaşă şi iubitoare, muncea foarte mult. Avea mereu o atitudine pozitivă şi orice mic lucru era o bucurie în prezenţa ei“, a mai afirmat Cristian Miculaiciuc.