Clujean nemulţumit de felicitarea primită de la Primărie: „De ce nu folosesc o poză cu hotelul-coşciug?”

Felicitarea tradiţională de Crăciun trimisă de Primăria Cluj-Napoca nu este în concordanţă cu politica urbanistică a oraşului, susţine Andi Daiszler, activist civic clujean şi fondatorul „Lights On Romania”, un festival de instalaţii de lumină care are loc în fiecare an în lunile noiembrie/decembrie în oraşul Cluj-Napoca.

„Aceasta este felicitarea de Crăciun trimisă zilele astea de viceprimarul Clujului, Dan Tarcea. Dincolo de cuvintele frumoase şi urările sincere pentru care-i mulţumesc, ceea ce mă frapează de multă vreme când primesc diverse felicitări din partea autorităţilor clujene este faptul că folosesc aceeaşi poză de pe Cetăţuie, simbolizând un oraş frumos cu arhitectură de început de secol XX moştenită de la alte administraţii”, a scris Daiszler pe pagina lui de Facebook.

„De ce nu folosesc o poză cu noua panoramă a oraşului?”

Daiszler este de părere că dacă ar fi o administraţie unitară în mesaje ar trebui să fie folosită la felicitări o poză cu noua panoramă a oraşului, transformată brutal de mai multe clădiri moderne.





Printre acestea, clujeanul enumeră: NTT Data Towers, West City Tower, blocurile de pe strada Brâncuşi, despre care spune că ar fi fost mutilată, blocul Maurer din piaţa Abator sau „hotelul-Coşciug” de pe strada Avram Iancu. Este vorba despre mai multe imobile controversate ridicate în zona centrală a oraşului, o parte dintre ele fiind construite în locul unor clădiri istorice.







Cum ar arăta o felicitare cu „hotelul-cosciug” de pe strada Avram Iancu?

Hotelul-cosciug de pe Avram Iancu

Una dintre clădirile constroversate amintite de Daiszeler este hotelul construit pe strada Avram Iancu, care a fost sursă de inspiraţie pentru mai multe meme care au circulat pe internet. Acesta a fost comparat de internauţi cu un sicriu, un vapor sau chiar un vehicol din pelicula „Războiul stelelor”. Pe strada Avram Iancu din centrul Clujului, zonă înţesată de clădiri monument-istoric, a apărut silueta unui hotel caracterizat de mulţi internauţi şi de persoane publice drept o „monstruozitate”.







Noul hotel care va face parte dintr-o reţea internaţională a luat locul unei grădini aflate în proprietatea uneia dintre cele mai importante familii nobiliare din Transilvania - Bethlen. Grădina, cu o suprafaţă de 1.222 de metri pătraţi, a fost amenajată în stil japonez, aici fiind plantaţi arbori şi arbuşti aduşi din Orient, care se mai păstrau până când în zonă au intrat buldozerele.





Scandalul a început în 2009, când vecinii au protestat vehement vis-a-vis de ridicarea hotelului care iniţial era conceput să aibă 7 etaje, într-o zonă de case. Investitorul, omul de afaceri sibian Dumitru Ghişe, cotat de Forbes cu o avere de 27-28 de milioane de euro, deţine hotelul Golden Tulip Ana Tower din Sibiu şi Golden Tulip Ana Dome din Cluj-Napoca. În ciuda opoziţiei Comisiei Monumentelor din Cluj-Napoca, dar şi a vecinilor, investitorul a obţinut avizul de la Bucureşti, astfel că la 12 ani de la primul protest, clujenii au descoperit „hidoşenia” cu 5 niveluri.





Primarul Emil Boc a susţinut că s-a trecut peste decizia municipalităţii clujene, care a refuzat autorizarea „hotelului-coşciug”. Mai mulţi arhitecţi importanţi l-au contrazis, arătând că Primăria avea totuşi pârghii să interzică actuala formă a hotelului.





Daiszler concluzionează arătând că Primăria trebuie să-şi asume deciziile urbanistice chiar şi în ceea ce priveşte felicitările de sărbători. „Urările pot să rămână, n-am o problemă cu ele. Mă gândesc că în 2021 ar trebui să ne lepădăm chiar şi în felicitări sau vederi de clădirile despre care dăm regulamente să fie culcate la pământ. Ar fi o administraţie unitară în mesaje! Crăciun Fericit!”, a transmis activistul clujean.



