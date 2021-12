Chef Hădean, despre un obicei străvechi al românilor: „Nu admit să-mi spui că-s mâncător de hoituri ori criminal barbar”

„Am scris articolul ăsta în 2013. Cum ne-am schimbat de atunci încoace?”, scrie chef Adi Hădean pe pagina sa de Facebook făcând referire la un articol despre tăierea porcului, pe care l-a publicat pe blogul său. El îşi aminteşte că în copilărie nu i-a fost uşor să vadă cum porcul care venea la gardul coteţului să-l scarpine pe spinare se transformă în tobă, table de slănină şi cârnaţi.

„Tăierea porcului e un obicei vechi. E una dintre legăturile noastre cu trecutul, cu modalităţile ancestrale de procurare a hranei. Am sacrificat mulţi porci în viaţa asta, împreună cu bunicul meu, cu tata, cu fratele meu. Am crescut porci pentru a fi sacrificaţi, am curăţat după ei în fiecare zi, i-am spălat, i-am scărpinat, le-am dat să mănânce lucruri gătite special pentru ei”, scrie Hădean.



„Pentru a trăi mâncăm alte fiinţe”



Cunoscutul bucătar susţine că a învăţat de mic copil că dacă-i plac cârnaţii trebuie să fie în stare să-i facă de la A la Z.

„Am înţeles însă că aşa stau lucrurile, că pentru a trăi mâncăm alte fiinţe (şi plantele, bacteriile din iaurt ori creveţii sunt fiinţe, să ştiţi). Am învăţat de mic să respect asta, să nu batjocoresc mâncarea, să apreciez sacrificiul. Sacrificarea porcului s-a petrecut mereu repede şi fără a abuza animalul şi, în ceea ce mă priveşte, s-a lăsat mereu cu lacrimi mai mult sau mai puţin ascunse, indiferent de vârsta pe care o aveam”, arată bucătarul.

„Sper să văd pe Facebook mai puţine poze cu idioţi trăgând porcul mort după maşină”

Chef-ul cere mai multă decenţă în ceea ce priveşte sacrificarea animalelor: „Sper însă să văd pe Facebook mai puţine poze cu oameni care călăresc porci tăiaţi, mai puţini idioţi care trag porcul mort după maşină (ce mă mir de asta, în ţara în care unul a legat un cal viu după o furgonetă şi l-a forţat să alerge cu 50 de kilometri la oră până-n pragul morţii), mai puţini porci desenaţi cu Ad/Dc pe spatele pârjolit”. El are un mesaj şi pentru cei care cumpără cotletul din supermarket sau de la măcelăria din colţ: să nu-i mai judece pe cei care taie porcii, catalogându-i drept barbari, deoarece şi cotletul din supermarket ori de la măcelărie a aparţinut unui porc odată viu.



Mesaj pentru cei care nu suportă ideea morţii unui animal

Celor care nu suportă ideea morţii unui animal pentru a fi transformat în mâncare le transmite mesajul: „renunţaţi la carne”. „Sper ca între accesele de prostie şi cele de ipocrizie ale unui neam bătut de vânturi rele să regăsesc rădăcina de bun simţ, categoria de mijloc a oamenilor decenţi, echilibraţi, pentru care o viaţă curmată nu-i un trofeu de pus pe wall ori o ocazie de a fi amuzant pe seama morţii”, spune Hădean.

El îi îndeamnă pe cei care au renunţat la consumul de carne să nu se bată cu cărămida în piept pentru asta. „Decenţă e atunci când acorzi respect sacrificiului, după cum decent e să renunţi de tot la carne dacă nu-ţi convine ideea morţii unui animal pentru ca familia ta să aibă ceva de pus pe masă, fără să te baţi cu cărămida în piept pentru asta”, concluzionează el.



„Nu mă poţi convinge că a fi vegetarian e un mod de viaţă ce trebuie urmat”

El a mai spus că nu are procese de conştiinţă când taie un pui sau când omoară un peşte. „Mă doare însă când văd un bol de orez aruncat la gunoi, la fel cum mă doare când văd o bucată de carne batjocorită. Şi, ca să fiu înţeles bine, cele mai multe dintre comentariile pe care le-am blocat aparţin unor mâncători de carne care nu înţeleg că alţi oameni pot alege să consume doar plante şi apă, dacă vor. Vorbeam despre decenţă în articol. Decenţă înseamnă şi să respecţi opţiunile alimentare ale semenilor tăi. Măcar pe ale celor care nu mănâncă alţi oameni”, concluzionează Hădean.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Hădean a făcut şi un update la postare explicând că a oprit de la publicare câteva comentarii, iar pe altele le-a editat arătând că nu acceptă derapaje pe blogul său. „Aici ne purtăm decent sau ne vedem de drum. Dacă am suficientă consideraţie pentru alegerea ta de a fi vegan sau alegerea ta de a consuma carne, aştept reciprocitate. Nu admit blesteme, înjurături, prozelitism de tip sectar, nu admit să-mi spui (în propria-mi casă) că-s mâncător de hoituri ori criminal barbar. Şi nu, nu mă poţi convinge că a fi vegetarian e un mod de viaţă pe care TREBUIE să-l urmez, te rog să nu mai încerci”, a precizat el.