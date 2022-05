Cel mai bogat român le-a spus studenţilor cum a clădit o afacere de 10 miliarde de dolari: „Preferam să trăiesc de la lună la lună decât să lucrez pentru un prost”

Daniel Dines le-a vorbit liber studenţilor despre începuturile companiei sale, despre drumul său spre succes, dar şi despre eşecurile şi greşelile în construirea unui business. Le-a povestit despre cum a urmat o facultate care nu l-a ajutat cu nimic, dar şi despre dorinţa de a simplifica lucrurile, care l-a urmărit peste tot în viaţă.

„Principala mea preocupare este să-mi schimb ideile. Dacă n-am schimbat nimic în 6 luni de zile, nu e bine. Totul e un BIAS (eroare sistematică - n. red.). Dorinţa de simplificare a fost pe primul loc în viaţă. Totdeauna trebuie să simplifici, iar atunci lucrurile funţionează. Pentru a avea succes trebuie să ai puterea de a convinge nişte oameni inteligenţi să meargă pe aceeaşi direcţie cu tine”, a spus Dines, potrivit Ziua de Cluj.

În opinia sa, puterea secretă e puterea de organizare. „Trebuie să simplifici. M-a ajutat mult să fiu un om antisistem, încă din comunism, sunt un model auto-didact, propria mea creaţie. Eram sceptic cu privire la toată informaţia care ni se livra din comunism. Când mi-am ales facultatea, am ales computer science, foarte pompos termenul pe vremea aceea. Universitatea pe care am făcut-o eu a fost horror. Un curs de automate finite şi gramatici, mi-a fost singurul de folos. În rest 0. N-am învăţat statistică. Azi vreau să învăţ machine learning, dar nu am fundamente matematice. E un regret că nu am o formaţie academică solidă. Dacă m-aş întoarce înapoi, aş investi mult mai mult în educaţie, în knowledge", a mai spus Daniel Dines.

El le-a mai spus clujenilor că are o capcitate de a cunoaşte şi de a înţelege rapid oamenii cu care intră în contact şi a dezvăluit că şi-ar fi dorit să devină scriitor. A ales să facă programare când a aflat că un prieten programator câştiga 300 de de dolari pe lună, în timp ce el lua de 10 ori mai puţin.

„Ca să construieşti o companie mare, echipa e esenţa. Am vrut să fiu scriitor, dar nu aveam prea mult talent. Mi-am folosit cealaltă parte a creierul, partea pe matematică. Nu am fost la meditaţii în viaţa mea. Nu m-a pasionat absolut deloc ce se întâmpla la facultate. La 19 ani trebuia să mă întreţin singur, făceam activităţi de tipul Glovo-ului de azi. Făceam 30-40 de dolari pe lună, iar când am auzit că un prieten s-a angajat ca programator pentru 300 de dolari pe lună, aproape că am scăpat paharul cu bere din mână, atunci mi-a stârnit şi mie interesul”, şi-a amintit cel mai bogat român.

„Banii sunt irelevanţi”

El a vorbit şi despre perioada în care a lucrat la Microsoft, în SUA, şi a spus că în acei ani a căzut pradă depresiei. Pe de altă parte, el a explicat de unde vine fericirea, afirmând că pentru el banii sunt irelevanţi.



„Fericirea vine de la capacitatea de a fi captivat de ceea ce faci. Banii sunt absolut irelevanţi. Oamenii sunt fericiţi dacă au capacitatea de a fi absorbiţi. Când lucram în Microsoft eram depresiv, eram rupt din societate. Pasiunea mea e tenisul, atunci sunt eu captivat. Acest sport mă prinde”, a spus Daniel Dines.

Antreprenorul a vorbit şi despre începuturile sale ca om de afaceri şi despre anii de la Microsoft.

„Deşi era la vârf, Microsoft era moartă. Microsoft este ceea ce e azi pentru că au înţeles trend-ul. Un exemplu bun este consola de jocuri Xbox. Acolo i-au copiat pe cei de la Sony, care aveau PlayStation. În 2005 am pornit o firmă de apartament. Când m-am întors aici, nu mi se părea că există o companie decentă în România. Am preferat să trăiesc de la lună la lună, cu proiectele mele de outsourcing, decât să lucrez pentru un prost. Vindeam servicii în valoare de de 100.000 de euro pe an după criza din 2008-2009. Am mai rămas 3-4 oameni. Ştiam că avem o tehnologie interesantă. Am angajat femei studente briliante. Anda şi Lavinia, care au devenit practic cofodatori. A fost o strategie de marketing genială”, a adăugat Daniel Dines. El a recunoscut că norocul a jucat un rol important în saltul UiPath de la o firmă modestă, înfiinţată într-un apartament, până la colosul cotat la peste 10 miliarde de dolari în Statele Unite ale Americii. „„În viaţă, norocul este extraordinar de important. În 2012, martie, am lansat o platforma nouă, dar voiam să tragem cortina. Însă în octombrie 2013 am primit o cerere de la o adresă de e-mail de Yahoo să facem o demonstraţie, să vindem produsul nostru. De fapt era o companie mare, interesată să ne cumpere produsul. Caracterul oamenilor contează foarte mult. Tipul era indian. Se ocupa cu automatizarea. Omul era tratat foarte de sus. Ne-a dat o şansă, să facem acelaşi produs pe care îl făcea atunci o companie britanică, Blue Prism. S-au dus cei mai buni oameni. Au stat trei luni. Ce făceau ceilalţi într-un an, noi am reuşit în trei luni. Am învăţat tehnologia. Am copiat partea bună de la orice competitor. Competitorii au fost aroganţi şi nu voiau să ia ce e mai bun de la alţii. În viaţă, să fii arogant e foarte costisitor”, a mai afirmat antreprenorul. Datoria faţă de România „E greu să te simţi bine altundeva în afară de ţara ta. Cred că am o datorie faţă de România. Să le povestesc oamenilor despre istoria asta. Avem 60 de oameni angajaţi la Cluj, restul până la 1.000 sunt în Bucureşti. Suntem americani ca încorporare, dar avem IT-ul în România. Am atras mulţi bani în România cu UiPath”, spune Daniel Dines.



Întrebat de studenţi la ce fel de companie s-ar angaja dacă ar fi în locul lor, acesta a spus că ar căuta o companie care oferă stock options. „Când lucram în Microsoft, credeam că ştiu destulă programare, codare etc. Aveam o viaţă foarte confortabilă. Mă distram, ştiam pe toată lumea. M-au lăsat să lucrez şi din România vreo 9 luni, dar în acei 5 ani nu am învăţat nimic. După am învăţat mult. Am jucat 5 ani tenis cu un prieten. Eram slabi. Nu am evoluat. Dacă nu îţi propui să schimbi sau să evoluezi, nu o să ai succes. Mi-am dat seama şi am schimbat. Fixed mindset (mentalitate fixă - n. red.) înseamnă stagnare”, crede Dines.

El i-a surprins pe studenţi cu o afirmaţie neaşteptată. „Faptul că eşuezi nu e un stigmat. E unul din cele mai bune experienţe pe care le poţi avea în viaţă”, a mai spus Daniel Dines. De fapt, eşecurile au precedat marile succese, inclusiv pe cele pe care le-a avut cu UiPath.

