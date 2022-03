Ce instrument poate folosi ONU pentru protejarea ucrainenilor. Expert: „Vom vedea terorism de masă”

Peste 1.100 de civili, dintre care 50 de copii, au murit în Ucraina de la începutul războiului, potrivit unui bilanţ publicat, în 25 martie, de Naţiunile Unite. Au fost înregistraţi, de asemenea, 1.600 de răniţi. ONU avertizează că numărul real al morţilor şi al răniţilor este mult mai mare, întrucât sunt zone întregi în care este imposibil de stabilit un bilanţ exact.

„Adevărul” a discutat despre războiul din Ucraina cu Kai Frithjof Brand-Jacobsen, expert internaţional în mediere şi procese de pace, care a activat, în ultimii 20 de ani, la invitaţia ONU, a guvernelor şi organizaţiilor internaţionale, în zone de conflict precum Irlanda de Nord, Irak, Sudan, Nepal, Burma, Cambogia, Columbia, Somalia, Liberia şi în teritoriile devastate de gruparea teroristă ISIS. Kai este cetăţean norvegian şi britanic, dar locuieşte în Cluj-Napoca, unde este şi sediul ONG-ului PATRIR (The Peace Action, Training and Research Institute of Romania - Institutul Român pentru pace), în cadrul căruia este cercetător şi director al Departamentului pentru Operaţiuni de Pace.

Măsura prin care ONU poate proteja civilii

Expertul a explicat pentru „Adevărul” paşii pe care comunitatea internaţională trebuie să-i facă în contextul războiului din Ucraina. Kai susţine că, în primul rând, este nevoie ca Adunarea Generală a Naţiunilor Unite să folosească rezoluţia „Uniţi pentru pace”, o rezoluţie adoptată în timpul războiului rece care recunoştea că în momentul în care Consiliul de Securitate al ONU este blocat de interesele unor ţări (China, Franţa, Rusia, Marea Britanie şi SUA au drept de veto, deci pot opri luarea oricărei decizii care nu le este favorabilă-n. red), Adunarea Generală poate lua măsuri pentru a restaura pacea şi securitatea internaţionale. „Avem nevoie de o declaraţie explicită a Adunării Generale cu privire la respectarea Convenţiei de la Geneva, care prevede că civilii nu vor fi atacaţi în cazul unui război”, susţine expertul în procese de pace. Odată adoptată o asemenea rezoluţie, ONU poate cere şi recomanda statelor membre măsuri colective pentru menţinerea sau restaurarea securităţii şi păcii internaţionale, inclusiv prin folosirea forţei.

În al doilea rând, comunitatea internaţională a organizaţiilor umanitare trebuie să trimită un mesaj comun Rusiei, în care să-i reamintească de legislaţia internaţioanlă cu privire la protecţia civililor în război şi că aceasta trebuie respectată.



Kai Frithjof Brand-Jacobsen, expert internaţional în mediere şi procese de pace. FOTO: Arhivă personală

„Vedem tactici de asediu din cel de-al doilea război mondial”

Kai cunoaşte foarte bine situaţia din Ucraina deoarece, încă de la începutul războiului, Asociaţia PATRIR s-a mobilizat pentru a-i ajuta pe refugiaţii aflaţi la graniţele României, dar şi pentru a duce medicamente şi alte produse necesare, direct în Ucraina. El motivează nevoia folosirii rezoluţiei „Uniţi pentru pace” a ONU, arătând că vom vedea în Ucraina „terorism de masă” din partea armatei ruse: „Strategia lor este să forţeze guvernul Ucrainei să renunţe la luptă făcând situaţia mai rea pentru populaţie. Putem prevedea că în oraşele asediate vom vedea terorism de masă, teroare provocată de bombardamente masive. Vedem cum coridoarele umanitare sunt blocate, situaţia din spitale este din ce în ce mai grea, întrucât sunt lăsate fără medicamente şi nu se permite intrarea ajutoarelor, iar oamenii rămân deja fără mâncare”. El susţine că, de exemplu, în Mariupol, voluntarii de la Medici fără frontiere au fost interzişi. „Vedem tactici de asediu din cel de-al doilea război mondial”, spune Kai.

Expertul avertizează: „Lumea trebuie să ştie că asistăm la un dezastru umanitar de masă. Două fenomene majore se manifestă pe măsură ce războiul continuă: pe de o parte, creşte numărul oamenilor care pleacă din Ucraina şi se refugiază în alte ţări. Dacă situaţia va continua la fel, numărul de refugiaţi va creşte în continuare; pe de altă parte, forţele Rusiei folosesc tactici de asediu, încercând să izoleze marile oraşe, combinate cu bombardamente violente, având ca scop distrugerea rezistenţei ucrainene.”

Kai susţine că armata rusă a distrus fabrici de armament, dar şi fabrici care produc conserve alimentare şi fabrici de medicamente. „Cât timp ai aceste fabrici, poţi produce, chiar pe timp de război, medicamentele de care ai nevoie, dar dacă ai distrus aceste fabrici, situaţia devine dramatică”, spune el.

Abordarea strategică a militarilor ruşi

În al treilea rând, avem nevoie de o abordare strategică şi cuprinzătoare a forţelor armate ruseşti, spune expertul: „Nu dictatorii poartă războaiele în prima linie, ci tinerii care au fost minţiţi şi trimişi să-şi rişte viaţa. Sunt mulţi militari şi ofiţeri ruşi care nu sunt de acord cu acest război. Trebuie să îi contactăm, să facem apel la simţul lor moral şi civic şi să le cerem să refuze să participe în acest război. În războiul din Irak, americanii au fost foarte inteligenţi: le-au transmis, direct, comandanţilor militari, pe telefon şi pe alte canale de comunicare, dacă nu luptaţi, vă vom da 30.000 de dolari sau 50.000 de dolari, în funcţie de situaţie. Avem nevoie să-i contactăm prin toate mijloacele posibile pe militarii ruşi şi să le cerem să dezerteze din acest război ilegal”.

Kai este de părere că Guvernul român şi cele ale ţărilor europene trebuie să le facă oferte de azil ofiţerilor care dezertează. „De asemenea, trebuie să luăm legătura cu familiile lor, pentru a-i convinge să dezerteze. Trebuie să recunoaştem şi să onorăm rezistenţa curajoasă a multor ruşi, începând de la jurnalista de la televiziunea naţională, Marina Ovsiannikova, la zecile de mii de ruşi, mai ales tineri şi femei, care protestează faţă de războiul bărbaţilor bătrâni. Trebuie să cerem respectarea drepturilor omului pentru aceste persoane din Rusia”

Frontul de pace nonviolent

Pe lângă ajutarea refugiaţilor şi trimiterea de medicamente şi produse în Ucraina, PATRIR a demarat iniţiativa „All for peace” care funcţionează pe 3 niveluri:

„1. suntem membri ai European Peacebuilding Liaison Office – care aduce împreună toate ONG-urile europene specializate pe construirea păcii şi evitarea conflictelor – şi am cerut organizarea unor întâlniri. Am cerut activarea organizaţiilor similare din Rusia, China, capitalele europene, din SUA, în efortul de a opri războiul”, spune Kai.



2. PATRIR a apelat la toate organizaţiile din lume specializate în soluţii nonviolente pentru terminarea unor conflicte, care au cei mai buni experţi, pentru a-i ajuta pe ucraineni, ruşi şi pe cetăţenii din Bielorusia să organizeze mişcări de rezistenţă civilă nonviolentă. „Am văzut oameni care încercau să oprească tancurile postându-se în faţa acestora sau civili care schimbau marcajele stradale, chiar dacă aceste lucruri nu îi încurcă prea mult deoarece armata rusă se orientează folosind mijloace moderne, important este să găsim metode creative. Trebuie să înţelegem că atunci când cineva te bombardează şi-ţi pune ţie şi celor apropiaţi viaţa în pericol, tendinţa naturală este să răspunzi cu ură. Din punct de vedere strategic – asta duce la falimentul procesului de pace, deoarece dacă răspundem cu ură confirmăm şi susţinem narativa lui Putin”, spune Kai.

Cum poate fi dezarmat Putin

„Unul dintre cele mai eficiente instrumente de a opri războiul este să-l dezarmăm pe Putin şi pentru a face asta, trebuie să le spunem soldaţilor ruşi: „Sunteţi fraţii noştri, fiii noştri, familia noastră, nu ar trebui să ne invadaţi, nu vă suntem duşmani, nu ar trebui să ne omorâţi. Avem nevoie de toate canalele posibile pentru a ajunge la militari şi ofiţeri”, spune expertul.

El este de părere că mulţi soldaţi au fost minţiţi: li s-a spus că merg în Ucraina să se lupte cu NATO, pentru a preveni atrocităţile ucrainenilor împotriva etnicilor ruşi. „Moralul lor, dorinţa lor de a participa la război e bazată pe o „casă de cărţi” formată din minciuni. Opţiunea strategică inteligentă este să oprească dezinformarea. Avem grupuri în Ucraina care lucrează în acest sens. Vom furniza training, manuale şi material didactic, finanţare, tot ceea ce este nevoie pentru a avea o rezistenţă civilă nonviolentă”, spune expertul.

O altă zonă în care se protestează nonviolent este Rusia, unde vedem demonstraţii peste tot în ţară. „Oamenii îşi ridică vocea în Rusia, unde avem o situaţie foarte complicată: cei care critică narativa guvernului privind războiul riscă 15 ani de puşcărie. Curajul de care ai nevoie pentru a face asta e incredibil. E nevoie ca ruşii să ştie că suntem alături de ei. Nu este în regulă ca mass-media şi oamenii din alte state să dea vina pe ruşi, în schimb trebuie să vorbim despre Putin, despre statul rus”, spune expertul.

El crede că rebuie să facem apel la poporul rus să pună capăt războiului, să avem o conversaţie cu ruşii. „Nu trebuie să începem zbierând la ei. Nimeni nu ascultă când zbieri la el, nimeni nu ascultă când îl ataci. Realizaţi o conexiune, apoi discuaţi cu ei despre nevoia de a rezista. Noi am făcut apel la sportivi din lume să contacteze sportivi din Rusia, am apelat la studenţi din diferite organizaţii studenţeşti care există peste tot în lume, facem apel la artişti, la cercetători, la autorităţi locale să-şi folosească contactele în Rusia şi să se implice în rezistenţă”.

A treia arenă a frontului nonviolent

„A treia arenă a frontului de pace non-violent este globală. Asta înseamnă ca noi, europenii, să ne arătăm sprijinul pentru terminarea războiului, pentru oamenii din Ucraina şi pentru cei din Rusia care se opun războiului. De asemenea, trebuie să recunoaştem pericolul profund al fanaticismului şi extremismului militar, care este acum pus pe steroizi. Narativele ce ţin de cultura războiului: noi împotriva lor, bun împotriva rău, noi împotriva lor, noi avem dreptate ei se înşeală – nu ajută. Nu se ajungea la război dacă în ultimii 30 ani, Rusia şi alte ţări au avut un buget militar de 2 trilioane dolari pe an, mai mult ca în războiul rece”, spune expertul. El crede că Uniunea Europeană a oferit o cale mai „luminoasă”: „recunoaşterea faptului că securitatea reală vine din comerţ, înţelegere reciprocă, respect şi garantarea siguranţei pentru toţi. Este viziunea unei case europene unite, de la vârful Portugaliei până la Urali.”

Negocierile de pace

Kai crede că negocierile de pace care au loc zilele acestea nu au, de fapt, ca scop terminarea războiului, ci ruşii vor să tragă de timp pentru a avansa în plan militar. El crede că pentru a se ajunge la pace trebuie să fie implicată China: „Cred că pentru ca negocierile să aibă rezultate e nevoie de câteva lucruri: implicarea şi angajamentul constructiv al Chinei, care să-şi asume că nu va invada alte ţări şi să ceară aceast lucru în cazul conflictului dintre Rusia şi Ucraina. Sunt motive puternice pentru care China este un actor important în această situaţie.”



Un al element important este contactarea structurilor de putere din Rusia: „Avem nevoie să transmitem necesitatea ajungerii la pace către structurile de putere din Rusia. Din păcate, acestea sunt construite şi sunt dependente de Putin. Am văzut cum Putin şi-a intimidat propriul leadership, în cadrul acelui act teatral realizat înainte de invadarea Ucrainei. A folosti o tactică machiavelică, pentru a se asigura că aceştia se vor întoarce împotriva lui şi vor spune: „noi n-am ştiu”, „noi nu am sprijinit această invazie”. El a spus de la început: „suntem toţi în această chestiune, iar dacă eu voi cădea, veţi cădea şi voi”. Trebuie să ajungem la toate nivelurile lidershipului rusesc politic, militar, economic şi să-i convingem să ceară negocieri şi retragerea completă a tuturor forţelor ruseşti din Ucraina”.

Vă recomandăm să mai citiţi:

„Modul rusesc” de a purta război în Ucraina: artilerie grea şi atacuri asupra femeilor gravide şi copiilor