Care este „adevărata frunte“ a vestului României. Sondajul care a înfierbântat zeci de mii de clujeni şi timişoreni

Ideea sondajului a pornit de la o discuţie între doi prieteni: „Eu şi amicul meu Panţir Cristian-Andrei vrem să tranşăm o problemă care-i apasă demult pe cei care au trecut la un moment dat prin mişcarea studenţească din România. Aşadar, care oraş e adevăratul Silicon Valley al României? Care e adevărata frunte a Vestului?”, a scris Cristi Popescu pe pagina sa de Facebook în urmă cu o săptămână.

Nicolae Robu: „Timişoara e mult-mult în faţa Clujului în domeniul IT”

Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, a scris astăzi pe pagina lui de Facebook:

„Pe pagina FB a unui domn clujean, Cristi Popescu, rulează un sondaj pe o temă importantă, chiar dacă tonul domnului Popescu este unul şugubăţ. Eu apreciez Clujul, cum am afirmat-o public de mai multe ori. Chiar ocupă un loc special în sufletul meu, cum de asemenea am mai spus-o public. Dar, cu tot respectul pentru Cluj, Timişoara e mult-mult în faţa Clujului în domeniul IT, cu o mulţime de firme cu peste 1.000, 2.000 si chiar 3.000 de angajaţi şi cu altă mulţime de firme mici şi mijlocii (cine nu crede, să încerce să facă un tabel comparativ). Timişoara nu s-a promovat, însă, deloc, cu această dimensiune de pol IT. Mai sunt câteva ore până când sondajul referit se închide. Votaţi, stimaţi timişoreni, cu Timişoara, pt a asigura Timişoarei locul cuvenit”.

Rezultatul sondajului

Conform celor 39.300 de voturi exprimate, Timişoara este „adevăratul Silicon Valley al României” şi „fruntea Vestului”. Scorul a fost „la mustaţă” – Timişoara a obţinut 50,2% din voturi, în timp ce Clujul – 49,8%.





Concluzia a tras-o iniţiatorul sondajului: „În urmă cu o săptămână, am pornit un poll legat de oraşele Cluj-Napoca şi Timişoara după nişte discuţii cu vechi prieteni din mişcarea studenţească legate de care oraş e mai tare. A căpătat mai multă amploare decât ne aşteptam (aproape 40 de mii de voturi) şi rezultat a fost constant pe muchie de cuţit, ceea ce probabil a mobilizat din ce în ce mai mulţi oameni. La linia de final balanţa a înclinat către Timişoara, aşa că chapeau Pantir Cristian-Andrei şi restul timişorenilor pentru mobilizare şi pentru că au demonstrat încă o dată că bănăţenii sunt oameni făloşi cu care e greu să te pui.”

