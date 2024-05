Promenadă, relaxare și sport pe malul Begăi, în locul cluburilor de fițe construite ilegal FOTO

Malul Begăi din Timișoara va deveni un coridor de agrement urban. Amenajarea a început cu zona din jurul fostului club Gatsby și a terasei Boss, construite fără autorizații și funcționau fără contracte de concesiune.

În locul clădirilor demolate s-a eliberat un teren de peste 12.000 metri pătrați (în valoare de aproape cinci milioane de euro), pe care a fost făcută o zonă de relaxare ideală pentru picnicuri sau plimbări, cu mici păduri urbane de pini și de carpeni, gazon și flori, dar și zonă de sport.

„A fost o luptă foarte dură, trebuia cumva să dezvoltăm noi pârghiile legale și tehnice de care aveam nevoie. Primăria nu era obișnuită cu astfel de proceduri. Am găsit colegi curajoși care și-au asumat împreună cu mine că ne folosim de Legea 50, care ne dă voie, prin dispoziție, nu prin cale litigioasă, să demolăm orice construcție ilegală pe domeniul public. Aici, în CF este foarte clar, teren al municipiului, construcțiile nu au fost intabulate, erau ilegale și puteam să le demolăm. Lupta cea mai dură a fost cu mentalitatea aproape colectivă care a acceptat această situație timp de zeci de ani. Nimeni nu voia scandal. Trebuia să scăpăm de această mentalitate de a accepta ilegalitatea ca pe o normalitate. Am spart această bubă. Nu am stat la discuții cu ei. Nu i-am dat în judecată, cum au crezut ei că se va întâmpla, așa că nu am așteptat niciun proces”, a spus primarul Dominic Fritz.

Noua amenajare este doar prima etapă a coridorului de agrement care va fi amenajat pe malul Begăi, în locul construcțiilor ilegale.

„Mai sunt dispoziții de demolare, dar am zis că e important și să ținem pasul cu amenajarea. Nu vrem ruine și apoi să dureze un an-doi până să punem ceva în loc. Facem lucrurile etapizat. E adevărat că ne face vulnerabili la tot felul de tertipuri juridice, să tergiverseze ei. Una din dispoziții de demolare a și fost atacată în instanță, deși puteam să demolez în prima zi și ar fi fost legal”, a mai spus Fritz.

Baschet și ping-pong pe malul Begăi

Totodată, în apropierea podului Mitropolit Andrei Șaguna, unde s-a păstrat o bucată din terenul mlăștinos pe care a fost construită Timișoara, stufărișul a fost menținut și completat. În așa numita „groapă”, unde a existat un teren de minifotbal și unde s-au ținut în anii 1990-2000 numeroase concerte, a fost amenajat un teren de sport, cu două coșuri de baschet (urmează să mai apară două), se vor pune mese de ping-pong, în pădurice vor fi aparate pentru fitness. Alături, este gândită o locație dedicată evenimentelor, dar și prezența unor food-truck-uri.

„Se vor putea ține mici concerte, festivaluri, pot fi rulote cu mâncare, avem și o mică zonă cu nisip pentru copii. Vrem să fie o zonă unde să vină studenții, să citească, să dezbată, o zonă în care oamenii se bucură de sport, de Bega, un loc care adună o comunitate întreagă. Bega este coloana vertebrală a orașului pe care trebuie să o redescoperim din toate punctele de vedere. Bega are și un rol cultural, de transport, de agrement și social. Acum sunt subdezvoltate. Chemăm toate organizațiile, instituțiile care au legătură cu Bega, să ne punem la o masă și să dezvoltăm o strategie comună, atât pentru mal, cât și pentru luciul de apă”, a mai spus Dominic Fritz.

Soluție pentru baza de canotaj

În cadrul acestui proiect a fost demolată și baza de canotaj a clubului CSM, care funcționa într-o clădire construită fără autorizații și făre forme legale. Sportivii au primit însă un spațiu mai bun, tot pe malul Begăi, în zona Parcului Rozelor, într-o bază care aparține Clubului Sportiv Municipal. Soluția a fost agreată de multipla campioană olimpică de canotaj, Elisabeta Lipă, președinta Agenţiei