Calvarul unui român abuzat de soţie. „Gândeam că un bărbat care dă într-o femeie nu e bărbat”

Pe durata pandemiei oamenii au fost obligaţi să-şi reducă mobilitatea şi să-şi petreacă cea mai mare parte a timpului acasă, însă acest lucru a dus la o creştere a cazurilor de violenţă în familie.

De altfel, în Germania a fost înfiinţată în urmă cu ceva mai mult de un an linia de asistenţă „Violenţa împotriva bărbaţilor”. Doar într-un singur an, au fost recepţionate 1.800 de apeluri, iar aceasta este doar faţa văzută a aisbergului, informează Deutsche Welle.

O linie asemănătoare funcţionează şi în Italia, chiar dacă nu există informaţii privind numărul de apeluri. Aici, printre cei cu probleme se numără şi un român, un bărbat de 43 de ani din Cluj.





Din motive lesne de înţeles nu a acceptat să-i apară numele, dar a fost de acord să povestească prin ce a trecut. El spune că soţia sa, româncă şi ea, se îmbăta şi îl lua la bătaie.

Bătaia nu e ruptă din rai

„Problemele au apărut la vreo doi ani după ce ne-am căsătorit. Prima dată nu am dat atenţie comportamentului violent avut de soţie, am pus totul pe seama situaţiei financiare nu tocmai bună, mai ales că am fost nevoiţi să mergem la muncă în Italia”, spune bărbatul.



Dar problemele s-au înmulţit odat cu trecerea timpului. Inevitabil, s-au şi agravat, iar femeia a devenit din ce în ce mai violentă.

Pentru că au doi copii împreună, bărbatul a evitat să divorţeze sau să-i răspundă cu aceeaşi monedă femeii. „Până într-o zi când o lovitură extrem de dureroasă recepţionată în testicule m-a făcut să o lovesc şi eu din reflex. S-a năpustit atunci cu unghile şi m-a zgâriat pe faţă, zicea că o să-mi scoată ochii. Din nou, am fost nevoit să o împing, moment în care ea a spus că sunt o brută, că o bat şi că va merge la Poliţie”, povesteşte el.

Problemele s-au accentuat pe durata pandemiei, când cei doi au fost nevoiţi să stea în casă aproape 24 de ore din 24, iar frustrările s-au adunat. Inevitabil, au şi divorţat, iar acum totul apare ca un coşmar.





„Am fost prea moale? Se poate spune şi aşa, dar mereu mi-am spus că un bărbat care dă într-o femeie nu poate fi numit bărbat, aşa că am refuzat să o lovesc şi eu. Aş fi putut rezolva altfel problema fără să mai trebuiască să ajungem la divorţ? Nu ştiu, greu de spus. Dar până la urmă, cred că s-a întâmplat ce trebuia să se întâmple, iar divorţul nostru a pus capăt unei situaţii absurde. Pentru mine e ruşinos că am trecut prin aşa ceva, dar cred că nu sunt singurul şi mai cred că indiferent dacă eşti femeie sau bărbat şi partenerul te abuzează, trebuie să iei măsuri”, conchide bărbatul.

