Accident grav pe A3: un bărbat a murit din cauza neatenţei

Un conducator auto de 45 de ani, din judetul Covasna, in timp ce se deplasa pe A3 directia Gilau spre Turda, nu s-ar fi asigurat la schimbarea directiei de deplasare, fiind surprins si accidentat de un auto condus de un barbat de 34 de ani, din judetul Cluj. În urma coliziunii, barbatul de 45 de ani a decedat iar o femeie de 72 de ani, pasager in acelasi auto, a fost transportata la o unitate medicala in vederea acordarii de ingrijiri medicale, conform Poliţiei Cluj.

Intervin la locul evenimentului două autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD şi unul SAJ.

Pompierii au găsit la locul evenimentului două autoturisme avariate, iar în unul dintre acestea erau două persoane încarcerate. A fost vorba despre o femei de cca 70 de ani şi un bărbat de 45 de ani, care era în stare de inconştienţă.

S-a acţionat cu echipamentele speciale pentru a debloca şi extrage cele două persoane din autoturismul contorsionat, după care s-au constatat că bărbatul nu mai prezintă semnale vitale.

Echipajele medicale au început manevrele de resuscitare care,, din păcate, nu au putut readuce semnele vitale ale bărbatului. S-a solicitat sprijinul elicopterului SMURD.

Femeia extrasă din autoturism a fost preluată de către echipajul SMURD şi a fost transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Pompierii au mai sprijinit acordarea primului ajutor calificat, au asigurat măsurile specifice pentru siguranţa salvatorilor şi măsurile de prevenire a incendiilor ca urmare a scurgerilor de combustibil.