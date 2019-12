Îşi ţineau maşinile pe trotuar ca să-şi amenajeze o cramă pe sub mai multe garaje. Decoperire incredibilă la Cluj

Supărare mare la clujenii care au rămas fără garajele inestetice din tablă în cartierul Gheorgheni. În unele cazuri, supărarea nu a fost cauzată de faptul că nu unde să-şi parcheze maşinile, ci din motive cu totul străine de autoturism.

„Am avut şi surprize în care am găsit cramă în dedesubtul garajelor care comunica cu celelalte garaje. Am găsit cramă, am găsit afumători făcute în garaj. Cramă care comunica cu vecinii dintr-o parte şi alta. În cartierul Gheorghieni am găsit acest lucru”, a declarat viceprimarul Dan Tarcea, în emisiunea Servus, Cluj! de pe Citynews.ro.

„Nu am mai găsit vinul acolo dar în cazul respectiv am umplut respectiva cramă, am făcut lucrările de tasare şi am acoperit ce a fost acolo… Românii au fost foarte inventivi în aceşti 25 de ani cât au folosit garajele”, a mai spus edilul.