Zeci de medici, angajaţi la Călăraşi în perioada pandemiei. Ce a făcut spitalul ca să nu-i piardă

Confruntat cu o lipsă acută de medici, Spitalul Judeţean de Urgenţă din Călăraşi a continuat să atragă constant specialişti. Unitatea medicală dispune de aparatură performantă, unele secţii sunt complet renovate, iar medicilor li se pun la dispoziţie locuinţe de serviciu. Cei care doresc pot face naveta, iar combustibilul este decontat. Printre cei care ales să profeseze la Călăraşi sunt medici veniţi de la Bucureşti, Constanţa şi chiar de la Iaşi.





Pentru a nu rămâne descoperiţi după ridicarea stării de alertă, reprezentanţii spitalului au fost organizat concursuri, astfel că majoritatea doctorilor au fost angajaţi pe perioadă nedeterminată. În prezent, doar opt medici sunt angajaţi pe durată determinată, însă se vor organiza concursuri şi pentru aceştia.

“Noi am fost în stare de alertă de când am preluat mandatul. 34 de medici au fost angajaţi pe starea de alertă. Între timp, noi am organizat concursuri. Practic, pe starea de alertă, acum, la acest moment, mai avem angajaţi doar 8 medici care nu şi-au dat concursul. Dar concursul este dat în publicare şi aceştia se vor înscrie, pentru că, dacă aşteptam şi nu organizam concursurile, am fi avut acum 34 de medici pe care era posibil să îi pierdem într-o lună sau două. Noi am acţionat anticipativ, astfel încât am scos posturile, constant, la concurs şi de aceea s-au şi ocupat “, a explicat managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi, Bogdan Mihai.

Un hematolog, în premieră pe malul Borcei

Chirurgie plastică, medicină de urgenţă, medicină de laborator, pediatrie, hematologie sunt doar câteva dintre specialităţile pentru care au fost atraşi medici la Călăraşi. De asemenea, în curând urmează să se prezinte la post şi un medic neurochirurg.





La mijlocul lunii februarie 2022, pentru prima dată de la înfiinţare (luând ca reper anul 1970, când s-a ridicat actuala clădire), unitatea medicală din Călăraşi are un hematolog. Medicul Cristina Bobora s-a alăturat colectivului de pe malul Borcei. Nu puteţi înţelege drama celor care au nevoie de asemenea medic, decât atunci când sunteţi nevoiţi să mergeţi în alte localităţi, în alte spitale sau centre medicale, pentru a putea primi un tratament de care, de cele mai multe ori, depinde viaţa dumneavoastră. Judeţul Călăraşi a ieşit din zona judeţelor care nu puteau acorda asemenea tratamente.