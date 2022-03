Specialist în medicină de urgenţă, adus în echipa Spitalului Judeţean Călăraşi

Anunţul a fost făcut de Bogdan Mihai, managerul unităţii medicale.

"La Călăraşi mereu a existat o nevoie acută de medici. Dintre specialităţile cele mai greu de găsit un loc aparte îl reprezintă medicina de urgenţă. Medicii din această categorie sunt cei care intervin pentru a stabiliza un pacient. De cele mai multe ori, în cazurile grave, sunt primii care fac diferenţa între viaţă şi moarte.

De la 1 martie, noi am reglat parţial acest deficit şi am reuşit să ne completăm echipa. Am plăcerea să v-o prezint pe doamna doctor Vişan Elena, medic specialist medicină de urgenţă.

Doamna doctor ni se alătură la Spitalul Judeţean de Urgenţă Dr. Pompei Samarian Călăraşi, după un rezidenţiat parcurs în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Constanţa", a anunţat managerul spitalului din Călăraşi, într-un mesaj postat pe pagina sa de socializare.