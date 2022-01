Pasăre dintr-o specie protejată, împuşcată ilegal pe lacul Iezer. Autorităţile îi caută pe braconieri

În data de 12 ianuarie 2022, specialiştiai SOR, care se aflau pe teren în zona lacului Iezer Călăraşi, au auzit focuri de armă, fapt ce i-a alertat, având în vedere stolurile de gârliţe mari care zburau deasupra.

„După ce am auzit focurile de armă, am observat două persoane în teren şi m-am dus să vorbesc cu ele. Mi-au spus că ştiu că vânătoarea la gârliţă mare este suspendată şi că au permis de vânătoare pentru fazan şi iepure. După discuţie, nu şi-au continuat partida de vânătoare şi au ales să plece. M-am dus în zona din care veneau, şi am văzut o gârliţă mare moartă. Am anunţat imediat autorităţile care au venit la faţa locului şi au deschis o anchetă”, a declarat ornitologul SOR, Emil Todorov.

În zona lacului Iezer Călăraşi echipa SOR a numărat miercuri, 12 ianuarie, aproape o sută de mii de gârliţe mari, un număr semnificativ din populaţia care iernează în România.

„Şi acest caz arată nevoia implementării unor soluţii informatice care să asigure înregistrarea exemplarelor împuşcate din speciile admise la vânătoare, pentru a descuraja braconajul. Numai printr-o colaborare activă a instituţiilor cu responsabilitate în implementarea legislaţiei cinegetice şi cu folosirea unor instrumente de lucru performante se va putea reduce acest fenomen”, a declarat directorul executiv al SOR, Dan Hulea.



Gârliţa mare a fost împuşcată ilegal FOTO Emil Todotorv/SOR





Loc important de iernare

Lacul Iezer Călăraşi se numără printre cele mai importante locuri de iernare pentru gâştele cu gât roşu şi gârliţele mari. Datorită biodiversităţii sale, Iezer Călăraşi a fost declarat arie naturală protejată şi „zonă umedă de importanţă internaţională” de către Secretariatul Convenţiei Ramsar.

Conform SOR, Curtea de Apel Târgu Mureş a decis, pe 26 noiembrie 2021, suspendarea pentru sezonul 2021-2022 a cotelor de vânătoare pentru 25 de specii de păsări. Prin urmare, nu mai poate fi vânată niciuna din cele 25 de specii la care face referire decizia judecătorească: cioară grivă, cioară de semănătură, ciocârlie de câmp, cocoşar, coţofană, gaiţă, găinuşă de baltă, gâscă de vară, gârliţă mare, graur, guguştiuc, ieruncă, lişiţă, porumbel gulerat, porumbel de scorbură, prepeliţă, raţă mare, raţă mică, raţă moţată, raţă sunătoare, sitar de pădure, stăncuţă, sturz de vâsc, sturz cântător, turturică.

