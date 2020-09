Legumele de sezon, puţine şi scumpe. Motivul pentru care sunt în pericol proviziile de iarnă

Puţine şi scumpe. Aşa sunt anul acesta legumele româneşti, iar producătorii anunţă că nu le vom mai găsi mult timp pe tarabe. Ei spun că vremea când prea secetoasă, când prea ploioasă, dar şi dăunătorii le-au afectat producţia.

Este şi cazul soţilor Tănase care cultiva legume de aproape 20 de ani ani. Producătorii din comuna Dichiseni spun că este un an prost şi speră ca măcar investiţia să fie recuperată. “Nu ne mai gândim la alte investiţii, deşi în grădinărit acestea sunt importante. Sperăm să rămânem cu o brumă de bani când vom trage linie pentru a putea supravieţui, pentru că acesta ne asigură traiul de zi cu zi”, povesteşte Alexandru Tănase, 60 de ani, care vinde recolta în piaţa Orizont.

Legumicultorul lucrează alături de soţia sa şi copiii o suprafaţă de 7.000 de metri pătraţi cu solarii şi alte 2 hectare de teren agricol în câmp, unde plantează varză şi conopidă.

„Munca este grea, iar recolta s-a lăsat aşteptată în acest an. A fost o perioadă foarte proastă. Ne-am dat toată silinţa, dar vremea şi dăunătorii ne-au dat planurile peste cap. Nimic nu a mers bine anul ăsta. Am irigat, am fertilizat pământul cu îngrăşământ natural, dar degeaba, rezultatul nu a fost cel aşteptat. Uitaţi-vă la frunzele de ţelină, parcă sunt arse. Au fost şi nişte insecte care ne-au invadat, am investit în lămpi pe care le-am montat în solarii pentru a putea ţine fluturii la distanţă. Ne-am obişnuit cu această situaţie, pentru că nici un an nu seamănă cu altul. Dar pentru că munca nu ne-o ia nimeni şi nouă ne place ceea ce facem, mergem înainte”, spune Alexandru Tănase.

Preţuri mai mari cu aproape 50% decât în 2019

Preţul roşiilor, ardeilor, castraveţilor şi vinetelor este cu aproape 50 la sută mai mare decât anul trecut. În aceste condiţii, cumpărătorii nu prea reuşesc să şi facă şi provizii pentru iarnă. „Dacă e puţin, e şi mai scump, e logic, nu?”, spune producătorul.

În multe din pieţele din ţară preţul legumelor romaneşti porneşte de la 5 lei un kilogram de roşii, şi de la 3,5 -4 lei castraveţii şi vinetele. La cea mai mare piaţă din Călăraşi, legumele de la Dichiseni se vând cu 4 lei/kg de ardei, 5 lei kg/vinetele, 1 leu dovlecelul, 4-5 lei/kg roşiile, ardeiul capia-5 lei/kg.

Trăiesc din grădinărit

Soţii Alexandru şi Marieta Tănase trăiesc de aproape 20 de ani din grădinărit. Au investit 100.000 de lei, mult suflet şi şi-au transformat gospodăria în grădină. Şi-au încropit o mică afacere din care trăiesc decent. Cei doi soţi spun că au făcut sacrificii imense, deoarece grădinăritul este loterie. „Ştii ce plantezi, dar nu ştii ce-ţi iese. De multe ori vremea nu a ţinut cu noi, dar am făcut eforturi să ne menţinem în piaţă. Cred că, de fapt, acest este şi succesul unui grădinar. Să reuşească să treacă peste toate greutăţile. De atăţia ani, noi avem deja clienţi fideli, oamenii s-au obişnuit cu marfa noastră. Noi producem totul natural, doar cu îngrăşământ de grajd fertilizăm solul, iar oamenii ştiu că la noi găsesc legume curate şi sănătoase, “, spune producătorul.

Cei trei copii le-au fost alături la toate sacrificiile pe care le-a făcut, iar acum se culeg roadele. Marieta a reuşit, în ultimii ani, să se specializeze în tot soiul de conserve şi dulceţuri: pastă de tomate, de ardei, gogoşari şi castraveciori în oţet, conopidă asortată, dulceaţă şi compot. „Soţia pregăteşte tot felul de conserve pentru toamnă. Avem clienţi din tot judeţul, iar comenzile nu întârzie să apară. Zilele trecute am livrat 60 de borcane cu pastă de roşii şi ardei şi tot atâtea cu zarzavat pentru ciorbe.

Cheltuielile sunt mari dar asta ne-am ales să facem , nu ne plângem. Transportul cu maşina de marfă până în oraş costă, cele două tarabe închiriate la piaţă ajung la 500 de lei pe lună, îngrăşământul îl luăm de la o fermă de vaci de la Vâlcelele. Când tragi linie, vezi că nici nu te îmbogăţeşti, dar nici nu sărăceşti. Avem cât să ne asigurăm un trai decent”, spune Alexandru Tănase.

