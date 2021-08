Expoziţia „Pâinea care ne uneşte”, deschisă la muzeu, în perioada 14-15 august

Evenimentul este parte a manifestărilor organizate în Municipiul Călăraşi cu prilejul Zilelor Diasporei, de către Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, în parteneriat cu Primăria Municipiului Călăraşi şi Palatul Copiilor Nr. 1 Călăraşi.

„Tema expunerii are ca element central pâinea, ca aliment tradiţional, care ne defineşte ca popor şi care ne uneşte pe toţi sub „umbrela” unei singure identităţi. Este singurul lucru material pe care ȋl cerem lui Dumnezeu ȋn rugăciunile noastre fără de care mulţi dintre noi am fi pierduţi.





Ȋn cadrul expoziţiei folosim câteva dintre uneltele agricole, precum prăşitoarea şi boroana, alte unelte, cum ar fi secera, furcile de lemn şi traga pentru cereale, dar şi obiecte de uz gospodăresc, precum dubla pentru cereale, lopata de lemn pentru pâine, găvănelul şi copaia pentru frământat aluatul de pâine, dar şi panacopul unde aluatul era lăsat la dospit.





Expunerea este completată cu ştergare decorative şi de uz casnic, o icoană şi o cruce cu pistornic”, a explicat Daniela Fulga, muzeograf.

