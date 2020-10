De ce e bine să mâncăm seminţe crude de dovleac. La ce trebuie să fim atenţi când le cumpărăm

Dovleacul are un conţinut foarte mare de betacaroten, o substanţă care are grijă de sănătatea sistemului nervos şi de cea a pielii. Cel de-al doilea „ingredient” important pe care îl conţine dovleacul este potasiul. Acest mineral vă energizează şi ţine tensiunea sub control. În plus, conţinutul bogat în fibre asigură buna funcţionare a digestiei şi previne apariţia bolilor cardiovasculare, a asteniei, cât şi a cancerului.

Şi seminţele dovleacului sunt de mare ajutor pentru organism. Conţinutul de magneziu ajută la formarea corecta a oaselor şi dinţilor, relaxează vasele de sânge şi o asigură funcţionarea optimă a intestinului.





Magneziul, mineralul esenţial pe care îl conţin, scade tensiunea arterială şi este de mare ajutor în prevenirea infarctului miocardic, accidentelor vasculare cerebrale.

Bogate în grăsimi sănătoase, antioxidanţi şi fibre, seminţele de dovleac sunt benefice pentru inimă şi ficat. Un adevărat remediu naturist, seminţele ajută la eliminarea viermilor intestinali, pot vindeca prostate, dar sunt recomandate şi copiilor, pentru că nu afectează organismele în creştere şi nu sunt toxice.

Pot fi folosite în salate, sosuri preparate la rece sau în ciorbe şi tocăniţe şi sunt o sursă foarte bună de vitamina E, un puternic antioxidant, care ajută la menţinerea integrităţii pielii prin protejarea acesteia de radicali liberi.

Se consumă crude

Pentru a păstra grăsimile sănătoase prezente în seminţe, acestea ar trebui să fie consumate crude, ne sfătuiesc medicii.





Dacă alegeţi să cumpăraţi seminţe vrac, asiguraţi-vă că au un miros proaspăt, nu de mucegai sau un miros vechi, care ar putea indica râncezirea sau prezenţa de micotoxine fungice.

"Seminţele de dovleac organice sunt preferate, deoarece acestea nu vor fi contaminate cu pesticide sau alte substanţe chimice dăunătoare. Dacă preferaţi să mâncati seminţe prăjite, prăjiţi-le singuri, astfel încât să puteţi controla temperatura de prăjire. Seminţele de dovleac crude pot fi prăjite la o căldură scăzută (nu mai mult de 75 de grade Celsius), stropite cu sare naturală şi lăsate în cuptor pentru aproximativ 15-20 de minute”, spune Daniela Stan, medic de familie.

Cea mai sănătoasă variantă rămâne însă consumarea seminţelor crude, amestecate în salate, sosuri sau în diverse preparate. Seminţele de dovleac sunt, de asemenea, o sursă foarte bună de vitamina E, un puternic antioxidant, care ajută la menţinerea integrităţii pielii prin protejarea acesteia de radicali liberi.

Seminţele conţin şi tiamina, riboflavină, niacină, acid pantotenic, vitamina B-6 şi folaţi, dar şi minerale esenţiale, precum cupru, mangan, potasiu, calciu, fier, magneziu, zinc şi seleniu.

Cinci beneficii ale sminţelor

Reglează cantitatea de insulină. Seminţele de dovleac sunt o sursă bogată de zinc, important pentru imunitate, creşterea şi diviziunea celulelor, somn, starea de spirit, simţuri precum gust şi miros, ochi şi sănătatea pielii, reglează insulină şi funcţia sexuală la bărbaţi.

Seminţele de dovleac pot ajuta la îmbunătăţirea reglării de insulină şi ajută la prevenirea complicaţiilor diabetice prin reducerea stresului oxidativ.

Ajută la creşterea colesterolului bun. Uleiul din seminţele de dovleac este bogat în fitoestrogeni naturali, ceea ce duce la o creştere semnificativă a colesterolului bun "HDL", împreună cu scăderi ale tensiunii arteriale, bufeuri, dureri de cap, dureri articulare şi alte simptome la femeile aflate la menopauză.

Induc un somn odihnitor. Seminţele de dovleac sunt o sursă bogată de triptofan, un aminoacid care se transformă în serotonină, care la rândul său este transformat în melatonină, "hormonul somnului." Triptofanul nu poate fi produs de către organism, deci trebuie să fie primit prin alimentaţie. Consumul de seminţe de dovleac cu câteva ore înainte de culcare, împreună cu o portie mică de carbohidraţi, poate fi benefic pentru un somn de noapte odihnitor.

Tratament împotriva viermilor intestinali. Seminţele de dovleac reduc riscul de calcuri renali, inflamaţia în caz de artrită şi sunt utilizate ca tratament împotriva viermilor intestinali. Acestea conţin substanţe chimice ce ajută rinichii şi vezica urinară să elimine apa, iar acest efect al seminţelor este util în tratarea anumite boli precum: inflamaţia vezicii, infecţii la nivelul rinichilor sau retenţie urinară cauzată de hiperplazie benignă de prostată.

Protejează împotriva cancerului. Consumul de fructe şi legume bogate în beta-caroten a fost asociat în numeroase studii cu un risc scăzut de cancer, acelaşi efect avându-l şi sterolii din seminţele de dovleac. Alte surse bogate în beta-caroten mai sunt şi cartofii dulci, morcovii, legumele cu frunze verzi, pepenele galben, ardeiul gras, caisele uscate, mazărea (gătită), broccoli (gătit) etc.

