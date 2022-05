Idei de turism pentru românii cu timp puţin la dispoziţie: drumeţii de câteva ore în Ţinutul Buzăului

Tot mai mulţi turişti ajung în Buzău pentru a vizita frumuseţile de la Curbura Carpaţilor, cei mai mulţi, cu maşinile proprii, în grupuri mici.

În alegerea traseelor, sunt îndrumaţi de proprietarii pensiunilor şi puţinele aplicaţii ori jurnale de călătorie publicate online.

În practică, drumeţiile sunt mereu mai lungi şi mai obositoare, astfel că temerarii oaspeţi ratează o parte din salba de atracţii pe care le aveau iniţial în plan.

Pentru a le face acestor turişti aventurile mai eficiente, un ghid buzoian le propune o platformă online unde pot alege serviciile unui ghid şi cele mai interesante trasee.

Este vorba despre o agenţie locală de turism, înfiinţată de un fost prezentator radio, în oferta căreia sunt drumeţii de câteva ore, la Vulcanii Noroioşi, Aşezările Rupestre, Trovanţi, Lacul Siriu, Mănăstirea Ciolanu şi spre multe alte atracţii.

Emanuel Vîrgolici este ghid turistic autorizat şi directorul agenţiei de turism Terra Voyage din anul 2020. Mărtusieşte că a pornit aproape de la zero în sensul că stia unele zone mai bine, în altele fusese o singură dată.

”Când am înţeles că obiectivele turistice buzoiene sunt atât de frumoase încât merită mai mult din partea noastră, a tuturor, am decis să mă ocup serios de organizarea excursiilor şi pachetelor turistice cuprinzând tot ceea ce este valoros şi merită văzut de turişti”, spune Emanuel Vîrgolici.

În acest an, Emanuel a adus prin forţe proprii primii turişti străini. S-a încărcat cu multă energie atunci când a aflat că le-a plăcut foarte mult sejurul.

”S-au minunat de cât de puţin este promovat judeţul. Am prins curaj şi pentru că între primii turişti străini pe care i-am însoţit era un cetăţean german care vine an de an în România din 1968, iar la Buzău l-a impresionat descoperirea Vulcanilor Noroioşi, a Trovanţilor şi a Muzeului Chihlimbarului”, spune ghidul buzoian.