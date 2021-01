Construirea unui pod vital, provocarea începutului de mandat pentru singurul primar USR-Plus din judeţul Buzău

De fiecare dată când se anunţă precipitaţii abundente, locuitorii satelor Săreni, Vârteju şi Chirani stau cu teama că vor ajunge din nou rupţi de lume, prin distrugerea podului de tuburi amenajat în albia râului Slănic.

Pe 5 ianuarie 2021, o viitură pe Slănic a spălat balastul şi a mutat câteva tuburi ale podului care asigură accesul maşinilor către sate. S-a întâmplat pentru a treia oară în mai puţin de o lună.

Repoziţionarea tuburilor este deocamdată singura soluţie, lucrare susţinută cu bani din bugetul local, spune noul primar (USR-Plus), Claudiu Constantin, un tânăr de 31 de ani.

”Ultima intervenţie a costat vreo 7.000 de lei. Intervenim cu utilaje proprii dar am fost nevoiţi să contractăm şi un buldoexcavator de la o firmă din zonă şi asta costă destul de mult.





Ştim că este provizorie lucrarea, iar oamenii din satele de pe celălalt mal al Slănicului au mereu emoţii când plouă şi stau cu teama că rămân izolaţi rutier câteva zile la rând”, a declarat Claudiu Constantin, primarul comunei Lopătari.

După ce s-a convins că refacerea tuburilor presupune cheltuieli nesfârşite din bugetul local, tânărul primar şi-a propus ca proiect prioritar construirea unui pod de trafic greu, aşa cum a mai fost cu câţiva ani în urmă.

”Am aflat că a existat un fel de punte pentru acces auto uşor; a fost luată de o viitură, prin 2017. De atunci, s-au tot făcut nişte rapoarte, dar concret nu s-a întâmplat nimic. Am de gând să iau toate aceste rapoarte şi să mă duc cu ele unde se poate, la Consiliul Judeţean, la Guvern, pentru a cere ajutorul în amenajarea unui pod nou. Principala problemă este găsirea sursei de finanţare. Noi o să pregătim şi o estimare de buget pentru acest pod. Am vrea să fie un pod de trafic greu”, a precizat Claudiu Constantin.

Claudiu Constantin, primarul din Lopătari Sursa Facebook Claudiu Constantin

Pentru a face rost de fondurile necesare, primaurl va trebui să convingă administraţia judeţului, care este condusă de PSD.

Claudiu Constantin a preluat funcţia de primar al comunei Lopătari în septembrie 2020. Este singurul primar din judeţul Buzău al Alianţei USR-Plus, iar din acest punct de vedere va avea un mandat plin de provocări - în contextul în care niciun coleg din alianţă nu a reuşit să acceadă în Consiliul Judeţean Buzău, unde preşedinţia este asigurată de reprezentantul Partidului Social Democrat.

”Eu sunt nevoit să ignor culoarea politică a celor din administraţie. Datoria mea este să merg să discut cu toţi şi să cer ce am nevoie aici, la Lopătari. Acum, că voi fi primit cu braţele deschise sau cu o altă atitudine, voi vedea. Am avut o discuţie de ansamblu cu domnul Neagu în ultima zi din 2020, ca să ne cunoaştem, şi pot spune că mi s-a părut deschis. O să repetăm întâlnirea cât mai curând şi atunci o să discutăm aplicat pe ceea ce ne trebuie aici. Până la urmă, vorbim despre sprijinirea unei comunităţi care are probleme de prea mult timp”, a precizat Claudiu Constantin.

Primarul din Lopătari, Claudiu Constantin, este un tânăr programator care a renunţat la viaţa de Bucureşti pentru a se implica în dezvoltarea comunităţii din care se trage. A terminat Colegiul Naţional B. P. Hasdeu din Buzău, apoi Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii Nicolae Titulescu din Bucureşti. A promis investiţii în infrastructura comunei greu încercată în ultimii cel puţin 20 de ani şi a reuşit să câştige votul consătenilor săi în compeţiţia cu contracandidatul său Vasile Lefter, în funcţie timp de trei mandate.