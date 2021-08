Arestări în cazul răpirii fetei de 14 ani, din Buzău. Victima este rudă cu cei care au sechestrat-o

Adevărate scene de filme cu mafioţi s-au petrecut pe o stradă intens circulată din Buzău. O fata de 14 ani a fost luată de pe stradă şi urcată cu forţa într-o maşină.

Zeci de poliţişti au pornit în căutarea copilei care, în final, a fost găsită abandonată pe o stradă, după 24 de ore de la răpire. Şase persoane care au pus la cale răpirea au fost reţinute.

Ion M. este tânărul care a pus la cale răpirea copilei care-i căzuse cu tronc, operaţiune în care şi-a cooptat şi câteva rude din Râmnicu Sărat.

Copila răpită de pe stradă locuia de câţiva ani cu unchiul ei, Costea Toma, care îi era şi tutore, după ce părinţii s-au despărţit iar mama a plecat la munca în Austria.

Aşa cum făcea de obicei, fata a plecat duminică dimineaţă să facă cumpărături pentru unchiul ei, însă nu s-a mai întors acasă.

”La 8.30, am trimis fata să ia un pachet de ţigări şi două cafele. Am aşteptat o jumătate de oră, după care a venit o vecină şi m-a anunţat că a răpit-o. Nu am ştiut cine a răpit-o, nu am ştiut nimic. După aceea s-a aflat că au luat-o nişte veri de-ai noştri, de la Râmnicu Sărat”, spune Costea Toma, unchiul fetei.

Acesta le-a explicat poliţiştilor că fata şi răpitorul ei se cunoşteau de la petrecerile organizate de familiile lor, în Buzău şi Râmnicu Sărat, cei doi având legături de rudenie. Ţineau legătura pe reţelele de socializare, spune unchiul fetei.

Magazinul din faţa căruia copila a fost rapită se află la câţiva zeci de metri de locuinţă. Vânzătoarea a observat totul prin geamul magazinului. Fata tocmai îşi terminase de făcut cumpărăturile şi pornise spre casă.

”S-a auzit un ţipăt, apoi încă unul. Pur şi simplu, era o maşină roşie în care au împins-o şi au fugit cu ea spre Casa Albă. Am văzut că i-au prins fusta la portieră şi a dispărut. Am decis să anunţ rudele fetei să ştie ce s-a întâmplat cu ea”, adeclarat vânzătoarea.

Speriată, femeia a anunţat poliţia. După ce au văzut imaginile de pe camera de supraveghere, oamenii legii au pornit în prinderea infractorilor.

”Imediat după primirea sesizării, au fost alertate toate efectivele de investigaţii criminale şi de ordine publică, dar şi luptători din cadrul serviciului pentru acţiuni speciale”, declară Ane Mari Vrapciu, de la IPJ Buzău.

Răpirea fetei a fost pusă la cale de un tanar de 19 ani, cunoscut de-al fetei. Băiatul a prins drag de minoră şi a planificat răpirea pentru a se căsători cu ea.

L-au ajutat să-şi ducă planul la bun sfârşit alte cinci persoane, mama şi tatăl său, un unchi, o mătuşă şi un văr. Toţi au fost găsiţi şi reţinuţi de poliţişti.