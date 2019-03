Născut la 1 decembrie 1955, în comuna Bălăceanu, a absolvit Liceul Agricol Buzău, Şcoala tehnică de maiştri Buzău şi Facultatea de Istorie, Muzeografie şi Arhivistică – Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti.

De-a lungul carierei sale a publicat peste 20 de volume de versuri, proză scurtă, critică literară şi tablete literare. Publicistul buzoian a fost inclus în 2009 în „Enciclopedia personalităţilor din România”, Who is Who.