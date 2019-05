VIDEO Poliţistul german care i-a ajutat pe românii din München să voteze a izbucnit în plâns la final. Filmul publicat de Poliţia din Germania

Poliţistul german, de origine română, are asigurată consumaţia gratuită pe viaţă în mai multe PUB-uri din Braşov, oraşul său natal

Înregistrarea video a fost postată pe pagina de Facebook/ Poizist=Mensch a devenit virală în doar câteva ore. Imaginile surprind momentul în care românii, care au stat la cozi uriaşe în faţa consulatului român de la Munchen pentru a reuşi să-şi aleagă europarlamentarii, mulţumesc poliţiei germane scandând: ”Polizei. Danke Polizei”. Unul dintre agenţi, care se pare că este originar din Braşov, a izbucnit în lacrimi, emoţionat de răspunsul românilor la gestul său de omenie.

Înregistrarea video urcată pe facebook de poliţia germană este însoţită de textul: ”Emotionaler Moment bei der Europawahl. Am vergangenen Wahlsonntag ist es in München zu einem emotionalen Moment gekommen, der zeigt, wie wahre Wertschätzung aussieht”, (Moment emoţionant la alegerile europene. Duminica trecută, la Munchen, am văzut cum arată adevărata apreciere n.r.)

Este ştiut faptul că poliţiştii germani au găsit o soluţie salvatoare pentru a le permite să voteze sutelor de români care au stat la cozi uriaşe formate în faţa consulatului din Munchen. Poliţiştii au amenajat cu ajutorul unor garduri metalice un perimetru larg pe care l-au considerat drept teritoriu al consulatului.

”Final fericit la München, unde poliţia a luat iniţiativa de a construi un perimetru din garduri, a băgat pe toată lumea înăuntru şi acum consideră că sunt pe teritoriul consulatului, deci vor vota cu toţii. Unul dintre poliţişti e născut în Braşov şi ne-a vorbit la portavoce în română”, a scris jurnalistul Vlad Ursulean pe Facebook.

Înregistrarea video este însoţită de zeci de comentarii de apreciere din partea românilor stabiliţi în Munchen. Oamenii spun că poliţistul român chiar şi-a îmbrăţişat compatrioţii, iar poliţia germană a făcut mai mult pentru ei, în ziua votului, decât autorităţile române.

”Multumesc din nou! Sunt copleşit şi recunoscător că Germania are astfel de poliţişti! Am fost îmbrăţişat de această persoană minunată şi a fost o onoare să am această experienţă. Aceşti oameni, poliţia, au făcut mai mult pentru noi românii duminică decât autorităţile noastre. Într-un alt film puteţi vedea cum au pus toţi oamenii care aşteaptă într-o zonă împrejmuită în faţa Consulatului Român. A fost doar după ora 20 şi consulul a promis că toţi cei care se aflau în acest perimetru vor vota”, este doar unul dintre zecile de comentarii care însoţesc înregistrarea vieo.

Într-un alt comentariu se anunţă că mai multe PUB-uri şi baruri din Braşov, oraşul natal al poliţistului, i-au oferit acestuia titlul de oaspete onorific, iar de acum înainte el poate mânca şi bea acolo gratuit pe tot parcursul vieţii.

