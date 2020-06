Pui de urs ucis din ordinul autorităţilor, pentru că „se obişnuise cu oamenii“. „Este un act de cruzime fără seamăn!“

Uciderea de către vânători, cu avizul Ministerului Mediului, a unui pui de urs, în apropiere de localitatea Zărneşti din judeţul Braşov, a stârnit spiritele şi a determinat acuzaţii grave la adresa autorităţilor.

„Din câte am înţeles, animalul era foarte paşnic şi se refugiase aproape de oameni din cauză că era şchiop şi-i era foarte greu să supravieţuiască singur. Nu a atacat niciodată pe nimeni, nu a fost violent, era practic un animal domestic. În aceste condiţii, împuşcarea lui este un act de cruzime fără seamăn”, ne-a spus Mioara Popa, reprezentanta unei asociaţii pentru protecţia animalelor.

Informaţiile au fost confirmate pentru DIGI24 şi de proprietara unei pensiuni din apropierea locului unde s-a întâmplat totul. „Ursul era de doi ani aici, trăia printre noi. Se obişnuise cu oamenii şi într-una din zile a ieşit din curte în miezul zilei şi a apărut vânătorul căutându-l şi avertizând lumea că e periculos. Vine de mic, a fost lăsat de ursoaică, probabil, după ce a făcut alţi pui, şi se obişnuise. Şi turiştii îi dădeau de mâncare şi venea chiar şi ziua, nu numai seara. El trecea printre oameni se speria, în momentul când vedea mişcare fugea din faţa oamenilor, nu a fost niciodată agresiv”, a povestit femeia.

„Nu noi am anunţat, doar că turiştii, în momentul în care văd un urs pe stradă probabil sunau la 112 şi atunci se alertau autorităţile. Noi nu am sunat niciodată. Nu ne era frică pentru că el era ca şi un câine al casei. Venea, mânca din locul în care mâncau şi câinii şi nu a fost agresiv, nu am avut motive să ne speriem sau îngrijorăm în momentul în care apărea”, a spus proprietara pensiunii.

De cealaltă parte, autorităţile spun că uciderea ursului a fost justificată legal. Purtătorul de cuvânt al ministerului Mediului a declarat că deşi împuşcarea animalului este ultima soluţie, mutarea lui nu ar fi rezolvat problema pentru că „mutăm problema în altă parte”. El a mai spus că autorităţile cunoşteau situaţia ursului de la Predeal şi că exista un „ordin de recoltare” pentru acest animal.

„Un animal sălbatic în intravilanul unei localităţi, tratat precum un animal domestic, precum un câine, aşa cum a spus doamna, mi se pare cel puţin reprobabil. Orice animal sălbatic de talia unui urs, trebuie să ştie toţi cei care ne ascultă, că în momentul în care pătrunde în intravilan, este un animal imprevizibil şi poate ucide. Trebuie îndepărtat de acolo cât mai repede prin orice metodă”, a declarat oficialul.

„Vânătorul respectiv a apărut în zonă în urma unor apeluri la 112. Vorbim de un animal, din păcate, cu comportament deviant, care în urma analizei s-a constatat că el nu mai putea fi relocat în sălbătice, el fusese de mic învăţat de către cei care l-au hrănit să vină în localitate şi să ia contact cu omul”, a mai precizat purtătorul de cuvânt al Ministerului Mediului.

Măsura este criticată şi de alte asociaţii de protecţia animalelor. „Acest urs, dacă umblă de doi ani, trebuia capturat, microcipat, dus în altă parte, văzut dacă chiar mai coboară, aşa cum fac alte ţări – Norvegia, Canada, care se confruntă cu această situaţie şi care nu împuşcă puii de urs numai aşa şi în intravilan, adică aproape de oameni”, a declarat Cristina Lapiş de la Asociaţia Milioane de Prieteni.

