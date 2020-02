Protest al angajaţilor Muzeului Naţional Bran: „Se distruge patrimoniul national cu ajutorul instanţelor de judecată”

Confederatia Nationala Sindicala Cartel ALFA, alaturi de Federatia Nationala a Sindicatelor din Cultura si Presa CulturMedia sustin actiunea de protest organizata de Sindicatul Patrimoniul National Cultural Bran in fata Sectiei Etnografice in aer liber a Muzeului National Bran, relatează Newsin.

Sectia Etnografica in aer liber este organizata din anul 1960 in parcul din vecinatatea Castelului Bran si prezinta principalele tipuri de gospodarii si locuinte, anexe gospodaresti, constructii economice si instalatii de prelucrare a lemnului si a tesaturilor de lana, actionate hidraulic.

Ansamblul cuprinde 18 monumente de arhitectura populara traditionala cu caracter unic, inscrise in lista monumentelor istorice la categoria A si clasate ca apartinand patrimoniului cultural national.

Aceste monumente istorice sunt, in prezent, in pericol, din cauza neclaritatii situatiei legale a terenului pe care se afla amplasate si a modului de solutionare a dosarelor pe rolul instantelor de judecata, care au generat situatia actuala.

"In esenta, terenul pe care se afla sectia Etnografica in aer liber, a fost revendicat si castigat prin hotarare judecatoreasca definitiva de trei frati, copiii defunctului I.G. Stoian care a detinut in proprietate terenul inaintea preluarii acestuia de Statul Roman prin Decretul nr. 92/1950. In consecinta, dreptul de proprietate al Statului Roman, precum si dreptul de administrare al Muzeului National Bran asupra terenului au fost radiate din cartea funciara", se arata in comunicat.

Muzeul National Bran este in procedura de evacuare, "ca urmare a unei hotarari pronuntate in mod gresit din punctul nostru de vedere, de catre Judecatoria Zarnesti, care a admis cererea de evacuare a muzeului de pe intreg terenul revendicat, in ciuda faptului ca cererea a fost formulata de un singur mostenitor din cei trei, cu o cota parte de 1/3 dintr-o proprietate in stare de indiviziune".

Desi aceasta sentinta a fost atacata cu apel si dosarul se afla pe rolul Tribunalului Brasov, hotararea primei instante este in faza de executare silita, iar Muzeul National Bran este somat sa inceteze activitatea pe terenul pe care se afla Sectia Etnografica, la jumatatea lunii februarie.

"Spre dezamagirea noastra, pana acum drepturile si obligatiile cuprinse in legile privind protejarea patrimoniului cultural national si protejarea monumentelor istorice, au fost complet ignorate atat de instantele de judecata, cat si de mostenitorii terenului.

Nu s-au luat in considerare nici dreptul de preemptiune al Statului Roman, nici obligatia de a proteja patrimoniul cultural national impotriva oricaror acte comisive sau omisive care pot duce la degradarea sau distrugerea lor, nici interdictia expresa de a destructura, a dezmembra sau, dupa caz, a fragmenta bunurile culturale clasate, in vederea scoaterii lor din functiune etc".

Aceste monumente nu pot fi demolate si reconstruite, avand in vedere pe de o parte vechimea lor (secolul al XIX-lea), precum si faptul ca materialele din care au fost construite nu rezista unui procedeu de demontare. Chiar si in ipoteza in care ele nu vor demontate, daca Sectia de Etnografie in aer liber nu le va mai putea gestiona, proteja si conserva, degradarea celor 18 monumente de arhitectura populara traditionala este inevitabila.

"Prin aceasta actiune de protest dorim sa ne exprimam indignarea fata de modalitatea in care se realizeaza distrugerea patrimoniului national cultural in Romania anului 2020, cu ajutorul instantelor de judecata si dorim sa ridicam gradul de constientizare al populatiei in ceea ce priveste valorile inestimabile care urmeaza sa se piarda odata cu inchiderea Sectiei Etnografice in aer liber al Muzeului National Bran", au transmis organizatorii protestului.