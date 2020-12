Marian Godină, acuzat că prezintă date confidenţiale şi decredibilizează victima incidentului de la Carrefour Braşov. Reacţia celebrului poliţist

Evenimentele întâmplate pe 1 decembrie la un magazin Carrefour din Braşov au fost puternic mediatizate în ultimele zile, iar Adevărul a publicat şi filmul lor , în conformitate cu ceea ce se vede în imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

Acuzaţiile aduse lui Marian Godină

„Femeile se implică” este ONG-ul care a făcut cunoscut cazul tinerei care a fost lovită de paznicii magazinului, şi a publicat astăzi o scrisoare deschisă, adresată noului Ministru al Afacerilor Interne, Lucian Bode, Preşedintelui şi secretarului general al Carrefour Group şi Prim-Procuroarei Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov, Simona Elena Mocanu.

În scrisoare, asociaţia îl atacă pe Marian Godină, specificând: „Considerăm ca o fiind o problemă majoră faptul că un poliţist din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, domnul Marian Godina, a prezentat în mod public date confidenţiale din dosar, încercând să manipuleze opinia publică, precum şi să minimalizeze şi să deturneze atenţia de la abuzurile grave săvârşite împotriva unei fete de 18 ani.

În articolul publicat pe blogul său în data de 23 decembrie 2020 şi în postările ulterioare de pe Facebook, angajatul Ministerului Afacerilor Interne face tot ce poate să o decredibilizeze pe victimă, să o prezinte ca pe o infractoare şi să minimalizeze violenţele la care a fost supusă.

Angajatul MAI dă şi verdicte clare în cauza penală aflate în curs, verdicte prin care stabileşte că tânăra în cauză a furat şi că bătaia primită nu e foarte gravă. Un reprezentant al MAI discreditează şi diminuează public violenţa împotriva femeilor, misiune pentru care ONG-ul nostru militează la nivel naţional şi european.

Reprezentantul MAI a menţionat şi că a avut acces la filmările făcute în incinta magazinului Carrefour. Ulterior, acesta a şi distribuit două filmări pe pagina sa de Facebook, filmări ce constituie probe în dosarul penal aflat în faza de urmărire penală la Parchetul de pe lânga Judecătoria Braşov.”

„Faci nişte acuzaţii fără nicio probă şi când ţi se demonstrează că minţi, sari în sus”

Răspunsul lui Marian Godină nu s-a lăsat aşteptat, venind la doar o oră de la scrisoarea deschisă înaintată de ONG.

„Această asociaţie mă acuză pe mine exact de ceea ce a făcut chiar ea. Adică faci nişte acuzaţii fără nicio probă, iar apoi, când ţi se demonstrează că minţi, sari în sus că de ce se face justiţie pe Facebook. Asta după ce au pornit un întreg scandal bazat pe minciuni şi manipulări.

Le atrag atenţia să înceteze cu minciunile pe care le-au tot scris la adresa mea şi că dreptul la liberă exprimare îl am şi eu. Spre deosebire de ele, eu nu am scris nimic fals. Filmările nu au fost făcute public de către mine şi nu am avut acces la nicun dosar, de aceea stau foarte liniştit în privinţa asta, căci nu am făcut nimic ilegal.

Poliţist sau nu, am aceleaşi drepturi de a-mi spune părerea, aşa cum au făcut-o şi ele zile în şir, manipulând opinia publică prin afirmaţii false. Eu nu reprezint MAI, asta e pagina mea personală unde am dreptul să îmi exprim opinia aşa cum cred eu. Sau în cazul ăsta legea nu mai e egală pentru toţi, aşa cum susţin aceste doamne?

Din fericire, justiţia nu se face după afirmatiile mincinoase ale unor doamne pe internet şi nici după părerile lui Godină.”