Bătrâneţea, haină grea şi pentru câini. Geriatrie construită de un adăpost din Braşov pentru patrupede

Câinii, la fel ca orice animal şi, mai ales, la fel ca omul, îmbătrânesc şi viaţa lor ajunge, de multe ori, o povară. Mulţi stăpâni chiar îi abandonează când văd că patrupedele devin neputincioase şi nefolositoare. D ecealaltă parte, extrem de puţini sunt cei care se gândesc măcar să adopte un câine bătrân şi bolnav.

Delia Botea, preşedintele Care for Dogs, face parte dintre cei puţini, care se gândesc şi la animalele în vârstă, cărora le este mult mai greu să se descurce şi care sunt extrem de greu de trimis în adopţie în România.

„În 6 ani, de când salvăm câini, o mare parte dintre aceştia sunt câini bătrâni, undeva între 10 şi 15%. Aceştia sunt câini care au nevoie speciale, iar ţarcurile pe care noi le-am cosntruit nu erau adaptate nevoilor pe care bătrânii le au. Un câine bătrân, la fel ca omul, are nevoie de un tratament special, de o zonă mai călduroasă în care să stea, are nevoie de o mâncare de calitate mai bună, de condiţii pe care noi, până în acest moment, nu puteam să le oferim”, povesteşte Delia Botea despre cum i-a venit ideea creării unui spaţiu special destinat câinilor bătrâni.

Ca să îi poată pe câinii ajnşi la o vârstă venerabilă, Delia Botea a decis să apeleze la ajutorul Braşov Heroes, cursa cu obstacole a braşovenilor, în care se strâng fonduri pentru proiecte ale comunităţii. „Din acest motiv am hotărât să construim o clădire care să fie pentru ei, pentru bătrâni, şi, atunci, am numit-o geriatrie”, spune preşedintele Care for Dogs.

Aici vor putea sta câinii în special iarna, vor avea un pătuţ cald şi vor primi tratamentele medicale de care au nevoie. Geriatria poate găzdui aproximativ 200 de căţei pe ani.

„Nimic nu se compară cu sclipirea din ochii unui câine bătrân care începe să se simtă din nou bine”

„Cei mai mulţi oameni preferă să adopte un câine sau chiar un puiuţ, dar sunt şi oameni care empatizează puternic cu cauza noastră şi aleg să ia acasă un câine bătrân, pe care să-l îngrijească. Noi facem multe adopţii în ţări precum Germania sau Anglia, unde câinii sunt apreciaţi la adevărata lor valoare”, mai spune Delia Botea.

Câinii bătrâni suferă de multe ori de boli cronice, al căror tratament costă, motiv pentru care mulţi stăpâni îi abandonează, pe stradă sau într-un centru. „Bucuria şi sclipirea din ochii unui bătrân nu se compară cu nimic. Bucuria din momentul în care îi vedem că încep să dea din nou din cadă, că se simt mai bine de la tratament, nu se compară cu nimic”, se destăinuie preşedintele Care for Dogs.

La Care for Dogs trăiesc peste 300 de suflete, între care se află şi animale bolnave sau greu adoptabile. Anul trecut, asociaţia a profitat de pandemie şi a ridicat „carantinele”, locurile în care sunt ţinuţi câinii care suferă de boli transmisibile sau cei care sunt nou veniţi, până li se determină starea de sănătate, dar şi câini traumatizaţi, pentru care există un sanctuar în care vor rămâne până când vor trece în geriatrie.

Asociaţia derulează numeroase campanii de vaccinare şi de sterilizare, dar şi campanii în care explică de ce sunt necesare aceste proceduri. Pentru geriatrie, la Braşov Heroes s-au strâns până acum 22.000 de lei, însă Delia Botea este convinsă că, până la final, cheltuielile vor fi cel puţin duble pentru finalizarea locului special pentru patrupedele vârstnice.

Vă mai recomandăm: