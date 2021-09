Autorităţile cu „ochelari de cal” au pus în pericol viitorul unui copil. Drama străbunicilor care-l îngrijesc

Andrei a venit pe lume în 2009, într-o familie din oraşul braşovean Râşnov. Mama sa locuia împreună cu bunicii ei într-un apartament din centrul oraşului, însă, când băieţelul avea doar 7 luni, mama a decis să plece şi nu s-a uitat în urmă, nici măcar la copilul care plângea după ea.

Bebeluşul a rămas în grija străbunicilor, care l-au crescut cu multă dragoste. Andrei este lumina ochilor celor doi bătrâni, cărora le spune „mamă” şi „tată”. Timpul a trecut, copilul a mers la şcoală, iar străbunicul îl însoţea în fiecare zi, atât de acasă la şcoală, cât şi înapoi.

Într-o zi din ianuarie 2021, Andrei a mers cu copiii unor vecini la aceştia acasă şi nu s-a mai întors. Străbunicul a depus o plângere la Poliţie, dar, după câteva zile, Andrei a revenit în faţa blocului. Numai că micuţul nu a mai apucat să urce în casă, deoarece a fost luat de poliţişti şi de reprezentanţii Serviciului de Asistenţă Socială Râşnov şi predat Protecţiei Copilului.

Andrei a ajuns într-un centru de plasament de urgenţă, la Codlea, de unde a fugit şi a spus că l-a bătut o educatoare, după care instanţa a decis, la solicitarea Protecţiei Copilului, să fie internat într-un centru privat din Rotbav, unde erau condiţii mult mai bune.

„Vă informăm că minorul la care faceţi referire are stabilită, de către instanţa de judecată, măsură de protecţie, plasament, la un centru privat licenţiat. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a sesizat organele de poliţie în vederea cercetării tuturor aspectelor semnalate de către străbunic”, a explicat Protecţia Copilului.

Când a aflat că micuţul care îi era atât de drag va rămâne într-un centru, străbunica a făcut un atac cerebral şi zace şi acum, imobilizată la pat. Femeia s-a ales şi cu alte probleme de sănătate şi pentru un străin care intră în casă este imposibil să petreacă prea mult timp, din cauza vaietelor acesteia.

De la centrul privat, Andrei a fugit, în luna mai, pe jos, cu trenul şi cu autobuzul până la Râşnov, unde a ajuns speriat şi i-a cerut străbunicului să încuie repede uşa, să nu vină cineva să-l ia. Străbunicul a anunţat că băiatul este la el şi a spus că nu va lăsa pe nimeni să îl ia.

Pentru că i se făcuse transferul la şcoala din Rotbav, Andrei nu a mai urmat cursurile până la sfârşitul anului şcolar.

Între timp, străbunicul a făcut demersurile necesare pentru ca instanţa să ia decizia cea bună, ca Andrei să revină în familia în care a crescut, ceea ce s-a şi întâmplat. Cum a venit luna septembrie, bătrânul a încercat să-l reînscrie pe copil la şcoala pe care o urmase până la vârsta de 11 ani, când a fost luat cu forţa de acasă.

„Am vrut să-l duc pe copil la şcoală şi mi-au zis că trebuie să-l înscriu şi că e nevoie de documente. Am fost la Codlea, unde a fost copilul prima dată şi am stat degeaba ore în şir, că nu mi-au dat niciun act. Am vorbit cu doamna Azota Popescu, de la Catharsis, care mi-a zis că se va ocupa de transfer”, a povestit străbunicul.