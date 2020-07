Trădare politică la USR: 10 membri de la Botoşani au trecut la PSD. Ce reproşează aceştia partidului

Trădare politică importantă la Botoşani. Sâmbătă, 11 iulie, PSD Botoşani a anunţat că 10 tineri, foşti membri USR, au semnat adeziunile la social-democraţi. Conform liderilor PSD, „migranţii” politici sunt de la organizaţia de tineret a USR şi sunt licenţiaţi în domeniul tehnic, economic, ştiinţe politice, informatică, relaţii publice, administrarea afacerilor cu preocupări în domeniul antreprenoriatului,

La momentul înscrierii în PSD a foştilor membri USR au fost de faţă doi lideri importanţi ai social-democraţilor: viceprimarul municipiului reşedinţă de judeţ, Cosmin Andrei şi preşedintele executiv Marius Budăi.

Aceştia le-au prezentat noilor membri proiectele de la nivel municipal pe care echipa PSD le susţine pentru dezvoltarea comunităţilor locale, moment destul de ciudat dacă ţinem cont că orice politician care se respectă cunoaşte deja proiectele importante ale taberei adverse, acest lucru fiind parte a „abecedarului” politic.

„Mă bucur că au început să vină din ce în ce mai mulţi tineri către PSD Botoşani. Nu sunt nici primii şi nici ultimii, toţi tinerii botoşăneni sunt oameni valoroşi, cu energie, cu idei şi îi aşteptăm cât mai mulţi, alături de noi pentru a-şi pune în practică toate proiectele de schimbare a municipiului Botoşani. Uşa noastră este şi va fi mereu deschisă pentru cei care vor să vină să pună umărul la dezvoltarea comunităţii locale. Încurajăm performanţa şi susţinem toate ideile prin care putem să punem în mişcare municipiul Botoşani”, a declarat Marius Budăi.

Tinerii proaspăt intraţi în PSD Botoşani au declarat că, de fapt, îşi doresc ca ideile şi proiectele lor să poată fi aplicate la nivel local, afirmând că dorinţele lor „rezonează cu profesionalismul echipei PSD”. Afirmaţia este cel puţin bizară şi arată că tinerii amintiţi au fost făţarnici măcar o dată, adică fie când au intrat în USR, fie la trecerea la PSD, având în vedere că între cele două partide există diferenţe de viziune ireconciliabile, în mai toate domeniile.

„Alături de PSD Botoşani îmi doresc transformarea tuturor proiectelor necesare municipiului nostru în realitate. Avem soluţii durabile şi moderne la problemele Botoşaniului. Avem răspunsuri credibile la aşteptările şi nevoile tuturor cetăţenilor. Împreună cu colegii din PSD, urmărim să facem tranziţia spre modernitate într-un mod realist şi pragmatic. Îi aşteptăm alături de noi pe toţi tinerii care dau dovada de competenţă, integritate şi conştiinţă civică! După un an de zile, USR ca partid nu a reuşit să facă trecerea de la grup civic la un partid politic. Cred că încă a rămas la faza aceea că s-a născut în stradă şi cred că tot acolo a rămas. Nu am văzut nimic într-un an de zile, a fost refuzul de a intra la guvernare, adică eu mi-aş fi dorit să fie mai implicat. Nu cred că stând pe tuşă şi sesizând derapaje este soluţia. Este doar o decizie personală, nu m-am certat cu nimeni, le doresc multă baftă în campania electorală”, a declarat Andrei Turcoman, unul dintre foştii userişti trecuţi la PSD, pentru botosaniexclusiv.ro.