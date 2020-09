Tânăra care face tablouri pe burticile gravidelor. Foloseşte o tehnică originară din India

Larisa Dascălu (21 de ani) studiază la Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino“

din Iaşi, iar după ce termină cursurile şi pune planşele în toc, se dedică unei pasiuni mai puţin obişnuite – belly painting. Talentată la desen şi pictură, Larisa reuşeşte să facă tablouri nu pe şevalet, ci pe abdomenul femeilor însărcinate.

„Totul a început dintr-o joacă, însă mi-am dat seama imediat că-mi place foarte mult. Şi nu numai mie, ci mai ales viitoarelor mame. Ne bucurăm împreună de această formă de artă încă inedită, cel puţin în nordul Moldovei“, spune tânăra.

Un hobby încurajat de colegi

Încă de la grădiniţă, Larisa Dascălu uimea cu desenele şi picturile sale, care nu de puţine ori au fost expuse în diverse expoziţii. Deşi a ales să studieze Arhitectura, Larisa a continuat să investească în pasiunea sa, învăţând noi metode şi tehnici de a picta. „Pictez de când mă ştiu. Ţin minte că la grădiniţă se mai organizau expoziţii şi eram foarte mândră că apăreau şi desenele mele pe panou. Am continuat cu această pasiune şi în timpul şcolii. Am ajuns la facultate şi, iată, încă pictez. Mereu mi-a plăcut să caut şi să încerc să-mi îmbunătăţesc mâna, tuşele, să descopăr şi să pun în practică noi tehnici. Chiar sunt bucuroasă că am evoluat şi că mi-am păstrat acest hobby de-a lungul anilor. Cred că a contat şi faptul că întotdeauna colegii m-au încurajat. Este un hobby foarte relaxant, te împlineşte.“