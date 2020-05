Situaţie dramatică pentru bolnavii de cancer. Judeţul în care trebuie să meargă 120 de kilometri pentru tratament

Mulţi dintre românii care suferă de cancer au devenit victime colaterale ale spitalelor transformate în focare de COVID-19. În judeţul Botoşani, de exemplu, sunt înregistrate 8.500 de persoane care au nevoie de tratament oncoologic. Majoritatea provin din mediul rural şi, în mare parte, sunt nevoiaşi. Singura secţie de oncologie din judeţ capabilă să le asigure terapia necesară supravieţuirii este închisă de o lună. Este vorba despre departamentul de la Spitalul „Mavromati“ Botoşani, transformat în spital COVID, după ce aproape toţi angajaţii au fost confirmaţi cu noul coronavirus.





În aceste condiţii, oamenii sunt trimişi să-şi facă tratamentul la 120 de kilometri depărtare, în municipiul Iaşi. Cu transportul trebuie să se descurce singuri. Mulţi dintre bolnavi n-au cu ce să-şi cumpere de-ale gurii darămite să mai plătească maşini până la spitalele din judeţul vecin.





Adina Haivas este o botoşăneancă cu o familie greu încercată. Mama de 68 de ani are cancer, iar soţul Adinei, în vârstă de 58 de ani, se luptă cu aceeaşi boală din februarie 2020. Femeia este revoltată de situaţia creată la Botoşani. Spune că a aflat din presă şi din zvonuri că nici soţul şi nici mama nu mai pot urma tratament fiindcă s-a închis secţia de oncologie. Botoşăneanca mărturiseşte indignată că nu a reuşit să afle de la autorităţi ce poate face pentru a le asigura membrilor familiei tratamentul oncologic.





Ignoraţi de autorităţi





„Am dat telefon la Direcţia de Sănătate Publică. Mi-au luat doar numărul de telefon şi mi-au spus că mă sună ei. De pe 9 aprilie nu m-au mai sunat. Am sunat şi la Ministerul Sănătăţii. Nu am aflat nimic. Nici măcar nu ne-au spus că putem merge în alte judeţ“, spune Adina Haivas.





Şi alţi botoşăneni care au grijă de rude bolnave de cancer spun că au fost lăsaţi de izbelişte de autorităţi. Daniela este o femeie de 45 de ani din comuna Unţeni. Are un soţ bolnav de cancer cerebral. „Am sunat la spital în aprilie şi o doamnă doctor mi-a spus că se închide secţia de oncologie. Mi s-a spus să întreb de autorităţi unde se poate duce soţul şi de unde să primească bilet de trimitere“, spune femeia din Unţeni. Nici după o lună nu a aflat clar ce trebuie să facă şi cum să procedeze.





Situaţia este disperată fiindcă pacienţii bolnavi de cancer nu-şi permit întreruperea tratamentului. Cu toate acestea, mulţi nu au mai făcut şedinţele de chimioterapie sau radioterapie de aproximativ o lună. „I-am făcut tratamentul mamei acasă, că sunt şi eu cadru medical şi pot să fac o perfuzie. Soţul, în schimb, face şedinţă de chimioterapie timp de 55 de ore, dar trebuie să fie supravegheat de personalul oncologic. De pe data de 9 aprilie, el trebuie să aibă două şedinţe pe luna în curs. Aceşti oameni depind de tratament, îi ţine pe linia de plutire şi nu trebuie întrerupt“, mărturiseşte Adina Haivas.





„De unde bani să plec la Iaşi?“





Adina Haivas spune că tot din auzite ar fi aflat că trebuie de fapt să plece la Iaşi pentru a le asigura soţului şi mamei tratamentul oncologic. Bolnavii de cancer de la ţară par însă condamnaţi, în această situaţie. Mulţi nu au maşini personale şi nici bani pentru asemenea deplasări. La toate acestea se adaugă întreaga birocraţie, însemnând trimiteri, programări şi aşa mai departe. „La Iaşi cine-mi asigură mie transportul? Sunt care nu au maşină, nu au cu ce se deplasa. Cine mă primeşte pe mine aşa, venind din Botoşani?“, spune femeia. La rândul său, Daniela spune că nu are efectiv bani pentru a se duce cu soţul la Iaşi. Nu au maşină, stau în chirie şi de o lună este în şomaj. „De unde să am bani să plec la Iaşi. Avem doi copii, stăm în chirie, am fost dată în şomaj tehnic. De unde venituri?“, se întreabă botoşăneanca.





Mai bine cu maşina personală





Directorul Spitalului „Mavromati“, Radu Malancea, confirmă această situaţie la oncologie: „Nu-i uşor să mergi până la Iaşi. La două-trei săptămâni ei au de făcut terapie. Se supraaglomerează şi acolo la Iaşi dar până la redeschiderea secţie trebuie să meargă acolo“. Totodată managerul spitalului nu recomandă nici mersul cu ambulanţa la Iaşi, mai ales din cauza procedurilor birocratice. „Dacă pacientul se poate deplasa pe surse proprii, vă spun eu că este mai bine decât cu ambulanţa. Pentru că acolo la Iaşi se stă, se aşteaptă şi din câte ştiu eu colateral, nu-i grozav dacă te duci cu ambulanţa. Nu se ştie la ce oră vine, la ce oră ajunge în Iaşi, trebuie între timp vorbit pentru programare“, adaugă Radu Malancea. Totodată directorul spitalului spune că va amenaja în curând o mică secţie de 15 paturi pentru pacienţii oncologici, la Secţia de Pediatrie. Mai este însă de aşteptat, fiindcă spitalul nu are momentan niciun medic oncolog disponibil.

