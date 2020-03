Romii din Botoşani au prins gustul afacerilor pe fonduri europene. Au angajaţi români şi prosperă: „Sunt tineri, muncitori, serioşi“

Tinerii romi din Botoşani au început să facă afaceri cu fonduri europene. În ultimii doi ani 10 antreprenori de origine romă au accesat diferite axe de finanţare şi au deschis diferite afaceri de la frizerii până la ateliere de tâmplărie. Toate merg foarte bine, spun reprezentanţii romilor din Botoşani.

Mai mult decât atât ultimele două afaceri deschise la Botoşani, au reuşit să-i aducă împreună pe români şi pe romi, spun aceeaşi reprezentanţi ai comunităţi rome, şi să ducă la integrare dar şi la dispariţia prejudecăţilor. ”I-am văzut pe romi şi pe români la aceeaşi masă vorbind, glumind. Mi-am făcut cruce şi am zis Doamne Ajută”, spune Semiramida Balan, consilier pe probleme romilor în cadrul Prefecturii Botoşani.

Romii au prins gustul antreprenoriatului

Semiramida Balan consilier în cadrul Prefecturii Botoşani pe probleme ale romilor spune că de aproximativ doi ani, tinerii de etnie romă au început să dezvolte tot felul de afaceri, majoritatea cu finanţare europeană. ”În momentul de faţă avem 10 antreprenori romi. Majoritatea au obţinut finanţări europene pentru afacerile romi dar sunt care au reuşit şi din investiţii proprii. Sunt tineri muncitori ,serioşi, cu studii medii sau superioare. Din 2018 a fost debutul acestor afaceri. Avem pe Otilia Tican care realizează produse de tâmplărie, îl avem pe Ghiocel care are frizerie şi aşa mai departe. Începutul a fost greu pentru că au trebuit să înveţe multe lucruri, în special cele legate de birocraţie. Iniţial au fost descurajaţi din cauza legislaţiei dar uşor-uşor au prins gustul investiţiilor şi a jocului economic iar acum au afaceri bine puse la punct. Contiuăm să-i sprijinim fiindcă aşa vor rămâne în ţară, se va ridica nivelul lor de trai, se produce schimbarea în bine”, spune Semiramida Balan.

„Am zis că este momentul să fac o schimbare“

Narcis Gologan este un tânăr de etnie romă. A muncit din greu patru ani în Anglia pentru a-şi întreţine familia. Adina Pâslaru, o altă tânără de etnie romă a muncit cot la cot cu Narcis. De aproape un an s-au întors acasă şi au decis să-şi deschidă propriile lor afaceri. Sunt cele mai recente bussines-uri deschise de romi la Botoşani. Narcis a deschis o pizzerie. ”Am lucrat în Anglia patru ani. Am decis să mă întorc. De dorul copiilor. Am zic că aici acasă stau alături de toată familia, copiii au mai mult sprijin. Dar nu puteam sta degeaba. Aşa că am descoperit că pot accesa fonduri europene. M-am gândit mult ce vreau să fac. Am zis că o pizzerie şi fast-food în acelaşi timp ar merge. Am studiat locul foarte bine. Am stat un an de zile şi am studiat ce se caută, care sunt locurile cele mai bune. Am decis să deschid într-un loc aflat la confluenţa a două licee. Este şi o şcoală generală în zonă.”, spune Narcis.

„La aceeaşi masă stau români cu romii. Mi-au dat lacrimile“

Narcis a primit o finanţare de aproximativ 33.000 de euro prin intermediul unui program cu fonduri europene pentru Regiunea de Nord-Est. A găsit spaţiul dorit, l-a amenajat şi l-a transformat într-o pizzerie modernă. Marfa este adusă zilnic. ”Noi nu facem stocuri. Luăm materia primă în fiecare zi. Ne-o aduce furnizorul prin contract. Lucrăm doar cu materie primă proaspătă. Pizza este foarte bună, avem şi burgeri buni şi în general fast-food. Sunt şcoli în zonă şi elevii cam asta îşi doresc”, spune Narcis.

Aproape în fiecare zi, între 12.00 şi 14.00, în pizzeria tânărului rom nu se poate arunca un ac. Elevii din zonă fac un popas. Unii ajung şi la pauza mare. Atât Narcis cât şi reprezentanţii romilor spun că pizzeria a devenit un model de convieţuire interetnică.

Narcis Gologan la pizzeria sa FOTO Narcis Gologan

”Mi-a fost foarte frică de prejudecăţi. Credeam că nu va veni nimeni să mănânce la pizzeria unui rom. Dar am rămas uimit. La aceeaşi masă stau românii cu romii. Sunt elevi. Râd, vorbesc unii cu alţii. Au făcut cunoştinţă. Mi-au dat lacrimile.”, spune Narcis. ”Pizzeria asta a ajuns un punct de integrare. Aici prejudecăţile se spulberă. Învaţă unii de la alţii. Lumea se schimbă şi nu pot decât să mă bucur.”, spune Semiramida Bălan.

În aceeaşi clădire, cu pizzeria, la etaj, Adina Pâslaru, a deschis un games cafe. O sală plină cu pc-uri, xbox şi playstation pentru cei care vor să joace în reţea. Are şi o cafenea pentru cei care vin acolo. Locaţia este destinată tinerilor, copiilor etc spune Adina Pâslaru. ”Iniţial, am vrut să deschid un spaţiu de joacă, dar nu ajungea finanţarea, aşa că a trebuit să mă reorentiez. Dar tot pe partea asta de socializare, de joc în reţea, de comuniune evident în jurul tehnologiei, că este la modă acum. ”, spune Adina Pâslaru. Tânăra crede că sala pentru jocuri are aceeaşi funcţie ca şi pizzeria de a aduce tinerii de diferite etnii şi origine socială împreună. ”Joacă în reţea împreună. Au o pasiune comună, iar diferenţele dispar. O fetiţă de 10 ani mi-a spus că romii nu sunt chiar aşa cum credea”, mai spune Adina Pâslaru.

Angajaţi români cu probleme sociale

Cele două societăţi, ultimele deschise, au şapte angajaţi, majoritatea români. Oameni nevoiaşi sau care au rămas fără serviciu la o vârstă la care nu prea îi angajează nimeni. Şi la celelate firme ale antreprenorilor romi lucrează români care se confruntau cu sărăcia.

”Sunt mulţi români care lucrează. Nu am adus doar romi. Din contră, românii sunt mai mulţi ca număr de angajaţi. Sunt oameni din medii defavorizate.”, spune Narcis Gologan.

Totodată, Semiramida Balan este de părere că tot mai mulţi romi vor să aplice pentru finanţare europeană şi să-şi deschidă afaceri. ”Au văzut că se poate şi acum vin cu idei. Încearcă să intre în zona antreprenoriatului. Evident, îi încurajăm”, spune Semiramida Balan.

