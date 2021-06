Păpuşile care cuceresc Europa. Pasiunea inedită a unei asistente sociale din nordul României

Ana Camelia Andrieş Mihăilă are 46 de ani şi lucrează ca asistent social la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Dorohoi. Este foarte apreciată ca instructor educativ şi lucrează de ani buni cu tinerii şi copiii. După ce se întoarce de la muncă, în liniştea casei, Ana se dedică pasiunii ei din copilărie, păpuşile.

Doar că acum nu se mai joacă cu ele, ci le confecţionează. O face cu atât de multă măiestrie încât păpuşile făcute la Dorohoi sunt cerute peste tot în Europa şi au ajuns şi protagoniste într-un clip de-ale unei cunoscute trupe muzicale româneşti.

O pasiune din copilărie

Ana a început să confecţioneze păpuşi în urmă cu trei ani, când şi-a adus aminte de păpuşile care o bucurau în copilărie. Şi a hotărât să-şi facă propriile jucării, după imaginaţia ei, cum nu se găsesc în magazine. A urmat apoi un an de căutări şi studiu, căci nu ştia nimic despre croşetat şi împletit. „De undeva din copilărie se trage treaba asta. Pasiunea am avut-o mereu, dar odată ce-am crescut, am fost preocupată cu şcoala, iar apoi cu serviciul. Acum trei ani însă, s-a reactivat această pasiune din copilărie pentru păpuşi.

Dar atât de puternic încât am trecut la treabă. A fost necesar să mai aprofundez diferite tehnici. Bazele cusutului şi croşetatului le aveam doar de la lucru manual. Nu am lucrat niciodată în domeniul acesta. Am studiat cam un an de zile cum se lucrează, cum se asamblează şi multe altele. A trebuit să descopăr, în primul rând, cum doream cu adevărat să arate păpuşile mele. Am experimentat mult. Mi-am dorit din copilărie să-mi fac propria tehnică. Pur şi simplu este o pasiune, ceva de suflet, pe care nu mi-o pot explica“, povesteşte femeia.

În cele din urmă, Ana şi-a descoperit propriul stil, marca ei fiind acum păpuşile din materiale textile, bio, realizate prin diferite tehnici, dar în special croşetate. Acestea nu au forme şi expresii standard: „Sunt aşa cum le mi le imaginez eu. Sunt rodul imaginaţiei copilăriei mele“.

O lună pentru o singură păpuşă

Ana Camelia a învăţat singură să folosească croşetul, maşina de cusut, prin metoda clasică: încercare şi eroare. Însă talentul era acolo, aşa că lucrurile i-au ieşit rapid, exact aşa cum îşi imagina. A început cu păpuşi cusute manual, iar acum, după ce şi-a desăvârşit stilul, se dedică păpuşilor croşetate. O păpuşă realizată în acest fel presupune însă foarte multă muncă şi atenţie. Pentru un singur exemplar lucrează aproximativ o lună, în fiecare după amiază, când termină programul la muncă. „Îmi ia cam o lună la croşetă, având în vedere că mai şi lucrez. Cele croşetate sunt de calitate superioară din punct de vedere al materialului folosit. Adică, lucrez doar cu bumbac“, spune creatoarea, care adaugă că toate păpuşile ei sunt vesele, dar au dimensiuni diferite – de la cea a unui deget până la peste 40-50 de centimetri.

Camelia Mihăilă Andrieş FOTO Camelia Mihăilă Andrieş/facebook

Ana îşi iubeşte fiecare păpuşă care îi iese din mâini, pentru că umplu şi un gol în viaţa ei – lipsa copiilor. „Poate şi ăsta este un motiv, faptul că nu am copii. Este o umplere a unui gol. Iniţial, nu am vrut să le vând, era doar o pasiune. Am făcut mici expoziţii. Toate păpuşile sunt unice în felul lor“, spune ea. Preferata acesteia este prima pe care a realizat-o, acum trei ani, rodul tuturor preferinţelor din copilăria sa în materie de păpuşi. „Este preferata mea. Nu o voi da niciodată. Reprezintă, până la urmă, copilăria mea“, adaugă asistenta socială.

Din Dorohoi în toată Europa

Cu toate acestea, Ana a fost convinsă că ar fi bine să-şi transforme pasiunea într-o mică afacere. S-a întâmplat după micile expoziţii pe care le-a făcut în Dorohoi, unde păpuşile i-au fost remarcate şi de artiştii trupei Fără Zahăr care au decis să-i transforme creaţiile în protagonişti ai videoclipului conceput pentru piesa „Amintire cu hamsii“.





„Au fost vedete în clipul celor de la Fără Zahăr. Încă am acei «bebeluşi». Acest lucru mi-a dat încredere că ceea ce fac este apreciat. Am primit şi multe alte aprecieri la expoziţii. Mi-au cerut oamenii să le vând păpuşile. Dar nu le-am dat atunci originalul, însă mi-am zis că aş putea vinde“, explică femeia. Aceasta nu vinde niciodată originalul, ci realizează replici după păpuşile care le captează atenţia oamenilor.

Păpuşile croşetate ale Anei FOTO Ana Camelia Andrieş Mihăilă/facebook

Creaţiile Anei sunt căutate mai ales peste hotare, apărând fie în expoziţii, fie pe reţelele sociale. Aşa se face că de la Dorohoi, păpuşile „Fairy Tale dolls“ – după cum le-a denumit –, au ajuns chiar şi până în Anglia.





„Păpuşile le pot reface, adică pot confecţiona replici identice. Foarte mare succes a avut mini-păpuşa de buzunar. E tot o idee din copilărie – o păpuşă pe care să o iei cu tine peste tot, fără să atragi neapărat atenţia. Sunt foarte căutate aceste păpuşi de buzunar. Am dat şi în ţară, dar cel mai bine merg peste hotare, în Europa. Cele mai multe păpuşi le-am vândut în Anglia“, mai explică Ana care spune despre creaţiile sale că nu sunt doar pentru copii: „Sunt pentru cei care iubesc păpuşile, pentru pasionaţi, indiferent de vârstă. Pentru copilul din fiecare“, spune ea.

Cartea cu păpuşi

Succesul pe care păpuşile îl au a motivat-o pe Ana să iniţieze un proiect inedit: o carte despre păpuşi, cu păpuşi. Nu este neapărat doar pentru copii, pentru că-şi propune să exploreze tema copilăriei în toate formele ei. Povestea este despre două păpuşi, iar cartea va fi însoţită de creaţiile Anei.

