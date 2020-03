Mobilizare fără precedent într-un judeţ din nordul Moldovei. Croitori, patroni de fabrici şi măicuţe luptă cot la cot pentru personalul medical

Pandemia de COVID-19 şi mai ales evoluţia rapidă din ultima perioadă pe teritoriul României a dus la o mobilizare fără precedent la Botoşani, unde oameni de afaceri, meseriaşi, asociaţii şi mulţi cetăţeni simpli au început să contribuie cu ce pot pentru a ajuta sistemul medical, de la donaţii la echipamente sanitare.

Solidarizarea afaceriştilor botoşăneni

Unul dintre cele mai active grupuri este cel format ad-hoc din oamenii de afaceri botoşăneni. De la mici afacerişti până la patroni cu cifre de afaceri importante. Totul a pornit de la un grup făcut pe reţelele sociale, chiar înainte ca România să intre în starea de urgenţă. A fost iniţiativa unui antreprenor din Botoşani care activează în domeniul IT. ”La început, am fost doar şase oameni. Am cooptat şi Camera de Comerţ, au mai adăugat şi ei şi s-a ajuns la peste 150 de membri. Am spus că acum este momentul ca oamenii de afaceri din Botoşani să facă ceva, în această situaţie de criză”, a precizat Sorin Cornilă, managerul societăţii de la care a pornit totul. Au fost cooptaţi oameni din toate domeniile de activitate, de la patroni de firme de transport, la cei care fac termopane sau furnizează energie. Practic iniţiatorii au urmărit strângerea de donaţii pentru dotarea spitalelor din Botoşani să facă faţă epidemiei, cu echipamente pentru medici, dar şi pentru diagnostricarea pacienţilor COVID-19.



Peste 500.000 de lei în 13 zile

Cei 150 de afacerişti botoşăneni au demarat proiectul de strângere de fonduri numit ”Stop COVID-19”. L-au cooptat pe Vlad Plăcintă, un tânăr de la ţară, dintr-un sat botoşănean, care a pus pe picioare cea mai de succes asociaţie umanitară din România, ”Salvează o Inimă”. Vlad a salvat sute de vieţi, reuşind printr-o platformă revoluţionară de donaţii dar şi printr-o muncă titanică să strângă fonduri pentru oamenii aflaţi în situaţii medicale disperate, mai ales copii. Cu ajutorul lui Vlad Plăcintă, dar şi a numeroşi oameni de afaceri botoşăneni, de la simpli proprietari de chioşcuri alimentare şi până la mari companii au reuşit să adune peste 500.000 de lei în 13 zile. S-au cumpărat deja pentru spitale peste 7000 de echipamente de protecţie, şapte injectomate pentru secţia de terapie intensivă adulţi a Spitalului Judeţean Botoşani, dar s-a plătit şi avansul pentru un laborator mobil de testare COVID-19, plus 1.000 de teste. Un alt om de afaceri francez, care deţine o fabrică de confecţii de lux în Botoşani, a făcut 10.000 de măşti de protecţie pentru Spitalul Judeţean. Alţi oameni de afaceri au donat bani sau echipamente pentru dotarea spitalelor, în nume propriu.



Viziere de la florărie şi măşti de la croitorie

Nu în ultimul rând s-au solidarizat oamenii simpli, care ajută cum pot. Simona Maxim, o tânără cu un atelier de croitorie a făcut măşti de protecţie, iar cei care deţin Prăvălia cu Flori, o florărie din Botoşani, au realizat gratuit viziere de protecţie pentru medici. De asemenea, mamele dintr-o asociaţie de alăptare la sân şi babywearing din Botoşani s-au alăturat unei campanii naţionale de ajutoare. Totodată, numeroşi botoşăneni din toate domeniile de activitate s-au raliat campaniei ”Împreună pentru personalul medical din Botoşani”.

Maicile de la mănăstiri fac lenjerii pentru spitale

Nu în ultimul rând este notabil efortul făcut de maicile de la două mănăstiri din judeţul Botoşani. La mănăstirea Eşanca din zona Darabani dar şi la cea de la Vorona, maicile fac, gratuit, din bumbac sută la sută lenjerii complete pentru paturile bolnavilor, dar şi saci pentru depozitarea hainelor celor infectaţi.

Vă recomandăm să citiţi şi următoarele articole: